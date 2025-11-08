हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोझटका! Tata ने बंद किए अपनी पॉपुलर Punch के ये वैरिएंट, कंपनी ने वेबसाइट से भी हटाया

झटका! Tata ने बंद किए अपनी पॉपुलर Punch के ये वैरिएंट, कंपनी ने वेबसाइट से भी हटाया

Tata Punch को चार प्रमुख ट्रिम्स Pure, Adventure, Accompolished और Creative में बेचा जाता है. अब टाटा ने एडवेंचर और एडवेंचर S वेरिएंट्स को लाइनअप से हटा दिया है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 08 Nov 2025 09:58 AM (IST)
फेस्टिव सीजन में रिकॉर्ड सेल्स के बाद टाटा मोटर्स ने Punch, नेक्सन और टियागो NRG के कुछ वैरिएंट्स को बंद कर दिया है. इसके पीछे वजह प्रोडक्शन को ज्यादा एफिशिएंट और हाई-डिमांड मॉडल्स की डिलीवरी टाइमलाइन को घटाना है. आइए जानते हैं कि कौन-सा वैरिएंट अब आप बाजार से नहीं खरीद पाएंगे.

Tata Punch इस वक्त कंपनी की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है, जो कि पेट्रोल वर्जन और EV मिलाकर दोनों है. Tata Punch को चार प्रमुख ट्रिम्स Pure, Adventure, Accompolished और Creative में बेचा जाता है. अब टाटा ने एडवेंचर और एडवेंचर S वेरिएंट्स को लाइनअप से हटा दिया है.

Tata Punch Adventure में 3.5 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ऑल-पावर विंडोज, रियर एसी वेंट्स, फॉलो मी होम हैंडलेंप,USB चार्जिंग पोर्ट और ORVMs जैसे फीचर्स मिलते थे.

नई Tata Punch में मिलते हैं ये फीचर्स

अब नई Tata Punch 2025 का इंटीरियर और भी प्रीमियम बना दिया गया है. इसमें लेदरेट-रैप्ड टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ Tata का इल्यूमिनेटेड लोगो दिया गया है. 10.2-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम अब वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto सपोर्ट करता है. ड्राइवर के लिए 7-इंच का डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उपलब्ध है.

Tata Punch में 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हैं. इसके साथ ही रिवर्स पार्किंग कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, पुश-बटन स्टार्ट और कीलेस एंट्री इसे और कंफर्टेबल बनाते हैं. टॉप वेरिएंट्स में टच-एंड-टॉगल ऑडियो कंट्रोल्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है. 

गाड़ी का इंजन और माइलेज

नई Tata Punch में 1.2-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, जो 87 bhp पावर और 115 Nm टॉर्क जनरेट करता है. वहीं इसका CNG वेरिएंट 72 bhp और 103 Nm टॉर्क देता है. ये कार मैन्युअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों विकल्पों में आती है. पेट्रोल वेरिएंट 20.09 kmpl का माइलेज देता है, जबकि CNG वेरिएंट 26.99 km/kg की बेहतरीन माइलेज ऑफर करता है.

440 km रेंज के साथ भारत में लॉन्च हुई MINI Countryman SE All4, जानें फीचर्स और कीमत 

 

Published at : 08 Nov 2025 09:58 AM (IST)
Tata Motors Tata Punch Adventure Tata Punch Variants Adventure S
