इस बार 15 अगस्त को Mahindra देश में लॉन्च करेगी कौन-सी गाड़ी? ये नाम सबसे आगे

हर साल 15 अगस्त महिंद्रा के लिए काफी खास दिन माना जाता है. कंपनी पिछले कुछ सालों से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नई एसयूवी, कॉन्सेप्ट मॉडल या नई गाड़ी पेश करती रही है. इस बार भी महिंद्रा ने संकेत दिए हैं कि 15 अगस्त 2026 को वह एक नई एसयूवी या नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी. हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया है कि कौन-सा मॉडल पेश किया जाएगा?

महिंद्रा फिलहाल भारत में कई नई एसयूवी पर काम कर रही है. इनमें पेट्रोल-डीजल मॉडल, इलेक्ट्रिक एसयूवी और मौजूदा गाड़ियों के फेसलिफ्ट वर्जन शामिल हैं. यही वजह है कि कंपनी के अगले लॉन्च को लेकर ग्राहकों के बीच काफी एक्साइटमेंट है. पिछले कुछ महीनों में कई नए मॉडल भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखे गए हैं.

Mahindra Scorpio N Facelift

सबसे ज्यादा चर्चा Mahindra Scorpio N Facelift को लेकर हो रही है. माना जा रहा है कि यही मॉडल सबसे पहले लॉन्च हो सकता है. मौजूदा Scorpio N को साल 2022 में लॉन्च किया गया था और तब से इसमें केवल छोटे-मोटे अपडेट मिले हैं. ऐसे में अब इसका फेसलिफ्ट वर्जन लाना कंपनी के लिए सही समय माना जा रहा है.

नई Scorpio N में पहले से ज्यादा आकर्षक फ्रंट डिजाइन, नई एलईडी लाइटिंग, अपडेटेड ग्रिल, नए अलॉय व्हील और कुछ कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसके अलावा केबिन में बड़ा टचस्क्रीन, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बेहतर कनेक्टिविटी और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं.

Mahindra Vision S

दूसरी लॉन्चिंग Mahindra Vision S की हो सकती है. इसे पहले कॉन्सेप्ट मॉडल के रूप में दिखाया जा चुका है और अब इसका प्रोडक्शन-रेडी वर्जन पेश किया जा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एसयूवी कंपनी के नए NU_IQ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी. इस प्लेटफॉर्म को भविष्य की पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. Vision S का डिजाइन काफी बॉक्सी और मजबूत होगा, जिससे यह ऑफ-रोड एसयूवी जैसी दिखाई देगी.

Mahindra BE 07

इसके अलावा Mahindra BE 07 इलेक्ट्रिक एसयूवी भी चर्चा में है. यह कंपनी की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल लाइनअप का हिस्सा होगी. उम्मीद है कि इसे लगभग प्रोडक्शन-रेडी रूप में पेश किया जाएगा. BE 07 में मॉडर्न डिजाइन, लंबी ड्राइविंग रेंज, फास्ट चार्जिंग तकनीक और एडवांस कनेक्टेड फीचर्स मिलने की उ्म्मीद है. महिंद्रा आने वाले सालों में इलेक्ट्रिक कार बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, इसलिए इस मॉडल को भी काफी अहम माना जा रहा है.

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