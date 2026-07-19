INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोइस बार 15 अगस्त को Mahindra देश में लॉन्च करेगी कौन-सी गाड़ी? ये नाम सबसे आगे

इस बार 15 अगस्त को Mahindra देश में लॉन्च करेगी कौन-सी गाड़ी? ये नाम सबसे आगे

Upcoming Launches in India: महिंद्रा ने संकेत दिए हैं कि 15 अगस्त को वह एक नई एसयूवी या नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी. हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया कि कौन-सा मॉडल पेश किया जाएगा? 

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 19 Jul 2026 02:03 PM (IST)
Preferred Sources

हर साल 15 अगस्त महिंद्रा के लिए काफी खास दिन माना जाता है. कंपनी पिछले कुछ सालों से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नई एसयूवी, कॉन्सेप्ट मॉडल या नई गाड़ी पेश करती रही है. इस बार भी महिंद्रा ने संकेत दिए हैं कि 15 अगस्त 2026 को वह एक नई एसयूवी या नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी. हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया है कि कौन-सा मॉडल पेश किया जाएगा? 

महिंद्रा फिलहाल भारत में कई नई एसयूवी पर काम कर रही है. इनमें पेट्रोल-डीजल मॉडल, इलेक्ट्रिक एसयूवी और मौजूदा गाड़ियों के फेसलिफ्ट वर्जन शामिल हैं. यही वजह है कि कंपनी के अगले लॉन्च को लेकर ग्राहकों के बीच काफी एक्साइटमेंट है. पिछले कुछ महीनों में कई नए मॉडल भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखे गए हैं.

Mahindra Scorpio N Facelift

सबसे ज्यादा चर्चा Mahindra Scorpio N Facelift को लेकर हो रही है. माना जा रहा है कि यही मॉडल सबसे पहले लॉन्च हो सकता है. मौजूदा Scorpio N को साल 2022 में लॉन्च किया गया था और तब से इसमें केवल छोटे-मोटे अपडेट मिले हैं. ऐसे में अब इसका फेसलिफ्ट वर्जन लाना कंपनी के लिए सही समय माना जा रहा है.

नई Scorpio N में पहले से ज्यादा आकर्षक फ्रंट डिजाइन, नई एलईडी लाइटिंग, अपडेटेड ग्रिल, नए अलॉय व्हील और कुछ कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसके अलावा केबिन में बड़ा टचस्क्रीन, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बेहतर कनेक्टिविटी और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं. 

Mahindra Vision S

दूसरी लॉन्चिंग Mahindra Vision S की हो सकती है. इसे पहले कॉन्सेप्ट मॉडल के रूप में दिखाया जा चुका है और अब इसका प्रोडक्शन-रेडी वर्जन पेश किया जा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एसयूवी कंपनी के नए NU_IQ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी. इस प्लेटफॉर्म को भविष्य की पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. Vision S का डिजाइन काफी बॉक्सी और मजबूत होगा, जिससे यह ऑफ-रोड एसयूवी जैसी दिखाई देगी.

Mahindra BE 07

इसके अलावा Mahindra BE 07 इलेक्ट्रिक एसयूवी भी चर्चा में है. यह कंपनी की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल लाइनअप का हिस्सा होगी. उम्मीद है कि इसे लगभग प्रोडक्शन-रेडी रूप में पेश किया जाएगा. BE 07 में मॉडर्न डिजाइन, लंबी ड्राइविंग रेंज, फास्ट चार्जिंग तकनीक और एडवांस कनेक्टेड फीचर्स मिलने की उ्म्मीद है. महिंद्रा आने वाले सालों में इलेक्ट्रिक कार बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, इसलिए इस मॉडल को भी काफी अहम माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें:-

सिर्फ 2 लाख रुपये देकर घर ले आएं Kia Sonet, जानिए हर महीने कितनी देनी होगी EMI 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 19 Jul 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
Auto News Mahindra Scorpio Mahindra Vision S Upcoming Launches In India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
इस बार 15 अगस्त को Mahindra देश में लॉन्च करेगी कौन-सी गाड़ी? ये नाम सबसे आगे
इस बार 15 अगस्त को Mahindra देश में लॉन्च करेगी कौन-सी गाड़ी? ये नाम सबसे आगे
ऑटो
सिर्फ 2 लाख रुपये देकर घर ले आएं Kia Sonet, जानिए हर महीने कितनी देनी होगी EMI
सिर्फ 2 लाख रुपये देकर घर ले आएं Kia Sonet, जानिए हर महीने कितनी देनी होगी EMI
ऑटो
फुल टैंक पर चलेगी 1300 KM, जल्द लॉन्च होने जा रहीं ये 3 शानदार कारें, जानिए क्या है खासियत?
फुल टैंक पर चलेगी 1300 KM, जल्द लॉन्च होने जा रहीं ये 3 शानदार कारें, जानिए खासियत
ऑटो
Tata Sierra का बेस मॉडल खरीदने के लिए कितनी डाउन पेमेंट देनी होगी? जानिए EMI का हिसाब
Tata Sierra का बेस मॉडल खरीदने के लिए कितनी डाउन पेमेंट देनी होगी? जानिए EMI का हिसाब
Advertisement

वीडियोज

Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर मचा बवाल, Viral Clip के बाद Makers पर उठे सवाल
Lock Upp 2: Apoorva Mukhija की Wild Card Entry की चर्चा तेज, Shilpa Shinde Controversy के बीच बढ़ेगा ड्रामा?
India's Got Latent 2: Contestant Sakshi Jha के बयानों से मचा बवाल, Samay Raina भी रह गए हैरान
बिश्नोई गैंग के टारगेट पर आमिर खान!
Jagadhatri: Jagdhatri को हुआ Shivay से प्यार का अहसास! क्या अब सामने आएगा दिल का राज?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के टैरिफ का किस पर पड़ा सबसे ज्यादा असर? IMF की चौंकाने वाली रिसर्च आई सामने
ट्रंप के टैरिफ का किस पर पड़ा सबसे ज्यादा असर? IMF की चौंकाने वाली रिसर्च आई सामने
दिल्ली NCR
रात 2:30 बजे जंतर-मंतर पहुंचे और सुबह 5 बजे निकले, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का क्या है प्लान?
रात 2:30 बजे जंतर-मंतर पहुंचे और सुबह 5 बजे निकले, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का क्या है प्लान?
विश्व
ईरान ने अमेरिका के साथ फिर शुरू की जंग तो भड़का पाकिस्तान, एक्सपर्ट बोले- 'ये ताकत नहीं, बल्कि...'
ईरान ने अमेरिका के साथ फिर शुरू की जंग तो भड़का पाकिस्तान, एक्सपर्ट बोले- 'ये ताकत नहीं, बल्कि...'
ओटीटी
Lock Upp 2: 'मैंने अपना हाथ काट लिया था', हर्षद चोपड़ा ने प्यार में धोखा मिलने के बाद की थी सुसाइड करने की कोशिश
लॉक अप 2: 'मैंने अपना हाथ काट लिया था', हर्षद चोपड़ा ने प्यार में धोखा मिलने के बाद की थी सुसाइड करने की कोशिश
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप फाइनल से पहले Messi को लगा झटका, 10 गोल मारकर एम्बाप्पे ने ठोकी Golden Boot पर मजबूत दावेदारी
FIFA वर्ल्ड कप फाइनल से पहले Messi को लगा झटका, 10 गोल मारकर एम्बाप्पे ने ठोकी Golden Boot पर मजबूत दावेदारी
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, कर दी ये मांग
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राहुल गांधी-खरगे ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
बिहार
नितिन नवीन के बिहार दौरे में बांकीपुर उपचुनाव के लिए बना प्लान, नुक्कड़ सभा-पॉकेट मीटिंग पर फोकस
नितिन नवीन के बिहार दौरे में बांकीपुर उपचुनाव के लिए बना प्लान, नुक्कड़ सभा-पॉकेट मीटिंग पर फोकस
एग्रीकल्चर
पैडी ट्रांसप्लांटर से करें धान की रोपाई, प्रति एकड़ बच जाएंगे 4000 रुपये
पैडी ट्रांसप्लांटर से करें धान की रोपाई, प्रति एकड़ बच जाएंगे 4000 रुपये
ENT LIVE
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
ENT LIVE
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
ENT LIVE
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
ENT LIVE
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Embed widget