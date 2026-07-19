फुल टैंक पर चलेगी 1300 KM, जल्द लॉन्च होने जा रहीं ये 3 शानदार कारें, जानिए खासियत

INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोफुल टैंक पर चलेगी 1300 KM, जल्द लॉन्च होने जा रहीं ये 3 शानदार कारें, जानिए क्या है खासियत?

फुल टैंक पर चलेगी 1300 KM, जल्द लॉन्च होने जा रहीं ये 3 शानदार कारें, जानिए क्या है खासियत?

Upcoming Cars in India: आने वाले समय में तीन नई कारें दस्तक देने वाली हैं. इनमें ऐसी कारें शामिल हैं जो अलग-अलग ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 19 Jul 2026 01:04 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप नई कार खरीदने चाहते हैं तो आने वाला टाइम आपके लिए बेहद खास होने वाला है. दरअसल, लगातार नए मॉडल लॉन्च हो रहे हैं और आने वाले समय में तीन नई कारें दस्तक देने वाली हैं. इनमें ऐसी कारें शामिल हैं जो अलग-अलग ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं. कोई स्टाइलिश एसयूवी की तलाश में है, कोई ज्यादा फीचर्स वाली फैमिली कार चाहता है तो किसी की नजर बेहतर माइलेज और नई टेक्नोलॉजी पर है.

Maruti Brezza Facelift

सबसे पहले Maruti Suzuki Brezza Facelift लॉन्च होगी, जिसकी लॉन्चिंग 24 जुलाई तय की गई है. यह मौजूदा Brezza का अपडेटेड मॉडल होगा. नई Brezza में पहले से ज्यादा आकर्षक एक्सटीरियर, नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड LED लाइट्स और नए अलॉय व्हील देखने को मिल सकते हैं. इंटीरियर में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, बेहतर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, प्रीमियम केबिन और कई नए कनेक्टेड फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

कंपनी इसमें नया Boosterjet टर्बो-पेट्रोल इंजन भी दे सकती है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर होगी. बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और लॉन्च के बाद इसका मुकाबला Hyundai Venue, Tata Nexon, Kia Sonet और Mahindra XUV 3XO जैसी एसयूवी से होगा.

JSW PHEV

दूसरी बड़ी लॉन्च JSW MG Motor की नई प्लग-इन हाइब्रिड SUV होगी. यह एसयूवी पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों के साथ आएगी. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि शहर में कम दूरी की यात्रा इलेक्ट्रिक मोड पर की जा सकेगी, जबकि लंबी दूरी के लिए पेट्रोल इंजन मौजूद रहेगा. इससे फ्यूल की बचत भी होगी और प्रदूषण भी कम होगा.

कंपनी इस एसयूवी में मॉडर्न डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर, बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स (ADAS) और कई नई टेक्नोलॉजी देने की तैयारी में है. भारत में बढ़ती हाइब्रिड कारों की मांग को देखते हुए यह लॉन्च काफी अहम माना जा रहा है.

Honda ZR-V

तीसरी लॉन्च Honda की हाइब्रिड कार है. इस कार की कीमतों का खुलासा 20 या 21 जुलाई को किया जा सकता है. कंपनी इस मॉडल में ज्यादा स्पेस, आरामदायक सीटें, मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स और बेहतर माइलेज देने पर जोर दे सकती है. कंपनी का दावा यह है कि ये गाड़ी फुल टैंक पर 1300 किलोमीटर तक चल सकती है.

इन तीनों लॉन्च के बाद भारतीय कार बाजार में कॉम्पिटीशन और तेज होने की उम्मीद है. कंपनियां अब केवल डिजाइन पर ही नहीं, बल्कि सेफ्टी, माइलेज, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, ADAS, बड़े टचस्क्रीन, सनरूफ और हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक पावरट्रेन जैसे फीचर्स पर भी ज्यादा ध्यान दे रही हैं. यही वजह है कि ग्राहकों को पहले के मुकाबले ज्यादा ऑप्शन मिलने लगे हैं. 

यह भी पढ़ें:-

सिर्फ इतनी कीमत पर Maruti लॉन्च कर सकती है नई ब्रेजा, लॉन्चिग से पहले सामने आई डिटेल्स

 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 19 Jul 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
Maruti Brezza Auto News Car News Upcoming Cars In India Honda ZR-V Honda ZR V
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
फुल टैंक पर चलेगी 1300 KM, जल्द लॉन्च होने जा रहीं ये 3 शानदार कारें, जानिए क्या है खासियत?
फुल टैंक पर चलेगी 1300 KM, जल्द लॉन्च होने जा रहीं ये 3 शानदार कारें, जानिए खासियत
ऑटो
Tata Sierra का बेस मॉडल खरीदने के लिए कितनी डाउन पेमेंट देनी होगी? जानिए EMI का हिसाब
Tata Sierra का बेस मॉडल खरीदने के लिए कितनी डाउन पेमेंट देनी होगी? जानिए EMI का हिसाब
ऑटो
क्या पेट्रोल से सस्ता पड़ता है एथेनॉल? समझ लीजिए पूरे खर्च का गणित
क्या पेट्रोल से सस्ता पड़ता है एथेनॉल? समझ लीजिए पूरे खर्च का गणित
ऑटो
सिर्फ 200 रुपये में आपके घिस चुके टायर में ऐसे आ जाएगी जान, जानें कैसे बढ़ा सकते हैं लाइफ?
सिर्फ 200 रुपये में आपके घिस चुके टायर में ऐसे आ जाएगी जान, जानें कैसे बढ़ा सकते हैं लाइफ?
Advertisement

वीडियोज

बिश्नोई गैंग के टारगेट पर आमिर खान!
Jagadhatri: Jagdhatri को हुआ Shivay से प्यार का अहसास! क्या अब सामने आएगा दिल का राज?
Bollywood News: आमिर खान को कथित लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी, वायरल ऑडियो-पोस्ट से बॉलीवुड में मचा हड़कंप (18.07.26)
Kajal, Shreyas Talpade & Chettan DK Talk About Food Safety, Health, Parenting & Their Film 'The India Story'
Sohail Khan ने बचपन के दर्द का किया खुलासा, सालों बाद सुनाई Sexual Harassment की कहानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने अमेरिका के साथ फिर शुरू की जंग तो भड़का पाकिस्तान, एक्सपर्ट बोले- 'ये ताकत नहीं, बल्कि...'
ईरान ने अमेरिका के साथ फिर शुरू की जंग तो भड़का पाकिस्तान, एक्सपर्ट बोले- 'ये ताकत नहीं, बल्कि...'
दिल्ली NCR
अस्पताल से देश के नाम सोनम वांगचुक का संदेश, कहा- '20 जुलाई, आजादी का दूसरा आंदोलन प्लीज...'
अस्पताल से देश के नाम सोनम वांगचुक का संदेश, कहा- '20 जुलाई, आजादी का दूसरा आंदोलन प्लीज...'
विश्व
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किसके कहने पर पाकिस्तान को बख्शा? इमरान खान की बहन का बड़ा दावा
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किसके कहने पर पाकिस्तान को बख्शा? इमरान खान की बहन का बड़ा दावा
ओटीटी
Lock Upp 2: 'मैंने अपना हाथ काट लिया था', हर्षद चोपड़ा ने प्यार में धोखा मिलने के बाद की थी सुसाइड करने की कोशिश
लॉक अप 2: 'मैंने अपना हाथ काट लिया था', हर्षद चोपड़ा ने प्यार में धोखा मिलने के बाद की थी सुसाइड करने की कोशिश
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप फाइनल से पहले Messi को लगा झटका, 10 गोल मारकर एम्बाप्पे ने ठोकी Golden Boot पर मजबूत दावेदारी
FIFA वर्ल्ड कप फाइनल से पहले Messi को लगा झटका, 10 गोल मारकर एम्बाप्पे ने ठोकी Golden Boot पर मजबूत दावेदारी
विश्व
अमेरिका से जंग के बीच ईरान में होगा तख्तापलट? कट्टरपंथियों की पेजेश्कियान-अराघची को धमकी, कहा- 'हमारे हाथ में ब्लेड और आपका...'
ईरान में होगा तख्तापलट? कट्टरपंथियों की पेजेश्कियान-अराघची को धमकी, कहा- 'हमारे हाथ में ब्लेड और...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर ट्रस्ट की 22 जुलाई को बैठक, SIT रिपोर्ट-CEO की नियुक्ति सहित इन मुद्दों पर होगी चर्चा
राम मंदिर ट्रस्ट की 22 जुलाई को बैठक, SIT रिपोर्ट-CEO की नियुक्ति सहित इन मुद्दों पर होगी चर्चा
एग्रीकल्चर
Fennel Farming: पूरे साल रहती है सौंफ की डिमांड, किसान ऐसे शुरू करें इसकी खेती
पूरे साल रहती है सौंफ की डिमांड, किसान ऐसे शुरू करें इसकी खेती
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया Acting का सबसे बड़ा Challenge, Punjabi Accent पर भी खुलकर की बात
Shehnaaz Gill ने बताया Acting का सबसे बड़ा Challenge, Punjabi Accent पर भी खुलकर की बात
ENT LIVE
"बाद में Medicine नहीं, अभी Food पर खर्च करो" Kajal का दमदार मैसेज
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया 6 महीने चला फिल्म का शूट, Jai Randhhawaने बताया क्यों है फिल्म इतनी ग्रैंड
Shehnaaz Gill ने बताया 6 महीने चला फिल्म का शूट, Jai Randhhawaने बताया क्यों है फिल्म इतनी ग्रैंड
ENT LIVE
Jai Randhhawa ने रिव्यूअर्स को दी खुली छूट, Shehnaaz Gill के फैंस पर सुनाया मजेदार किस्सा
Jai Randhhawa ने रिव्यूअर्स को दी खुली छूट, Shehnaaz Gill के फैंस पर सुनाया मजेदार किस्सा
Embed widget