फुल टैंक पर चलेगी 1300 KM, जल्द लॉन्च होने जा रहीं ये 3 शानदार कारें, जानिए खासियत

अगर आप नई कार खरीदने चाहते हैं तो आने वाला टाइम आपके लिए बेहद खास होने वाला है. दरअसल, लगातार नए मॉडल लॉन्च हो रहे हैं और आने वाले समय में तीन नई कारें दस्तक देने वाली हैं. इनमें ऐसी कारें शामिल हैं जो अलग-अलग ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं. कोई स्टाइलिश एसयूवी की तलाश में है, कोई ज्यादा फीचर्स वाली फैमिली कार चाहता है तो किसी की नजर बेहतर माइलेज और नई टेक्नोलॉजी पर है.

Maruti Brezza Facelift

सबसे पहले Maruti Suzuki Brezza Facelift लॉन्च होगी, जिसकी लॉन्चिंग 24 जुलाई तय की गई है. यह मौजूदा Brezza का अपडेटेड मॉडल होगा. नई Brezza में पहले से ज्यादा आकर्षक एक्सटीरियर, नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड LED लाइट्स और नए अलॉय व्हील देखने को मिल सकते हैं. इंटीरियर में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, बेहतर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, प्रीमियम केबिन और कई नए कनेक्टेड फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

कंपनी इसमें नया Boosterjet टर्बो-पेट्रोल इंजन भी दे सकती है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर होगी. बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और लॉन्च के बाद इसका मुकाबला Hyundai Venue, Tata Nexon, Kia Sonet और Mahindra XUV 3XO जैसी एसयूवी से होगा.

JSW PHEV

दूसरी बड़ी लॉन्च JSW MG Motor की नई प्लग-इन हाइब्रिड SUV होगी. यह एसयूवी पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों के साथ आएगी. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि शहर में कम दूरी की यात्रा इलेक्ट्रिक मोड पर की जा सकेगी, जबकि लंबी दूरी के लिए पेट्रोल इंजन मौजूद रहेगा. इससे फ्यूल की बचत भी होगी और प्रदूषण भी कम होगा.

कंपनी इस एसयूवी में मॉडर्न डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर, बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स (ADAS) और कई नई टेक्नोलॉजी देने की तैयारी में है. भारत में बढ़ती हाइब्रिड कारों की मांग को देखते हुए यह लॉन्च काफी अहम माना जा रहा है.

Honda ZR-V

तीसरी लॉन्च Honda की हाइब्रिड कार है. इस कार की कीमतों का खुलासा 20 या 21 जुलाई को किया जा सकता है. कंपनी इस मॉडल में ज्यादा स्पेस, आरामदायक सीटें, मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स और बेहतर माइलेज देने पर जोर दे सकती है. कंपनी का दावा यह है कि ये गाड़ी फुल टैंक पर 1300 किलोमीटर तक चल सकती है.

इन तीनों लॉन्च के बाद भारतीय कार बाजार में कॉम्पिटीशन और तेज होने की उम्मीद है. कंपनियां अब केवल डिजाइन पर ही नहीं, बल्कि सेफ्टी, माइलेज, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, ADAS, बड़े टचस्क्रीन, सनरूफ और हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक पावरट्रेन जैसे फीचर्स पर भी ज्यादा ध्यान दे रही हैं. यही वजह है कि ग्राहकों को पहले के मुकाबले ज्यादा ऑप्शन मिलने लगे हैं.

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