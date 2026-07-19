सिर्फ 2 लाख रुपये देकर घर ले आएं Kia Sonet, जानिए हर महीने कितनी देनी होगी EMI

Kia Sonet Base Variant EMI Plan: पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि, किआ ऑटोमोबाइल कंपनी ने भारत में अपनी मार्केट खूब तेजी से बनाई है. जिसके चलते किआ की गाड़ियां मार्केट में तेजी से बिक रही हैं. किआ की गाड़ियां अपने प्रीमियम लुक और तगड़े फीचर्स के लिए काफी पसंद की जाती हैं. खासकर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में किआ सोनेट युवाओं की पहली पसंद बनी हुई है. अगर आप भी इस शानदार एसयूवी को खरीदना चाहते हैं तो कंपनी आपके लिए बेहतरीन फाइनेंस प्लान ऑफर कर रही है.

बता दें कि, अब आपको इस कार को खरीदने के लिए एक साथ मोटी रकम चुकाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप सिर्फ 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट देकर इस धांसू गाड़ी को अपने नाम कर सकते हैं. चलिए जानते हैं इसके बेस वेरिएंट की कीमत और हर महीने बनने वाली ईएमआई का पूरा गणित.

किआ सोनेट की कीमत

बता दें कि, अगर आप किआ सोनेट के बेस वेरिएंट HTE को खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह आपके लिए काफी किफायती सौदा साबित हो सकता है. इस एंट्री-लेवल वेरिएंट में कंपनी पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के विकल्प देती है. जबकि इसके एक्स-शोरूम कीमत की बात करें तो यह लगभग 7.30 लाख रुपये से शुरू होती है.

वहीं, इसके बाद जब आप गाड़ी को सड़क पर उतारने के लिए आरटीओ चार्ज और इंश्योरेंस की रकम जोड़ते हैं तो दिल्ली जैसे शहरों में इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 8.21 लाख रुपये के आस-पास पहुंच जाती है. बजट सेगमेंट में यह कार बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी देती है.

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2 लाख की डाउन पेमेंट के बाद

अब बात करते हैं उस आसान तरीके की जिससे यह गाड़ी आपके बजट में फिट हो जाएगी. मान लीजिए आप इस कार के लिए 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट देते हैं. तो ऐसे में बची हुई ऑन-रोड रकम यानी करीब 6.25 लाख रुपये की राशि बैंक की तरफ से कार लोन के रूप में फाइनेंस की जाएगी. डाउन पेमेंट की यह रकम आपकी जेब पर एक बार में ज्यादा बोझ भी नहीं डालती और आपको एक ब्रांड न्यू एसयूवी का मालिक भी बना देती है.

हर महीने कितनी बनेगी आपकी किस्त?

बता दें कि, बैंक से लोन मंजूर होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हर महीने किस्त के कितने पैसे कटेंगे. अगर बैंक आपको 9 फीसदी की सालाना ब्याज दर पर यह लोन देता है और आप इसे चुकाने के लिए 7 साल का लंबा समय चुनते हैं.

तो आपकी मंथली ईएमआई बहुत ही मामूली बैठेगी. कैलकुलेशन के हिसाब से आपको अगले 7 सालों तक हर महीने सिर्फ 10,049 रुपये की किस्त भरनी होगी. यह मंथली अमाउंट इतना कम है कि एक नौकरीपेशा इंसान बिना किसी बड़ी टेंशन के हर महीने इसे आसानी से चुका सकता है.

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