देश की सबसे सस्ती 7 सीटर, 2026 की छमाही में बनी बेस्ट सेलिंग कार

Best Selling 7 Seater Car: भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी ईको [Maruti Suzuki Eeco] दश की सबसे सस्ती 7 सीटर कार माना जाता है. दमदार माईलेज, बड़े स्पेस और कम कीमत के कारण यह गाड़ी फैमिली और कमर्शियल दोनों तरह के ग्राहकों की खास पसंद है. मारुति सुजुकी ईको की कार पर जुलाई 2026 में जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है. Maruti Suzuki Eeco ने 7 सीटर सेगमेंट में एक बार फिर से कंपनी का नाम रोशन कर दिया है. इसने सेल के मामले में दूसरे गाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया है. यह गाड़ी BS-6 इंजन से लैस होकर आती है और इस कार की फीचर्स और स्पेशिफिकेसन भी शानदार हैं.

अगर आपका परिवार बड़ा है और बजट कम तो 7-सीटर कार खरीदना आसान फैसला नहीं होता. हालांकि, एक ऐसी कार है, जिसने कम कीमत, आसान रखरखाव और ज्यादा सीटिंग क्षमता की बदौलत लाखों भारतीय परिवारों का भरोसा जीता है. यही वजह है कि मारुति सुजुकी ईको (Maruti Suzuki Eeco) ने 2026 की पहली छमाही में भी दमदार बिक्री दर्ज की और देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली वैन सेगमेंट की कारों में अपनी मजबूत जगह बनाए रखी. मारुति सुजुकी ईको 2026 की पहली छमाही में भी सबसे ज्यादा बिकने वाली वैन सेगमेंट की कारों में शामिल रही. जानिए इसकी कीमत, फीचर्स और लोकप्रियता की वजह.

कम कीमत में मिलती है 7 लोगों की सीटिंग

मारुति सुजुकी ईको देश की सबसे किफायती 7-सीटर कारों में गिनी जाती है. यह 5-सीटर और 7-सीटर दोनों विकल्पों में उपलब्ध है. मारुति सुजुकी ईको कार को इस दौरान 71,424 लोगों ने खरीदा. वहीं इसकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण इसकी शुरुआती कीमत 5.23 लाख से 6.41 लाख तक जाती है, कम मेंटेनेंस और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए उपयोगी डिजाइन है.

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परिवार और कारोबार, दोनों के लिए पसंदीदा

ईको का इस्तेमाल सिर्फ फैमिली कार के रूप में ही नहीं, बल्कि छोटे कारोबार, स्कूल वैन और कमर्शियल जरूरतों के लिए भी बड़े पैमाने पर किया जाता है. यही वजह है कि इसकी मांग लगातार बनी रहती है और हर महीने इसकी हजारों यूनिट्स की बिक्री होती है.

माइलेज और इंजन भी मजबूत

मारुति ईको में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है. जिसमे आपको पेट्रोल में 80.76 की पानर आउटपुट और 104.5 Nm का टॉर्क जेनरेट करती है,जिस में CNG इंजन में आपको 71.65 ps पावर आउटपूट और 95Nm का टॉर्क जनरेट करता है. जिसमें कंपनी इसके टूर वेरिएंट में दावा किया गया है कि गैसोलीन ट्रिम के लिए 20.0Km //l और CNG इंजन में 27.05 Km/Kg की माइलेज देती है. और वहीं इसके पेट्रोल इंजन में आपको 19.7 Km/l और CNG के साथ 26.78 Km/Kg तक की माइलेज देती है. यह गाड़ी दोनों विकल्पों में उपलब्ध है. कम ईंधन खर्च और आसान सर्विसिंग इसे बजट खरीदारों के लिए आकर्षक विकल्प बनाते हैं.

15 साल बाद भी बरकरार है भरोसा: मारुति सुजुकी ईको ने भारतीय बाजार में 15 साल पूरे कर लिए हैं. कंपनी के अनुसार, इसकी 12 लाख से अधिक यूनिट्स की बिक्री हो चुकी है, जो इसकी लगातार लोकप्रियता को दिखाती है.

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