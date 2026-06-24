647 KM रेंज और 28 मिनट में चार्जिंग, Skoda ने लॉन्च की Peaq इलेक्ट्रिक कार, जानिए डिटेल्स

स्कोडा ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक कार बाजार में अपनी नई फ्लैगशिप SUV Peaq EV पेश की है. यह कंपनी की अब तक की सबसे प्रीमियम और सबसे एडवांस इलेक्ट्रिक SUV है. यह एक बार चार्ज होने पर 647 किलोमीटर तक चल सकती है और इसकी बड़ी बैटरी केवल 28 मिनट में 80 फीसदी तक चार्ज हो जाती है. इतनी लंबी रेंज और फास्ट चार्जिंग के चलते यह कार लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ग्राहकों के लिए शानदार ऑप्शन बन सकती है.

Skoda Peaq EV को तीन वैरिएंट में पेश किया गया है. एंट्री लेवल 60 वैरिएंट में 63kWh की बैटरी दी गई है, जो लगभग 459 किलोमीटर की रेंज देती है. वहीं 90 वैरिएंट में 91kWh की बड़ी बैटरी मिलती है, जिसकी रेंज 647 किलोमीटर तक बताई गई है. इसके टॉप मॉडल 90x में डुअल मोटर ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है जो 299 हॉर्सपावर की पावर जनरेट करता है और 613 किलोमीटर की रेंज देती है.

गाड़ी की परफॉर्मेंस और फीचर्स

परफॉर्मेंस के मामले में भी यह SUV काफी शानदार है. टॉप वैरिएंट 90x सिर्फ 6.7 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है. वहीं 90 वैरिएंट को यही स्पीड हासिल करने में 7.1 सेकंड और 60 वैरिएंट को 8.6 सेकंड का समय लगता है. फास्ट चार्जिंग की बात करें तो 91kWh बैटरी को 199kW DC फास्ट चार्जर की मदद से केवल 28 मिनट में 80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है, जबकि छोटी बैटरी को 27 मिनट में चार्ज किया जा सकता है.

स्कोडा ने इस SUV को मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लुक दिया है. इसमें नए डिजाइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है. सामने की तरफ बंद ग्रिल, टी-शेप मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स, आकर्षक DRLs और एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स इसे बेहद प्रीमियम लुक देते हैं. फ्लश डोर हैंडल और रूफ स्पॉइलर जैसे फीचर्स इसकी स्टाइलिंग को और बेहतर बनाते हैं. पीछे की ओर भी टी-शेप LED टेललाइट्स दी गई हैं, जो इसे अलग पहचान देती हैं.

गाड़ी का इंटीरियर और सेफ्टी

कार का इंटीरियर भी काफी हाई-टेक बनाया गया है. इसमें 13.6 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और हीटेड स्टीयरिंग व्हील मिलता है. इसके अलावा 16-स्पीकर साउंड सिस्टम, डुअल वायरलेस फोन चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ और सभी सीट रो में USB चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं. यह SUV बाय-डायरेक्शनल चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, यानी जरूरत पड़ने पर यह घर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी बिजली दे सकती है.

सेफ्टी के मामले में पीक EV में स्टैंडर्ड तौर पर 10 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS), ऑटो पार्क असिस्ट और ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड हेड-अप डिस्प्ले जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं. ये सभी सुविधाएं ड्राइविंग को ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बनाती हैं.

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