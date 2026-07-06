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हिंदी न्यूज़ऑटोअगर शोरूम से निकलते ही कार का हो जाए एक्सीडेंट तो इसका हर्जाना कौन भरेगा? ये जानना जरूरी

अगर शोरूम से निकलते ही कार का हो जाए एक्सीडेंट तो इसका हर्जाना कौन भरेगा? ये जानना जरूरी

Car Accident Claim: आजकल ज्यादातर नई कारों का इंश्योरेंस डिलीवरी से पहले ही एक्टिव कर दिया जाता है. इसका मतलब है कि जैसे ही ग्राहक कार लेकर निकलता है, वह इंश्योरेंस के दायरे में आ जाती है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 06 Jul 2026 04:17 PM (IST)
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नई कार खरीदना हर किसी के लिए एक खास पल होता है.. महीनों की प्लानिंग और बचत के बाद जब नई गाड़ी की चाबी हाथ में आती है, तो खुशी का अलग ही एहसास होता है. लेकिन कई बार यह खुशी कुछ ही मिनटों में चिंता में बदल जाती है. अगर नई कार शोरूम से डिलीवरी लेने के तुरंत बाद किसी हादसे का शिकार हो जाए तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर मरम्मत का खर्च कौन देगा? क्या इसकी जिम्मेदारी शोरूम की होगी, बीमा कंपनी की होगी या फिर कार मालिक को ही नुकसान उठाना पड़ेगा? आइए जानते हैं.

दरअसल, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि दुर्घटना कब और किस परिस्थिति में हुई? अगर कार की डिलीवरी पूरी तरह ग्राहक को दे दी गई है और सभी जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो आमतौर पर कार की जिम्मेदारी ग्राहक की मानी जाती है. ऐसे में अगर शोरूम से बाहर निकलने के बाद एक्सीडेंट हो जाता है तो नुकसान की भरपाई कार के इंश्योरेंस के जरिए की जाती है. 

कौन करता है क्लेम का भुगतान?

आजकल ज्यादातर नई कारों का इंश्योरेंस डिलीवरी से पहले ही एक्टिव कर दिया जाता है. इसका मतलब है कि जैसे ही ग्राहक कार लेकर निकलता है, वह इंश्योरेंस के दायरे में आ जाती है. अगर हादसे में कार को नुकसान पहुंचता है तो बीमा कंपनी पॉलिसी की शर्तों के अनुसार क्लेम का भुगतान करती है. हालांकि, ग्राहक को अपनी पॉलिसी में तय डिडक्टिबल यानी वह राशि, जो हर क्लेम में खुद देनी होती है, उसका भुगतान करना पड़ सकता है.

अगर कार के साथ जीरो डेप्रिसिएशन कवर लिया गया है तो क्लेम के समय ग्राहक को ज्यादा फायदा मिलता है. इस कवर में प्लास्टिक और अन्य कई पार्ट्स पर होने वाली डेप्रिसिएशन की कटौती नहीं की जाती, जिससे मरम्मत का खर्च काफी कम हो जाता है. वहीं सामान्य इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ हिस्सों की कीमत पर कटौती की जाती है और उसका बोझ ग्राहक पर आ सकता है.

ऐसे मामले में डीलर जिम्मेदार 

कुछ मामलों में शोरूम या डीलर की भी जिम्मेदारी बन सकती है. उदाहरण के तौर पर अगर कार की डिलीवरी ऑफिशियली पूरी नहीं हुई थी, या गाड़ी अभी भी शोरूम के कर्मचारी के कंट्रोल में थी और उसी दौरान दुर्घटना हो गई, तो ऐसे मामले में डीलर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. इसी तरह अगर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन या अन्य जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना कार सौंप दी गई हो तो विवाद की स्थिति में डीलर की भूमिका की भी जांच हो सकती है.

अगर नई कार का एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे पहले सेफ जगह पर रुकें और जरूरत पड़ने पर पुलिस को सूचना दें. इसके बाद बीमा कंपनी को तुरंत घटना की जानकारी दें और क्लेम दर्ज कराएं. बिना इंश्योरेंस कंपनी की अनुमति के कार की मरम्मत शुरू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्लेम पर असर पड़ सकता है. एक्सीडेंट की तस्वीरें, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और अन्य सबूत संभालकर रखना भी जरूरी होता है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 06 Jul 2026 04:16 PM (IST)
Tags :
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