टर्बो इंजन के साथ इस तारीख को आ रही नई Maruti Brezza, नए लुक के साथ ऐसे होंगे फीचर्स

अगर आप नई कॉम्पैक्ट SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए जल्द ही एक नया ऑप्शन होने वाला है. देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति अपनी पॉपुलर Brezza का फेसलिफ्ट मॉडल 23 जुलाई को भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रही है. इसकी सेकंड जनरेशन Brezza को 2022 में लॉन्च किया गया था और अब करीब चार साल बाद इसे बड़ा अपडेट मिलने जा रहा है. नई Brezza में पहले से ज्यादा प्रीमियम डिजाइन, मॉडर्न फीचर्स और नया इंजन ऑप्शन देखने को मिल सकता है, जिससे यह अपने सेगमेंट में पहले से ज्यादा मजबूत दावेदार बन जाएगी.

Maruti Brezza का एक्सटीरियर

नई Maruti Brezza के एक्सटीरियर में बड़े बदलाव की बजाय हल्के अपडेट किए जाएंगे. SUV में नया फ्रंट ग्रिल, पहले से ज्यादा स्टाइलिश LED हेडलाइट्स, बदले हुए बंपर, नए डिजाइन के अलॉय व्हील और रिफ्रेश्ड टेललाइट्स देखने को मिल सकती हैं. कंपनी इसके बॉक्सी SUV लुक को बरकरार रखेगी, लेकिन छोटे-छोटे डिजाइन बदलाव इसे पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम बनाएंगे. इसके अलावा कुछ नए कलर ऑप्शन भी पेश किए जाने की उम्मीद है.

सबसे बड़ा बदलाव इसके केबिन में देखने को मिल सकता है. नई Maruti Brezza का इंटीरियर पहले की तुलना में ज्यादा हाई-टेक और प्रीमियम होगा. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, बेहतर क्वालिटी की सीट अपहोल्स्ट्री और कई नए कनेक्टेड कार फीचर्स मिलने की उम्मीद है. मौजूदा 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पहले की तरह मौजूद रहेगा, लेकिन पहली बार Brezza में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी दिया जा सकता है. यह वही इंजन हो सकता है जो कंपनी की दूसरी कारों में इस्तेमाल किया जा रहा है.

गाड़ी की परफॉर्मेंस और कीमत

नया टर्बो इंजन बेहतर परफॉर्मेंस और तेज एक्सीलेरेशन देने में पॉसिबल होगा. इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलने की उम्मीद है, जबकि मौजूदा ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी जारी रह सकता है. कंपनी Brezza के CNG वेरिएंट में भी बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार CNG सिलेंडर को डिग्गी के अंदर रखने की बजाय अंडरबॉडी में फिट किया जाएगा. इससे बूट स्पेस पहले की तुलना में काफी बढ़ जाएगा और ग्राहक बिना सामान रखने की चिंता के CNG मॉडल खरीद सकेंगे.

कीमत की बात करें तो नई Brezza Facelift मौजूदा मॉडल की तुलना में थोड़ी महंगी हो सकती है। हालांकि कंपनी ने अभी आधिकारिक कीमतों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन नए फीचर्स, अपडेटेड डिजाइन और नए इंजन विकल्प को देखते हुए इसकी कीमत में हल्की बढ़ोतरी की उम्मीद है. लॉन्च के बाद इसका सीधा मुकाबला Tata Nexon, Hyundai Venue, Kia Sonet, Mahindra XUV 3XO और Skoda Kylaq जैसी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUVs से होगा.

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