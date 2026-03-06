99% लोग नहीं जानते कार के एसी की यह सीक्रेट सेटिंग, तुरंत बढ़ जाती है कूलिंग
अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ एसी ऑन कर देने से ही काम हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं. असली सीक्रेट सेटिंग और सही तरीका बहुत कम लोग जानते हैं.
गर्मी के मौसम में जब धूप अपने पूरे तेजी पर हो, तो हमारी कार अंदर बैठना भी चुनौतीपूर्ण बन जाता है. कई बार ऐसा होता है कि एसी चालू होने के बावजूद भी कार का अंदरूनी हिस्सा जल्दी ठंडा नहीं होता है. अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ एसी ऑन कर देने से ही काम हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं. असली सीक्रेट सेटिंग और सही तरीका बहुत कम लोग जानते हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक के बारे में, जिसे जानकर आप अपनी कार के एसी को कुछ ही मिनटों में बेहद ठंडा कर सकते हैं. यह तरीका सिर्फ गर्मियों में ही नहीं, बल्कि बारिश और मौसम में भी आपकी कार की एयर कंडीशनिंग क्षमता को बढ़ा देता है.
99% लोग नहीं जानते कार के एसी की यह सीक्रेट सेटिंग
ज्यादातर लोग एसी चालू करते ही पंखा तेज कर देते हैं या तापमान सबसे कम सेट कर देते हैं. लेकिन 99% लोग यह नहीं जानते कि रीसर्कुलेशन मोड (Recirculation Mode) ही वह सेटिंग है जो कार के अंदर की ठंडी हवा को तेजी से सर्कुलेट करती है. रीसर्कुलेशन मोड का बटन आमतौर पर कार के अंदर घूमते हुए तीर का आइकॉन होता है. इसे ऑन करने से एसी बाहर की गर्म हवा को खींचने की बजाय पहले से मौजूद हवा को दोबारा सर्कुलेट करता है. जिससे केबिन जल्दी ठंडा हो जाता है.
रीसर्कुलेशन मोड क्या करता है?
रीसर्कुलेशन मोड एसी को यह बताता है कि बाहर की गर्म हवा को मत खींचो, बल्कि कार के अंदर की पहले से मौजूद हवा को दोबारा सर्कुलेट करो. इसका आइकॉन एक कार के अंदर घूमते हुए तीर जैसा दिखता है. अगर यह बंद है, तो एसी बाहर की हवा खींचता है, जो बहुत गर्म होती है. अगर यह चालू है, तो सिर्फ पहले से ठंडी हवा केबिन में घूमती है.
रीसर्कुलेशन मोड से कैसे तुरंत बढ़ जाती है कूलिंग
रीसर्कुलेशन मोड एसी को कार के अंदर की पहले से ठंडी हवा को बार बार सर्कुलेट करने की सुविधा देता है, जिससे बाहर की गर्म हवा अंदर नहीं आती और केबिन जल्दी ठंडा हो जाता है. जब आप गाड़ी में बैठते हैं और इस मोड को चालू कर पंखे की स्पीड तेज और तापमान सबसे कम सेट करते हैं, तो ठंडी हवा पूरे केबिन में तेजी से फैलती है और गर्म हवा जल्दी बाहर निकल जाती है.
यह भी पढ़ें - Citroen Basalt Vs Kia Syros: इंजन और फीचर्स के मामले में कौन सी SUV है बेहतर? यहां जानें अंतर
तुरंत ठंडा करने के लिए 3 आसान टिप्स
1. रीसर्कुलेशन मोड चालू रखें - गाड़ी स्टार्ट करते ही इस बटन को ऑन करें. बाहर की गर्म हवा अंदर न आए, यही सबसे तेज और कारगर तरीका है.
2. पहले खिड़कियां थोड़ी देर खोलें - अगर आपकी कार लंबे समय तक धूप में खड़ी रही है, तो एसी चालू करने से पहले सभी खिड़कियां 1 2 मिनट के लिए खोल दें. इससे अंदर की भारी गर्म हवा बाहर निकल जाएगी. इसके बाद खिड़कियां बंद करके एसी चालू करें.
3. एसी वेंट्स का सही रुख - वेंट्स को सीधे चेहरे पर मत रखें. उन्हें हल्का ऊपर या छत की तरफ मोड़ें. इससे ठंडी हवा पूरे केबिन में बराबर फैलती है और आप जल्दी ठंडक महसूस करते हैं.
यह भी पढ़ें - VinFast Lac Hong: मर्सिडीज और BMW को टक्कर देने आ रहा नया अल्ट्रा लग्जरी कार ब्रांड, जानें क्या है खास
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL