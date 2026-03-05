हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
VinFast Lac Hong: मर्सिडीज और BMW को टक्कर देने आ रहा नया अल्ट्रा-लग्जरी कार ब्रांड, जानें क्या है खास

New Vinfast luxury brand Lac Hong: विनफास्ट ने नया लग्जरी ब्रांड Lac Hong लॉन्च किया है. आइए जानें 800S और 900S मॉडल के फीचर्स, पावर और क्या ये Mercedes और BMW को टक्कर दे पाएंगी.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 05 Mar 2026 01:15 PM (IST)
Preferred Sources

वियतनाम की कार कंपनी VinFast ने अपने नए लग्जरी ब्रांड Lac Hong का ऐलान किया है. इस ब्रांड के तहत कंपनी दो नई फ्लैगशिप अल्ट्रा-लग्जरी कारें लॉन्च करने वाली है, जिनका नाम Lac Hong 800S और Lac Hong 900S है. कंपनी का कहना है कि यह नई लाइनअप हाई-एंड लग्जरी सेगमेंट में Mercedes-Benz और BMW जैसी कंपनियों को टक्कर देने के लिए बनाई गई है. VinFast की VF सीरीज आम ग्राहकों के लिए होगी, जबकि Lac Hong ब्रांड को खास तौर पर प्रीमियम और अल्ट्रा-लग्जरी कार बाजार को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

 डिजाइन और इंटीरियर

Lac Hong 800S और 900S दोनों का डिजाइन काफी शानदार और अलग दिखाई देता है. कंपनी ने बताया है कि “Lac Hong” नाम को कैलिग्राफिक स्टाइल में लिखा गया है और इसे गोल्ड-प्लेटेड एलॉय से बनाया गया है. यह डिजाइन कार को और ज्यादा प्रीमियम लुक देता है. इन कारों के इंटीरियर में भी लग्जरी का खास ध्यान रखा गया है. अंदर आपको गोल्ड प्लेटेड एक्सेंट, नप्पा लेदर सीटें और लकड़ी की फिनिश मिलती है. यह सब मिलकर केबिन को बेहद शानदार और आरामदायक बनाते हैं. बड़ी ग्रिल और पतली DRL लाइट्स इन कारों के बाहरी लुक को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं.

शानदार फीचर्स और प्रीमियम सुविधाएं

VinFast Lac Hong कारों में कई मॉडर्न और प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं. इनमें जीरो ग्रैविटी सीटें मिलती हैं, जो लंबी जर्नी के दौरान ज्यादा आराम देती हैं. इसके अलावा ऑटोमैटिक पावर-असिस्टेड दरवाजे और बड़ा एंटरटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है. Lac Hong 900S में एक खास प्राइवेसी पार्टीशन भी दिया गया है, जिससे पीछे बैठने वाले यात्रियों को ज्यादा प्राइवेट और आरामदायक अनुभव मिलता है. यह फीचर आमतौर पर बहुत महंगी लग्जरी कारों में ही देखने को मिलता है.

दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी

इन नई कारों में ट्रिपल मोटर सेटअप दिया गया है. इसमें एक मोटर आगे और दो मोटर पीछे की तरफ लगाई गई हैं. यह सेटअप मिलकर करीब 460 kW तक की पावर देता है, जिससे कार की परफॉर्मेंस काफी दमदार हो जाती है. इसके साथ ही कार में एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम भी दिया गया है, जो सड़क की स्थिति के अनुसार अपने आप एडजस्ट होकर बेहतर आराम और कंट्रोल देता है. साइज और डिजाइन को देखकर यह साफ है कि ये दोनों मॉडल फुल-साइज प्रीमियम सेडान या लग्जरी कार सेगमेंट में आएंगे.

क्या भारत में आएगा Lac Hong ब्रांड?

फिलहाल कंपनी ने यह साफ नहीं किया है कि Lac Hong ब्रांड भारत में लॉन्च होगा या नहीं, लेकिन भारत में हाई-एंड लग्जरी कारों की बढ़ती मांग को देखते हुए VinFast भविष्य में इस पर विचार कर सकती है. अभी VinFast भारत के लिए अपनी नई VF MPV 7 पर काम कर रही है, जो एक इलेक्ट्रिक सात-सीटर MPV होगी. इसके साथ कंपनी VF6 और VF7 जैसे इलेक्ट्रिक मॉडल भी बाजार में ला सकती है.

Published at : 05 Mar 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
Auto News Luxury Electric Car VinFast Lac Hong Lac Hong 800S Lac Hong 900S
