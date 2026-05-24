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हिंदी न्यूज़ऑटोलोग सीट बेल्ट को समझते हैं सिर्फ चालान से बचने का तरीका, लेकिन इसका असली काम जानकर चौंक जाएंगे

लोग सीट बेल्ट को समझते हैं सिर्फ चालान से बचने का तरीका, लेकिन इसका असली काम जानकर चौंक जाएंगे

Seat Belt Importance: कई लोग सीट बेल्ट को सिर्फ चालान से बचने का तरीका मानते हैं, जबकि यह एक्सीडेंट के समय जान बचाने वाला सबसे जरूरी सेफ्टी फीचर होता है. जानिए इसका असली साइंस.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 24 May 2026 03:05 PM (IST)
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Seat Belt Importance: आज भी बहुत से लोग कार में बैठते ही सीट बेल्ट लगाने से बचते हैं. कुछ लोगों को लगता है कि यह सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के चालान से बचने के लिए जरूरी है, जबकि सच इससे काफी अलग है. सीट बेल्ट कार का सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी सेफ्टी फीचर माना जाता है. एक्सीडेंट के समय यह आपकी जान बचाने में सबसे बड़ा रोल निभाती है. कई बार लोग छोटी दूरी या कम स्पीड का बहाना बनाकर सीट बेल्ट नहीं लगाते, लेकिन हादसे कभी बताकर नहीं आते. 

सड़क पर अचानक ब्रेक लगना, दूसरी गाड़ी का टकराना या कार का कंट्रोल बिगड़ना जैसी स्थितियों में सीट बेल्ट शरीर को सुरक्षित रखने का काम करती है. यही वजह है कि दुनियाभर में सीट बेल्ट को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं और कंपनियां भी अब एडवांस सेफ्टी सिस्टम के साथ इसे और बेहतर बना रही हैं.

एक्सीडेंट के समय कैसे बचाती है आपकी जान?

जब कार तेज स्पीड में चल रही होती है और अचानक एक्सीडेंट होता है, तब शरीर उसी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ने लगता है. ऐसी स्थिति में सीट बेल्ट शरीर को सीट पर रोककर गंभीर चोट से बचाती है. अगर सीट बेल्ट ना लगी हो तो इंसान सीधे डैशबोर्ड, स्टीयरिंग या विंडशील्ड से टकरा सकता है. कई मामलों में लोग कार से बाहर तक उछल जाते हैं, जिससे जान का खतरा और बढ़ जाता है. 

सीट बेल्ट शरीर के मजबूत हिस्सों जैसे छाती और कंधों पर दबाव बांट देती है, जिससे चोट कम लगती है. यही कारण है कि एयरबैग भी तभी सही तरीके से काम करते हैं जब सीट बेल्ट लगी हो. यानी सिर्फ एयरबैग होने से सुरक्षा पूरी नहीं होती. दोनों चीजें साथ मिलकर आपकी जान बचाने का काम करती हैं.

यह भी पढ़ें: क्या आपने कभी सोचा है कार के टायर काले ही क्यों होते हैं? वजह है बेहद दिलचस्प

छोटी दूरी और पीछे बैठने वालों के लिए भी जरूरी

कई लोग सोचते हैं कि पीछे की सीट पर बैठने वालों को सीट बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यह सोच काफी खतरनाक है. एक्सीडेंट के समय पीछे बैठा व्यक्ति भी तेज झटके से आगे आ सकता है और खुद के साथ आगे बैठे लोगों को भी चोट पहुंचा सकता है. यही वजह है कि अब पीछे बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट जरूरी कर दी गई है. 

इसके अलावा शहर में छोटी दूरी पर भी हादसे हो सकते हैं. कई बार कम स्पीड पर हुए एक्सीडेंट में भी गंभीर चोट लग जाती है. सीट बेल्ट सिर्फ नियम नहीं बल्कि आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा का सबसे आसान तरीका है. इसलिए अगली बार कार में बैठें तो सीट बेल्ट को बोझ नहीं बल्कि अपनी सेफ्टी का सबसे भरोसेमंद साथी समझें.

यह भी पढ़ें: अगर बैरियर फ्री टोल सिस्टम को दिया झांसा तो भरना होगा डबल जुर्माना, साथ ही हो जाएंगे ब्लैकलिस्ट

Published at : 24 May 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
Road Safety Car Safety Tips Seat Belt Safety Seat Belt Benefits
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