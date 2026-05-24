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हिंदी न्यूज़ऑटोक्या आपने कभी सोचा है कार के टायर काले ही क्यों होते हैं? वजह है बेहद दिलचस्प

क्या आपने कभी सोचा है कार के टायर काले ही क्यों होते हैं? वजह है बेहद दिलचस्प

Car Tyre Facts: क्या आपने कभी सोचा है कि कार और बाइक के टायर हमेशा काले ही क्यों होते हैं. इसके पीछे सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि मजबूत साइंस और टायर की मजबूती का राज छिपा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 24 May 2026 02:50 PM (IST)
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Car Tyre Facts: आपने सड़क पर हजारों कार और बाइक देखी होंगी, लेकिन शायद ही कभी यह सोचा होगा कि लगभग हर गाड़ी के टायर काले रंग के ही क्यों होते हैं. कई लोगों को लगता है कि यह सिर्फ स्टाइल या डिजाइन के लिए किया जाता है, लेकिन इसके पीछे एक दिलचस्प साइंस छिपा है. शुरुआत में जब टायर बनाए जाते थे तब उनका रंग सफेद हुआ करता था, क्योंकि वह नेचुरल रबर से बनते थे. लेकिन समय के साथ कंपनियों ने महसूस किया कि सफेद टायर जल्दी घिस जाते हैं और ज्यादा मजबूत नहीं होते. 

इसके बाद टायर बनाने में एक खास मटेरियल मिलाया जाने लगा, जिसने पूरी कहानी बदल दी. यही वजह है कि आज दुनिया की लगभग हर गाड़ी में काले रंग के टायर इस्तेमाल किए जाते हैं. इसके पीछे मजबूती, सेफ्टी और लंबी लाइफ जैसी कई वजहें जुड़ी हुई हैं.

टायर में मिलाया जाता है खास कार्बन ब्लैक

कार और बाइक के टायर बनाने में रबर के साथ कार्बन ब्लैक नाम का खास मटेरियल मिलाया जाता है. यही चीज टायर को काला रंग देती है. लेकिन इसका काम सिर्फ रंग बदलना नहीं होता. Carbon Black टायर को ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बनाता है. इससे टायर जल्दी घिसते नहीं हैं और सड़क की गर्मी को भी बेहतर तरीके से झेल लेते हैं. 

अगर टायर में यह मटेरियल ना मिलाया जाए तो रबर बहुत जल्दी टूटने और फटने लगता है. खासकर तेज धूप और गर्म सड़कों पर टायर जल्दी खराब हो सकते हैं. कार्बन ब्लैक टायर को UV Rays से भी बचाता है, जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है. यही कारण है कि कंपनियां आज भी काले टायर को सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानती हैं.

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सिर्फ मजबूती नहीं, सेफ्टी से भी जुड़ा है मामला

काले टायर सिर्फ लंबे समय तक चलने के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि यह ड्राइविंग सेफ्टी में भी बड़ा रोल निभाते हैं. कार्बन ब्लैक की वजह से टायर रोड पर बेहतर ग्रिप देते हैं, जिससे ब्रेकिंग और कंट्रोल मजबूत रहता है. हाई स्पीड पर भी टायर ज्यादा गर्म नहीं होते और उनका परफॉर्मेंस स्थिर बना रहता है. यही वजह है कि रेसिंग कारों से लेकर आम गाड़ियों तक में काले टायर ही इस्तेमाल किए जाते हैं. 

कुछ कंपनियों ने रंगीन टायर बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह ज्यादा टिकाऊ साबित नहीं हुए. आज टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है, फिर भी काले टायर सबसे ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद माने जाते हैं. यानी अगली बार जब आप अपनी कार के टायर देखें, तो समझ जाइए कि उसके पीछे सिर्फ रंग नहीं बल्कि पूरा साइंस काम करता है.

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Published at : 24 May 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
Car Tyre Facts Why Tyres Are Black Automobile Science Tyre Technology Car Knowledge
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