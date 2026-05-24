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क्या सच में रात में ज्यादा माइलेज देती है बाइक? जानिए इसके पीछे का साइंस

Bike Mileage at Night: कई लोग मानते हैं कि रात में बाइक ज्यादा माइलेज देती है. इसके पीछे ट्रैफिक, तापमान और स्मूद राइडिंग जैसी कई वजहें जुड़ी हैं. जानिए क्या है इसका पूरा साइंस.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 24 May 2026 02:16 PM (IST)
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Bike Mileage at Night: अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि रात में बाइक ज्यादा माइलेज देती है. कई राइडर्स का दावा होता है कि दिन के मुकाबले रात में पेट्रोल कम खर्च होता है और बाइक ज्यादा स्मूद चलती है. अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ लोगों का अनुभव है या इसके पीछे सच में कोई साइंस भी छिपा है. दरअसल, बाइक का माइलेज कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे ट्रैफिक, सड़क की स्थिति, तापमान और राइडिंग स्टाइल. 

रात के समय इन चीजों में काफी बदलाव देखने को मिलता है. कम ट्रैफिक और स्मूद रोड की वजह से इंजन पर कम दबाव पड़ता है और बाइक बेहतर तरीके से चलती है. हालांकि सिर्फ रात होने से माइलेज जादुई तरीके से नहीं बढ़ता, बल्कि इसके पीछे कुछ प्रैक्टिकल कारण होते हैं जिन्हें समझना जरूरी है.

कम ट्रैफिक और स्मूद राइडिंग का होता है फायदा

रात में सड़कों पर ट्रैफिक काफी कम हो जाता है. ऐसे में बार-बार ब्रेक लगाने, क्लच दबाने और गियर बदलने की जरूरत कम पड़ती है. जब बाइक लगातार एक समान स्पीड पर चलती है तो इंजन ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करता है. यही वजह है कि फ्यूल की खपत थोड़ी कम हो सकती है. दिन के समय ट्रैफिक जाम और बार-बार रुकने की वजह से इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे माइलेज कम होता है. 

इसके अलावा रात में हॉर्न और ट्रैफिक का तनाव भी कम होता है, इसलिए राइडर आराम से बाइक चलाता है. स्मूद एक्सीलेरेशन और कंट्रोल्ड स्पीड भी माइलेज बेहतर करने में मदद करती है. इसलिए कई लोगों को लगता है कि रात में बाइक ज्यादा माइलेज दे रही है.

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तापमान और इंजन पर भी पड़ता है असर

रात के समय मौसम दिन के मुकाबले थोड़ा ठंडा होता है. ठंडी हवा में इंजन जल्दी ज्यादा गर्म नहीं होता, जिससे उसकी परफॉर्मेंस स्थिर बनी रहती है. ज्यादा गर्मी में इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और फ्यूल कंजम्पशन बढ़ सकता है. हालांकि यह फर्क बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन लॉन्ग राइड में इसका असर महसूस किया जा सकता है. 

साथ ही रात में हवा का दबाव और सड़क की स्थिति भी कई बार बेहतर रहती है. लेकिन सिर्फ रात में बाइक चलाने से माइलेज नहीं बढ़ेगा अगर आपकी राइडिंग गलत है. तेज एक्सीलेरेशन, ओवरस्पीड और खराब मेंटेनेंस जैसी चीजें माइलेज को खराब कर सकती हैं. इसलिए अच्छी माइलेज के लिए सही राइडिंग और बाइक की नियमित सर्विस सबसे ज्यादा जरूरी होती है.

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Published at : 24 May 2026 02:16 PM (IST)
Tags :
Bike Mileage Tips Bike Riding Tips Fuel Saving Tips Night Bike Mileage Motorcycle Mileage Science
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