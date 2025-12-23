हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोअब ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत! भारत में शुरू हुई Air Taxi की टेस्टिंग, जानें कैसे पूरा होगा मिनटों में सफर

भारत में एयर टैक्सी की टेस्टिंग शुरू हो गई है. Sarla Aviation की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी से ट्रैफिक जाम से राहत मिल सकती है. इस प्रोजेक्ट को करीब 9 महीनों में तैयार किया गया है.

By : मृत्युंजय सिंह | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 23 Dec 2025 02:01 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के बड़े शहरों में रहने वाले लोग रोजाना भारी ट्रैफिक की समस्या से जूझते हैं. घंटों सड़क पर फंसे रहना अब आम बात हो गई है. लेकिन आने वाले समय में इस परेशानी से राहत मिल सकती है. बेंगलुरु की एविएशन कंपनी सारला एविएशन ने एयर टैक्सी की टेस्टिंग शुरू कर दी है, जिससे शहरों में सफर का तरीका पूरी तरह बदल सकता है. आइए विस्तार से जानते हैं.

Sarla Aviation ने शुरू की एयर टैक्सी की टेस्टिंग

  • भारत में अर्बन एयर मोबिलिटी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सारला एविएशन ने अपने इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी प्रोजेक्ट पर काम तेज कर दिया है. कंपनी ने अपने हाफ-स्केल इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग यानी eVTOL डेमो विमान SYL-X1 की ग्राउंड टेस्टिंग बेंगलुरु में शुरू की है. इस एयरक्राफ्ट का विंगस्पैन 7.5 मीटर है और इसे भारत में बना सबसे बड़ा और सबसे एडवांस निजी eVTOL डेमो विमान माना जा रहा है.

अब सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, असली टेस्ट शुरू

  • ग्राउंड टेस्टिंग के साथ ही यह प्रोजेक्ट अब सिर्फ डिजाइन और लैब टेस्ट तक सीमित नहीं रहा है. कंपनी अब असली विमान पर जांच कर रही है. इस टेस्ट के दौरान एयर टैक्सी की मजबूती, इंजन सिस्टम और सेफ्टी से जुड़े फीचर्स को परखा जा रहा है. यह एक काम करने वाला टेस्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे भविष्य के बड़े एयर टैक्सी मॉडल की तैयारी के लिए बनाया गया है.

फुल-स्केल एयर टैक्सी पर भी काम जारी

  • सारला एविएशन ने बताया है कि वह जल्द ही एक फुल-स्केल स्टैटिक एयरक्राफ्ट भी तैयार कर रही है, जिसे भारत मोबिलिटी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाएगा. इसके अलावा कंपनी ने हाल ही में 13 मिलियन डॉलर की फंडिंग भी जुटाई है, जिससे टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन को और मजबूत किया जाएगा.

मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु को कैसे मिलेगा फायदा?

  • विशेषज्ञों का मानना है कि एयर टैक्सी मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है. इससे घंटों का सफर कुछ मिनटों में पूरा हो सकेगा. सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम होगी, जिससे ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों घटेंगे. पूरी तरह इलेक्ट्रिक होने की वजह से यह पर्यावरण के लिए भी बेहतर है. साथ ही शहर से एयरपोर्ट तक तेज और आसान कनेक्टिविटी भी मिल सकेगी.

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Published at : 23 Dec 2025 02:00 PM (IST)
Electric Air Taxi Air Taxi India Air Taxi Testing Sarla Aviation Air Taxi Traffic Jam Solution
