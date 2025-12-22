हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोNew Kia Seltos 2026 vs Hyundai Creta: डिजाइन, फीचर्स और पावर में कौन आगे? यहां जानें डिटेल्स

New Kia Seltos 2026 vs Hyundai Creta: डिजाइन, फीचर्स और पावर में कौन आगे? यहां जानें डिटेल्स

अगर आप नया डिजाइन, ज्यादा स्पेस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहते हैं, तो New Kia Seltos 2026 दमदार विकल्प बन सकती है. वहीं अगर आप थोड़ी कम कीमत में मॉडर्न SUV चाहते हैं, तो Creta अब भी एक मजबूत दावेदार है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 22 Dec 2025 02:59 PM (IST)
Preferred Sources

मिड साइज SUV सेगमेंट में एक बार फिर मुकाबला तेज हो गया है. किआ मोटर्स ने New Kia Seltos 2026 को नए जनरेशन के साथ पेश कर दिया है, जो पहले से ज्यादा बड़ी, ज्यादा मॉडर्न और ज्यादा प्रीमियम हो गई है. वहीं Hyundai Creta पहले से ही इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV रही है. ऐसे में लोगों के मन में यही सवाल है कि नई सेल्टोस ज्यादा बेहतर है या फिर क्रेटा अब भी सबसे आगे है. आइए विस्तार से जानते हैं.

कीमत में कौन पड़ेगी भारी?

  • New Kia Seltos 2026 की कीमत का ऐलान 2 जनवरी 2026 को होगा. फिलहाल इसकी बुकिंग 25,000 टोकन अमाउंट पर शुरू हो चुकी है. अनुमान है कि इसकी शुरुआती कीमत करीब 11.20 लाख हो सकती है. दूसरी तरफ Hyundai Creta की कीमत 10.73 लाख से शुरू होकर 20.20 लाख तक जाती है. कीमत के मामले में क्रेटा थोड़ी सस्ती साबित हो सकती है, जो बजट देखने वाले ग्राहकों को पसंद आएगी.

साइज और स्पेस में किसका दबदबा?

  • नई जनरेशन Kia Seltos पहले से ज्यादा लंबी और चौड़ी हो गई है. इसका व्हीलबेस भी बड़ा है, जिससे पीछे बैठने वालों को ज्यादा लेग स्पेस मिलता है. बूट स्पेस भी बेहतर हो गया है, जिससे लंबी यात्रा में सामान रखने में आसानी होती है. Hyundai Creta भी स्पेस के मामले में अच्छी SUV है, लेकिन साइज के आंकड़ों में New Seltos थोड़ी आगे निकल जाती है.

इंजन और परफॉर्मेंस का हाल

  • इंजन ऑप्शन के मामले में दोनों SUVs लगभग एक जैसी हैं. पेट्रोल और डीजल इंजन की पावर और परफॉर्मेंस में कोई खास फर्क नहीं है. हालांकि New Kia Seltos 2026 में टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ एक नया क्लचलेस मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, जो Creta में नहीं दिया गया है. वहीं स्पोर्टी ड्राइव पसंद करने वालों के लिए Creta N Line में टर्बो पेट्रोल के साथ मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प मौजूद है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी में कौन आगे?

  • फीचर्स के मामले में दोनों SUV काफी एडवांस हैं. New Kia Seltos 2026 में बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और हेड-अप डिस्प्ले मिलता है, जो इसे खास बनाता है. इसमें 10-वे पावर एडजस्ट ड्राइवर सीट और मेमोरी फंक्शन भी है. Hyundai Creta में 8-वे पावर सीट मिलती है. दोनों में पैनोरमिक सनरूफ, बोस साउंड सिस्टम और लेवल-2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं.

Published at : 22 Dec 2025 02:59 PM (IST)
Tags :
Hyundai Creta SUV New Kia Seltos 2026 Vs Hyundai Creta Kia Seltos 2026 Features Best Mid-size SUV
