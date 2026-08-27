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हिंदी न्यूज़ऑटोड्राइविंग के दौरान फोन चलाया तो पड़ेगा भारी, जानें जुर्माना

ड्राइविंग के दौरान फोन चलाया तो पड़ेगा भारी, जानें जुर्माना

ड्राइविंग के दौरान हाथ में फोन पकड़ा तो कट सकता है भारी चालान. जानिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना, लाइसेंस सस्पेंशन और सही तरीके का पूरा गणित.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 27 Aug 2026 01:11 PM (IST)
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इंडिया में कार चलाते समय लोग कई बड़ी लापरवाही करते हैं. जिसमें सबसे मुख्य है ड्राइव करते समय फोन चलाना. हमारे देश में कई बार रोड हादसे गाड़ी चलाते समय फ़ोन चलाने से होते हैं. इसे ही ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने कई कड़े नियम बना दिए हैं. आज हम आपको इस खबर में बताएंगे कि, अगर आप गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन यूज़ करते पकडे गए तो आपको कितना चालान पड़ेगा.

आपको बता दें कि, ट्रैफिक पुलिस ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई कर रही है और भारी जुर्माना ठोक रही है. अगर आप चालान और कानूनी कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो आपको मोटर वाहन अधिनियम की पूरी जानकारी होना बेहद जरूरी है. तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने पर क्या-क्या कानूनी पचड़े हो सकते हैं.

कितना लगता है जुर्माना?

आपको बता दें कि, मोटर वाहन अधिनियम के तहत गाड़ी चलाते वक्त हाथ में मोबाइल फोन पकड़ना खतरनाक ड्राइविंग की श्रेणी में आता है. अगर ट्रैफिक पुलिस आपको हाथ में फोन पकड़े हुए पकड़ती है तो 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.

वहीं, इतना ही नहीं कड़े नियमों के मुताबिक नियम तोड़ने वाले चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 90 दिनों के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है. अगर कोई बार-बार यही गलती दोहराता है तो जुर्माने की रकम के साथ-साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. इस लिए अब आगे से ऐसा करने से पहले सावधान हो जाएं.


ड्राइविंग के दौरान फोन चलाया तो पड़ेगा भारी, जानें जुर्माना

Image Credit- AI Generated

यह भी पढ़ें: MG Hector Tomahawk EV या PHEV? जानें कौन है पैसा वसूल

क्या कहते हैं नियम?

जानकारी दें दे कि, मोटर वाहन नियमों के अनुसार गाड़ी चलाते समय ड्राइवर के दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर होने चाहिए. ड्राइविंग के दौरान हाथ में फोन, कागज या कोई भी अन्य चीज पकड़ना कानूनन गलत माना जाता है. जबकि इसके अलावा गाड़ी चलाते वक्त खाने-पीने पर भी पाबंदी है ताकि ड्राइवर का ध्यान न भटके. नियम साफ कहते हैं कि सड़क पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर का 100% ध्यान सिर्फ ड्राइविंग पर होना चाहिए. जरा सा भी ध्यान भटकने से बड़ा सड़क हादसा हो सकता है. इस लिए आप भी जब ड्राइविंग करें तो हमेशा अपना पूरा फोकस ड्राइविंग पर दें.

कैसे कर सकते हैं फोन का इस्तेमाल?

ट्रैफिक नियमों जानने के बाद अब सवाल उठता है कि क्या रास्ते का पता लगाने के लिए भी फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो जवाब है कि नियम आपको रास्ता ढूंढने की इजाजत देते हैं. आप जीपीएस या नेविगेशन ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन शर्त यह है कि फोन आपके हाथ में नहीं होना चाहिए. आप फोन को कार के डैशबोर्ड पर लगे मोबाइल होल्डर में फिक्स कर सकते हैं. इसके अलावा ब्लूटूथ या हैंड्स-फ्री का इस्तेमाल किया जा सकता है.


ड्राइविंग के दौरान फोन चलाया तो पड़ेगा भारी, जानें जुर्माना

Image Credit- AI Generated

हमेशा रखें इन बातों का ध्यान

बता दें कि, अगर आपको कोई बहुत जरूरी कॉल करनी है या मैसेज चेक करना है तो गाड़ी को सड़क के किनारे सुरक्षित जगह पर पार्क करें और उसके बाद ही फोन का इस्तेमाल करें. बाइक चलाते समय भी फोन सुनना या कान में ईयरफोन लगाना बेहद खतरनाक और चालान की वजह बन सकता है. नियमों का पालन सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी और सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की जान सुरक्षित रखने के लिए करें.

यह भी पढ़ें: बाढ़ में बह गई कार तो मिलेगा Insurance Claim? जानें नियम

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 27 Aug 2026 01:11 PM (IST)
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