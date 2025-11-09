हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोरॉयल एनफील्ड ने पेश की Himalayan Mana Black Edition, जानें कीमत और खासियत

रॉयल एनफील्ड ने पेश की Himalayan Mana Black Edition, जानें कीमत और खासियत

Royal Enfield New Bike: EICMA 2025 में Royal Enfield Himalayan Mana Black Edition पेश कर दी गई है. आइए इसके इंजन, फीचर्स, डिजाइन और कीमत की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 09 Nov 2025 03:50 PM (IST)
Preferred Sources

रॉयल एनफील्ड ने एक बार फिर दिखा दिया है कि एडवेंचर बाइक्स के मामले में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कंपनी ने EICMA 2025 इवेंट में अपनी नई बाइक Royal Enfield Himalayan Mana Black Edition पेश की है। यह खास एडिशन भारत की सबसे ऊंची सड़क “Mana Pass” से इंस्पायर्ड है, जो समुद्र तल से 5,632 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और दुनिया की सबसे ऊंची मोटरसाइकिल चलाने योग्य सड़कों में से एक है।

डिजाइन और लुक

  • नई Himalayan Mana Black Edition का डीप मैट ब्लैक पेंट फिनिश इसे एक मजबूत और प्रीमियम लुक देता है. ब्लैक रैली हैंड गार्ड्स, डुअल सीट और रैली मडगार्ड बाइक को ऑफ-रोड राइडिंग के लिए और ज्यादा सक्षम बनाते हैं. वायर-स्पोक ट्यूबलेस व्हील्स इसे हर टेरेन पर स्टेबिलिटी देते हैं. Royal Enfield ने इसे केवल कॉस्मेटिक एडिशन नहीं रखा है, बल्कि इसे फैक्ट्री से ही एडवेंचर-रेडी एक्सेसरीज के साथ लॉन्च किया है.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • Mana Black Edition को कंपनी के Sherpa 450 प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जो Himalayan 450 की सफलता का आधार रहा है. इसमें 451.65cc का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर DOHC इंजन दिया गया है, जो 8,000 rpm पर 39.5 PS की पावर और 5,500 rpm पर 40 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच सिस्टम इसे स्मूद और कंट्रोल्ड राइडिंग अनुभव देता है. रॉयल एनफील्ड का कहना है कि इस इंजन को हाई-एल्टीट्यूड और ऑफ-रोड कंडीशंस के लिए खासतौर पर ट्यून किया गया है, जिससे यह लंबे एडवेंचर राइड्स में बेहतर थ्रॉटल रिस्पॉन्स और हीट मैनेजमेंट देता है.

सस्पेंशन और कंट्रोल

  • Himalayan Mana Black Edition को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह किसी भी टेरेन पर आराम से चल सके. बाइक का ग्राउंड क्लीयरेंस 230 मिमी है, जबकि इसका कर्ब वेट 195 किलोग्राम है. इसमें फ्रंट पर 43 मिमी अपसाइड-डाउन फोर्क और रियर में लिंकेज-टाइप मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, जो 200 मिमी तक का ट्रैवल प्रदान करता है. यह सेटअप इसे ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी स्थिर और भरोसेमंद बनाता है.

ब्रेकिंग और टेक्नोलॉजी फीचर्स

  • इस बाइक में 320 मिमी फ्रंट और 270 मिमी रियर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जिनके साथ डुअल-चैनल स्विचेबल ABS सिस्टम मौजूद है. टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें 4-इंच TFT डिस्प्ले, Google Maps-पावर्ड नेविगेशन, राइड मोड्स (Eco और Performance), मीडिया कंट्रोल्स और USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं.

कीमत और लॉन्च

  • Royal Enfield Himalayan Mana Black Edition की यूरोप में बुकिंग शुरू हो चुकी है. भारत में इसकी अनुमानित कीमत 7.4 से 7.6 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है. लॉन्च के बाद ये बाइक KTM 390 Adventure और BMW G 310 GS को सीधी टक्कर दे सकती है.

ये भी पढ़ें:-

Tata Nexon या Skoda Kylaq, कौन-सी गाड़ी खरीदना वैल्यू फॉर मनी? कीमत से फीचर्स तक जानिए सब

Published at : 09 Nov 2025 03:50 PM (IST)
Tags :
Royal Enfield Himalayan Mana Black Edition Royal Enfield Himalayan 2025 Royal Enfield Adventure Bike
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
बॉलीवुड
23 साल के हुए मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
23 साल के हुए मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
इंडिया
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
Advertisement

वीडियोज

घुसपैठ से लेकर Seemanchal में मुसलमानों को गाली तक Imran Pratapgarhi ने जमकर साधा निशाना
'Samrat Choudhary और Vijay Kumar Sinha चुनाव हार रहे', Pappu Yadav का नतीजों से पहले सनसनीखेज दावा
Seemanchal में बुर्के की आड़ में बोगस वोटिंग कराने की तैयारी, वोटिंग से पहले Giriraj Singh का खुलासा
खतरनाक वायु प्रदूषण से रेड जोन में पहुंची राजधानी, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता 400 पार । Delhi News
Bihar Election 2025: दूसरे चरण के लिए Tejashwiका प्रचार, जनसभाओं में उमड़ी भारी भीड़ | RJD
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलने पर भड़के अखिलेश यादव, 'लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र में भरोसा करती है BJP'
बॉलीवुड
23 साल के हुए मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
23 साल के हुए मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
इंडिया
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
नौकरी
उत्तर प्रदेश में खुला महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, आंगनवाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी; जानिए पूरी डिटेल्स
उत्तर प्रदेश में खुला महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, आंगनवाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी; जानिए पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
'सत्य की खोज में निकला हूं' चोरी की नियत से घूम रहे चोर का पुलिस को जवाब- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
'सत्य की खोज में निकला हूं' चोरी की नियत से घूम रहे चोर का पुलिस को जवाब- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ट्रैवल
ये हैं दुनिया के 7 सबसे खतरनाक ट्रेक, जरा सी चूक बन सकती है आखिरी गलती
ये हैं दुनिया के 7 सबसे खतरनाक ट्रेक, जरा सी चूक बन सकती है आखिरी गलती
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget