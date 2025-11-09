रॉयल एनफील्ड ने पेश की Himalayan Mana Black Edition, जानें कीमत और खासियत

रॉयल एनफील्ड ने एक बार फिर दिखा दिया है कि एडवेंचर बाइक्स के मामले में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कंपनी ने EICMA 2025 इवेंट में अपनी नई बाइक Royal Enfield Himalayan Mana Black Edition पेश की है। यह खास एडिशन भारत की सबसे ऊंची सड़क “Mana Pass” से इंस्पायर्ड है, जो समुद्र तल से 5,632 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और दुनिया की सबसे ऊंची मोटरसाइकिल चलाने योग्य सड़कों में से एक है।

डिजाइन और लुक

नई Himalayan Mana Black Edition का डीप मैट ब्लैक पेंट फिनिश इसे एक मजबूत और प्रीमियम लुक देता है. ब्लैक रैली हैंड गार्ड्स, डुअल सीट और रैली मडगार्ड बाइक को ऑफ-रोड राइडिंग के लिए और ज्यादा सक्षम बनाते हैं. वायर-स्पोक ट्यूबलेस व्हील्स इसे हर टेरेन पर स्टेबिलिटी देते हैं. Royal Enfield ने इसे केवल कॉस्मेटिक एडिशन नहीं रखा है, बल्कि इसे फैक्ट्री से ही एडवेंचर-रेडी एक्सेसरीज के साथ लॉन्च किया है.

इंजन और परफॉर्मेंस

Mana Black Edition को कंपनी के Sherpa 450 प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जो Himalayan 450 की सफलता का आधार रहा है. इसमें 451.65cc का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर DOHC इंजन दिया गया है, जो 8,000 rpm पर 39.5 PS की पावर और 5,500 rpm पर 40 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच सिस्टम इसे स्मूद और कंट्रोल्ड राइडिंग अनुभव देता है. रॉयल एनफील्ड का कहना है कि इस इंजन को हाई-एल्टीट्यूड और ऑफ-रोड कंडीशंस के लिए खासतौर पर ट्यून किया गया है, जिससे यह लंबे एडवेंचर राइड्स में बेहतर थ्रॉटल रिस्पॉन्स और हीट मैनेजमेंट देता है.

सस्पेंशन और कंट्रोल

Himalayan Mana Black Edition को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह किसी भी टेरेन पर आराम से चल सके. बाइक का ग्राउंड क्लीयरेंस 230 मिमी है, जबकि इसका कर्ब वेट 195 किलोग्राम है. इसमें फ्रंट पर 43 मिमी अपसाइड-डाउन फोर्क और रियर में लिंकेज-टाइप मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, जो 200 मिमी तक का ट्रैवल प्रदान करता है. यह सेटअप इसे ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी स्थिर और भरोसेमंद बनाता है.

ब्रेकिंग और टेक्नोलॉजी फीचर्स

इस बाइक में 320 मिमी फ्रंट और 270 मिमी रियर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जिनके साथ डुअल-चैनल स्विचेबल ABS सिस्टम मौजूद है. टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें 4-इंच TFT डिस्प्ले, Google Maps-पावर्ड नेविगेशन, राइड मोड्स (Eco और Performance), मीडिया कंट्रोल्स और USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं.

कीमत और लॉन्च

Royal Enfield Himalayan Mana Black Edition की यूरोप में बुकिंग शुरू हो चुकी है. भारत में इसकी अनुमानित कीमत 7.4 से 7.6 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है. लॉन्च के बाद ये बाइक KTM 390 Adventure और BMW G 310 GS को सीधी टक्कर दे सकती है.

