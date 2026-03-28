Guerrilla 450 2026: Royal Enfield लॉन्च की दमदार रोडस्टर बाइक, जानें क्या है खास?

रॉयल एनफील्ड ने भारतीय बाजार में अपनी नई Guerrilla 450 2026 लॉन्च कर दी है, जो मिडसाइज बाइक सेगमेंट में काफी चर्चा में है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2.49 लाख रखी गई है. इस बार कंपनी ने नया APEX वेरिएंट भी पेश किया है, जो खास तौर पर स्पोर्टी राइडिंग पसंद करने वालों के लिए बनाया गया है. इस बाइक की बुकिंग शुरू हो चुकी है और जल्द ही यह देशभर के शोरूम में उपलब्ध होगी. आइए इसके फीचर्स और डिजाइन पर नजर डालते हैं.

डिजाइन और नए अपडेट

नई Guerrilla 450 का डिजाइन पहले से ज्यादा शार्प और स्पोर्टी बनाया गया है. खासकर APEX वेरिएंट में नीचे झुका हुआ हैंडलबार और नए 17-इंच के टायर्स दिए गए हैं, जो सड़क पर बेहतर पकड़ देते हैं. बाइक में नए कलर ऑप्शन जैसे रेड, ब्लैक और ग्रीन दिए गए हैं, जो इसे रेसिंग लुक देते हैं. इसके अलावा Dash और Flash वेरिएंट में भी कुछ अपडेट किए गए हैं, जैसे बेहतर ग्रिप वाले टायर्स और नया ट्वाइलाइट ब्लू कलर. इन वेरिएंट्स में कुछ एक्सेसरीज भी फ्री दी जा रही हैं. सभी वेरिएंट में अब मोड रिटेंशन फीचर दिया गया है, जिससे बाइक बंद करने के बाद भी वही ड्राइव मोड एक्टिव रहता है.

इंजन और परफॉर्मेंस

Guerrilla 450 में 450cc का लिक्विड कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 40 PS की पावर और 40 Nm का टॉर्क देता है. यह इंजन स्मूद और दमदार परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच दिया गया है, जिससे गियर शिफ्टिंग आसान हो जाती है. बाइक में स्ट्रीट और स्पोर्ट जैसे राइडिंग मोड दिए गए हैं, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से राइडिंग स्टाइल चुन सकते हैं. यह बाइक शहर और हाईवे दोनों के लिए अच्छा प्रदर्शन करती है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

नई Guerrilla 450 में 4-इंच का ट्रिपर डैश दिया गया है, जो गूगल मैप्स नेविगेशन सपोर्ट करता है. इसके अलावा इसमें राइड-बाय-वायर और इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं. अगर आप एक ऐसी बाइक चाहते हैं जो स्टाइलिश हो, पावरफुल हो और रोजाना इस्तेमाल के साथ-साथ वीकेंड राइड के लिए भी सही हो, तो Guerrilla 450 एक अच्छा विकल्प है. खासकर APEX वेरिएंट उन लोगों के लिए बेहतर है जो स्पोर्टी और तेज राइडिंग पसंद करते हैं. बता दें कि गुरिल्ला 450 (Guerrilla 450) मुख्य रूप से ट्रायम्फ स्पीड 400 (Triumph Speed 400) को सीधी टक्कर देगी.

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