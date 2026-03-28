बांग्लादेश में IPL 2026 के लाइव प्रसारण से हटा 'बैन', मुस्तफिजुर के विवाद के बाद हुआ था फैसला

बांग्लादेश में IPL 2026 के लाइव प्रसारण से हटा 'बैन', मुस्तफिजुर रहमान के बाहर होने के बाद हुआ था फैसला
Bangladesh Lifts Ban On IPL 2026: बांग्लादेश में आईपीएल के लाइव प्रसारण से बैन हटा लिया गया है. देश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को लेकर हुए विवाद के बाद बैन का फैसला लिया गया था.
आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला 28 मार्च, शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. इस मैच की शुरुआत से कुछ घंटो पहले बड़ी खबर सामने आई, जिसमें बताया गया कि बांग्लादेश में आईपीएल के लाइव प्रसारण पर लगा बैन हटा लिया गया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फैसला बांग्लादेश के नए सूचना एवं प्रसारण मंत्री जाहिर उद्दीन स्वपन ने लिया. उन्होंने साफ कर दिया कि अगर कोई चैनल इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण के लिए अप्लाई करता है, तो सरकार उसे पॉजिटिव तरीके से देखेगी.
मुस्तफिजुर रहमान के बाहर होने के बाद हुआ था फैसला
तो आपको बता दें कि बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण को बैन करने का फैसला देश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टूर्नामेंट के आगामी सीजन से बाहर करने बाद लिया गया था.
हुआ दरअसल कुछ ऐसा था कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिसंबर 2025 में हुए ऑक्शन में मुस्तफिजुर को 9.20 करोड़ रुपये की कीमत में खरीदा था. लेकिन इस वक्त बांग्लादेश में हालात काफी खराब थे, जिसके चलते वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म होने की खबरें सामने आईं. इसके बाद भारत में इस बात का विरोध हुआ कि बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलेगा. विरोध को देखते हुए बीसीसीआई ने केकेआर को मुस्फिजुर को रिलीज करने का आदेश दिया, फ्रेंचाइजी ने ऐसा ही किया.
बांग्लादेश ने जनवरी में लगाया था बैन
मुस्तफिजुर के बाहर होने के बाद जनवरी, 2026 में खबर सामने आई कि बांग्लादेश के सूचना एक प्रसारण मंत्रालय ने मुस्तफिजुर रहमान के बाहर होने के बाद देश में आईपीएल के प्रसारण पर बैन लगा दिया. प्रसारण पर बैन सहायक सचिव फिरोज खान के जरिए साइन किए गए एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से जारी किया गया था.
बैन हटाने पर क्या बोले जाहिर उद्दीन स्वपन?
बैन हटाने को लेकर बात करते हुए जाहिर उद्दीन स्वपन ने कहा, "आईपीएल प्रसारण के लिए किसी ने हमसे आवेदन नहीं किया है. हम राजनीति को खेल से नहीं जोड़ना चाहते. हम इसे व्यावसायिक नजरिए से देखेंगे और अगर कोई चैनल आईपीएल के प्रसारण के लिए आवेदन करता है, तो हम उस पर पॉजिटिव तरीके से विचार करेंगे."
प्रसारण के लिए किसी पर कोई रोक नहीं
स्वपन ने कहा, "हम किसी को भी इसके प्रसारण से नहीं रोकेंगे. अगर स्टार स्पोर्ट्स इसका प्रसारण करना चाहता है, तो वे कर सकते हैं. अगर हमारे किसी भी चैनल को इसका प्रसारण करना है, तो हम उसका पॉजिटिव तरीके से स्वागत करेंगे, लेकिन हम किसी पर कोई दबाव नहीं डालेंगे."
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Source: IOCL