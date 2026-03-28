अयोध्या के राजघाट पर महायज्ञ स्थल पर लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद

अयोध्या स्थित राजघाट में हो रहे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई है, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं. दमकलकर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं, फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. बताया गया कि स्वामी जीयर जी महाराज के द्वारा श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ कराया जा रहा था, कल ही महायज्ञ का समापन हुआ था.

इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, अयोध्या स्थित राजघाट में हो रहे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन का उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की अध्यक्षता में कराया जा रहा था. लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आज समापन हुआ था, इस दरमियान यज्ञ की पूर्णाहुति के दरमियान भयंकर आग लग गई. इस आग जनी की घटना में लाखों के नुकसान की आशंका है.

आगजनी की घटना में 3-4 लोग झुलसे

वहीं इस घटना में 3-4 लोगों के झुलसने की संभावना है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है. बताया गया कि 108 कुंडीय महायज्ञ के समापन के बाद भड़की आग से तीन जगह पर भयंकर आग लग गई. दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इस दौरान जिलाधिकारी और एसपी भी मौजूद रहे.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कैसे लगी आग

बताया गया कि, परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में चल रहे लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के समापन के दरमियान अज्ञात कारणों से आग लग गई. इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई, प्रशासन ने घटना स्थल को खाली कराया. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हवन के दरमियान तेज हवाओं के कारण चिंगारी भड़की जिससे आग लगी है.

परिवहन मंत्री ने मामले में क्या कहा?

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि 9 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसकी पूर्णाहुति घटना के डेढ़ घंटे पहले हुई थी. घटना कैसे हुई इसकी जानकारी नहीं है, जब यज्ञशाला में आग लगी तो समय यज्ञशाला खाली हो चुकी थी. इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई है. हालांकि, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि दूसरी जगह 700 मीटर दूर पर आग लगी और यह आग कैसे लगी इसको लेकर के भी संशय बरकरार है. उन्होंने कहा कि, गनीमत रही को कोई जनहानि नहीं हुई.

मामले में अधिकारियों ने क्या कहा?

जिलाधिकारी अयोध्या निखिल टीकाराम फंडे ने बताया कि किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई है, सब लोग सुरक्षित है. मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ दमकल की गाड़ियां काम कर रही है. वहीं मौके पर मौजूद लोगों से निवेदन किया जा रहा है कि वह यह स्थल को खाली कर दें ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो. जिलाधिकारी ने कहा कि यज्ञ समाप्त हो चुका था और घटना के समय यज्ञशाला खाली थी.

एसएसपी अयोध्या डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि घटना को लेकर अलर्ट कर दिया गया है. फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ-साथ पुलिस की छुट्टियां लगाई गई है. 9 दिनों से क्षेत्र के सरयु तट पर धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था जिस पर आज यज्ञ की आहुति के बाद आग बढ़ती थी और यज्ञशाला की भर्ती आज से गौशाला के छप्पर में भी आग लगी थी. आग पर काबू पा लिया गया है, किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है.