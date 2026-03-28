फ्यूल की टेंशन के बीच ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां देंगी 400 KM तक रेंज, कीमत भी काफी कम

वैश्विक स्तर पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. ऐसे में अब पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों की आशंका के बीच लोग तेजी से इलेक्ट्रिक कारों की ओर बढ़ रहे हैं. पहले इलेक्ट्रिक कारें महंगी मानी जाती थीं, लेकिन अब बाजार में कई ऐसी किफायती इलेक्ट्रिक कारें आ गई हैं, जो कम कीमत में अच्छी रेंज और फीचर्स देती हैं.

अगर आप कम बजट में इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके पास कई अच्छे ऑप्शन्स मौजूद हैं. यहां हम आपको ऐसी ही सस्ती इलेक्ट्रिक कारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो एक बार चार्ज करने पर 400 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती हैं.

MG Comet EV

आपके लिए पहला बेस्ट ऑप्शन MG Comet EV है. यह भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों में से एक मानी जाती है. इस EV की कीमत कम है और यह खासतौर पर शहर में चलाने के लिए डिजाइन की गई है. इसका साइज छोटा है, जिससे ट्रैफिक और पार्किंग में आसानी होती है. इस गाड़ी की कीमत 7.50 लाख रुपये से शुरू होती है.

Tata Tiago EV

दूसरी कार Tata Tiago EV है, जो कि काफी पॉपुलर और बजट-फ्रेंडली इलेक्ट्रिक कार है. इसकी कीमत करीब 8 लाख रुपये से शुरू होती है और यह एक बार चार्ज करने पर लगभग 300–315 किमी तक चल सकती है. इसमें अच्छे फीचर्स, आरामदायक ड्राइव और कम मेंटेनेंस लागत मिलती है, जिससे यह आम लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प बनती है.

Tata Punch EV

तीसरी कार Tata Punch EV की बाकी गाड़ियों की तुलना में थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसमें लंबी रेंज 350 से 400 किलोमीटर तक मिलती है. इसके साथ ही गाड़ी में बेहतर सेफ्टी, फीचर्स और मजबूत बॉडी मिलती है, जिससे यह परिवार के लिए एक सुरक्षित विकल्प बन जाती है.

इन सभी इलेक्ट्रिक कारों की बड़ी खासियत यह है कि इन्हें घर पर भी चार्ज किया जा सकता है, जिससे पेट्रोल पंप जाने की जरूरत नहीं पड़ती. इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की तुलना में इनकी रनिंग कॉस्ट यानी चलाने का खर्च काफी कम होता है.

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