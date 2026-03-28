हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोफ्यूल की टेंशन के बीच ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां देंगी 400 KM तक रेंज, कीमत भी काफी कम

फ्यूल की टेंशन के बीच ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां देंगी 400 KM तक रेंज, कीमत भी काफी कम

Best Affordable EVs: अगर आप कम बजट में इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके पास कई अच्छे ऑप्शन्स मौजूद हैं. यहां हम आपको ऐसी ही सस्ती इलेक्ट्रिक कारों के बारे में बताने जा रहे हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 28 Mar 2026 02:33 PM (IST)
Preferred Sources

वैश्विक स्तर पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. ऐसे में अब पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों की आशंका के बीच लोग तेजी से इलेक्ट्रिक कारों की ओर बढ़ रहे हैं. पहले इलेक्ट्रिक कारें महंगी मानी जाती थीं, लेकिन अब बाजार में कई ऐसी किफायती इलेक्ट्रिक कारें आ गई हैं, जो कम कीमत में अच्छी रेंज और फीचर्स देती हैं.

अगर आप कम बजट में इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके पास कई अच्छे ऑप्शन्स मौजूद हैं. यहां हम आपको ऐसी ही सस्ती इलेक्ट्रिक कारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो एक बार चार्ज करने पर 400 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती हैं. 

MG Comet EV

आपके लिए पहला बेस्ट ऑप्शन MG Comet EV है. यह भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों में से एक मानी जाती है. इस EV की कीमत कम है और यह खासतौर पर शहर में चलाने के लिए डिजाइन की गई है. इसका साइज छोटा है, जिससे ट्रैफिक और पार्किंग में आसानी होती है. इस गाड़ी की कीमत 7.50 लाख रुपये से शुरू होती है.

Tata Tiago EV

दूसरी कार Tata Tiago EV है, जो कि काफी पॉपुलर और बजट-फ्रेंडली इलेक्ट्रिक कार है.  इसकी कीमत करीब 8 लाख रुपये से शुरू होती है और यह एक बार चार्ज करने पर लगभग 300–315 किमी तक चल सकती है. इसमें अच्छे फीचर्स, आरामदायक ड्राइव और कम मेंटेनेंस लागत मिलती है, जिससे यह आम लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प बनती है.

Tata Punch EV

तीसरी कार Tata Punch EV की बाकी गाड़ियों की तुलना में थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसमें लंबी रेंज 350 से 400 किलोमीटर तक मिलती है. इसके साथ ही गाड़ी में बेहतर सेफ्टी, फीचर्स और मजबूत बॉडी मिलती है, जिससे यह परिवार के लिए एक सुरक्षित विकल्प बन जाती है. 

इन सभी इलेक्ट्रिक कारों की बड़ी खासियत यह है कि इन्हें घर पर भी चार्ज किया जा सकता है, जिससे पेट्रोल पंप जाने की जरूरत नहीं पड़ती. इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की तुलना में इनकी रनिंग कॉस्ट यानी चलाने का खर्च काफी कम होता है. 

यह भी पढ़ें:-

गियर बदलते ही आती है खट की आवाज तो न करें नजरअंदाज, वरना खराब हो जाएगी आपकी कार 

Published at : 28 Mar 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
Tata Tiago EV Punch Ev Affordable EVs MG Comet EV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
50 हजार छंटनी करने की तैयारी में फॉक्सवैगन, जानें लगातार क्यों बढ़ रहीं कंपनी की दिक्कतें?
50 हजार छंटनी क्यों करने की तैयारी कर रही फॉक्सवैगन, जानें क्यों बढ़ रहीं कंपनी की दिक्कतें?
ऑटो
Electric 2-Wheeler Sales Boom: मार्च 2026 में EV टू-व्हीलर की बिक्री ने भरी उड़ान! जानें अचानक क्यों बढ़ी डिमांड
Electric 2-Wheeler Sales Boom: मार्च 2026 में EV टू-व्हीलर की बिक्री ने भरी उड़ान! जानें अचानक क्यों बढ़ी डिमांड
ऑटो
गियर बदलते ही आती है खट की आवाज तो न करें नजरअंदाज, वरना खराब हो जाएगी आपकी कार
गियर बदलते ही आती है खट की आवाज तो न करें नजरअंदाज, वरना खराब हो जाएगी आपकी कार
ऑटो
सिर्फ 9 मिनट में फुल चार्ज और 710Km रेंज! BYD की नई इलेक्ट्रिक कार क्या Tesla को देगी टक्कर?
सिर्फ 9 मिनट में फुल चार्ज और 710Km रेंज! BYD की नई इलेक्ट्रिक कार क्या Tesla को देगी टक्कर?
Advertisement

वीडियोज

Noida International Airport: हाई-टेक कनेक्टिविटी से ट्रैफिक का टेंशन खत्म! | Noida Airport | CM Yogi
Iran Israel America War: दुश्मन के लिए काल! उड़ता हुआ पावर स्टेशन है अमेरिका का KC-46 विमान!
Iran Israel America War: IDF चीफ की चेतावनी, ‘ढह जाएगी सेना!’ 10 बड़े Red Flags! | Donald Trump
Iran Israel America War: Hormuz पर हालात और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे | Donald Trump
Iran Israel America War: बारूदी गूंज से दहल उठा बेरूत, हर तरफ मची तबाही | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War Live: अमेरिका-ईरान जंग के बीच अच्छी खबर! 47,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत पहुंचा जग वसंत जहाज
LIVE: अमेरिका-ईरान जंग के बीच अच्छी खबर! 47,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत पहुंचा जग वसंत जहाज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिशन 2027 की हुंकार: नोएडा बना रणक्षेत्र, आज पीएम मोदी, सीएम योगी ने चलाए शब्द बाण, कल अखिलेश भी संभालेंगे कमान
मिशन 2027 की हुंकार: नोएडा बना रणक्षेत्र, आज पीएम मोदी, सीएम योगी ने चलाए शब्द बाण, कल अखिलेश भी संभालेंगे कमान
क्रिकेट
चेन्नई-मुंबई से KKR और RCB तक, एक क्लिक में जानें IPL 2026 की सभी 10 टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन
चेन्नई-मुंबई से KKR और RCB तक, जानें IPL 2026 की सभी 10 टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन
बॉलीवुड
Entertainment News Live: 'धुरंधर 2' ने 9 दिनों में वर्ल्डवाइड रचा इतिहास, सनी देओल के 'रामायण' की शूटिंग का शेड्यूल आया सामने
'धुरंधर 2' ने वर्ल्डवाइड रचा इतिहास, थलापति विजय की 'जन नायगन' की रिलीज पर बड़ा अपडेट
विश्व
'सेना भेजने की नहीं पड़ेगी जरूरत...', अमेरिका-ईरान के बीच कब खत्म होगा युद्ध? ट्रंप ने तय कर दी आखिरी तारीख!
अमेरिका-ईरान के बीच कब खत्म होगा युद्ध? क्या ट्रंप ने तय कर दी आखिरी तारीख, रुबियो ने दिया जवाब
चुनाव 2026
केरल विधानसभा चुनाव में उतरें एक नाम के कई उम्मीदवार, चुनावी जंग से पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन
केरल विधानसभा चुनाव में उतरें एक नाम के कई उम्मीदवार, चुनावी जंग से पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन
हेल्थ
Painkiller Infused Ice Cream : कितनी कारगर हैं पेनकिलर वाली आइसक्रीम, जानें ये सेहत के लिए कितनी खतरनाक?
कितनी कारगर हैं पेनकिलर वाली आइसक्रीम, जानें ये सेहत के लिए कितनी खतरनाक?
ट्रेंडिंग
"मुझे पाकिस्तान पसंद है" भारत घूमने आए विदेशी टूरिस्ट ने किया दावा तो उठा ले गई पुलिस, वीडियो हुआ वायरल
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget