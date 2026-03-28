आज के समय में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों का बजट बिगाड़ दिया है. ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी कार कम तेल में ज्यादा दूरी तय करे. खासकर मिडिल क्लास परिवारों के लिए माइलेज सबसे जरूरी चीज बन गई है. यही वजह है कि भारतीय बाजार में ऐसी कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है, जो सस्ती भी हों और माइलेज भी शानदार दें. अच्छी बात यह है कि आज मार्केट में कई ऐसी कारें मौजूद हैं जो 25 से 28 किमी प्रति लीटर से ज्यादा का माइलेज देती हैं.

मारुति और टोयोटा की हाइब्रिड कारें

अगर सबसे ज्यादा माइलेज की बात करें तो मारुति सुजुकी विक्टोरिस इस समय टॉप पर है. ये एक मिड-साइज SUV है, लेकिन इसका माइलेज 28.65 किमी प्रति लीटर तक जाता है. इसका कारण है इसका हाइब्रिड इंजन, जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों का इस्तेमाल करता है. इसके बाद टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर आती है, जो 27.97 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है. इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर साथ में काम करते हैं, जिससे फ्यूल की बचत होती है.

प्रीमियम और बजट कारों में भी विकल्प

होंडा सिटी हाइब्रिड उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो प्रीमियम सेडान चाहते हैं. ये कार 27.26 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है. इसका स्मार्ट सिस्टम खुद तय करता है कि गाड़ी कब बैटरी पर चले और कब इंजन पर, जिससे फ्यूल की बचत होती है. वहीं, अगर आपका बजट कम है तो मारुति सुजुकी सेलेरियो एक बेहतरीन विकल्प है. ये छोटी हैचबैक कार 26 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है और इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 4.99 लाख है. नई मारुति स्विफ्ट भी इस लिस्ट में शामिल है, जो 25.75 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है. इसका नया इंजन इसे और ज्यादा किफायती बनाता है.

क्या माइलेज ही कार चुनने का सबसे बड़ा कारण है?

आज के समय में माइलेज कार खरीदने का एक बड़ा कारण जरूर है, लेकिन यह अकेला कारण नहीं होना चाहिए. कार चुनते समय सेफ्टी, फीचर्स और परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखना जरूरी है. हालांकि, जो लोग रोजाना ज्यादा सफर करते हैं, उनके लिए ज्यादा माइलेज वाली कार सबसे बेहतर साबित होती है.

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