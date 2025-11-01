KTM को टक्कर देने आ रही Royal Enfield Himalayan 750, लॉन्च से पहले टीजर हुआ जारी

रॉयल एनफील्ड ने अपनी नई Himalayan 750 मोटरसाइकिल का टीजर जारी कर ऑटोमोटिव जगत में हलचल मचा दी है. “Born at 5,632 meters” टैगलाइन के साथ रिलीज हुआ ये टीजर से साफ पता चलता है कि ये बाइक कंपनी की अब तक की सबसे एडवांस और हाई-परफॉर्मेंस एडवेंचर मशीन होने वाली है. नई Himalayan 750 को कंपनी की मौजूदा Himalayan 450 के ऊपर फ्लैगशिप मॉडल के रूप में पेश किया जाएगा. इसे 2025 में EICMA मोटर शो में पेश किए जाने की संभावना है और उसके बाद जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा. दिलचस्प बात ये है कि Royal Enfield इस बाइक का इलेक्ट्रिक वर्जन भी डेवलप कर रही है, हालांकि फिलहाल इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) वेरिएंट पहले लॉन्च होगा.

टेस्टिंग के दौरान दिखे नए डिजाइन अपडेट्स

टेस्टिंग के दौरान देखे गए टेस्ट म्यूल्स में Himalayan 750 के कई अपडेट्स सामने आए हैं. अब इसका लुक ज्यादा बोल्ड और एडवेंचर-फ्रेंडली नजर आता है. नई बाइक में बड़ा फ्यूल टैंक, हाई विंडस्क्रीन, अट्रैक्टिव फ्रंट काउल और नया मोनोशॉक चेसिस (लिंकेज सिस्टम के साथ) देखने को मिलता है. इसका डिजाइन भले ही Himalayan 450 से इंस्पायर्ड है, लेकिन इसका स्टांस और प्रपोर्शन इसे ज्यादा परिपक्व और “लॉन्ग-डिस्टेंस टूरर” का फील देते हैं.

फीचर्स

Royal Enfield Himalayan 750 अब तकनीकी रूप से पहले से कहीं ज्यादा एडवांस होने वाली है. इसमें नया TFT डिस्प्ले दिया गया है, जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और नेविगेशन सपोर्ट के साथ आता है. इसमें राइडिंग को और सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए राइड मोड्स और इलेक्ट्रॉनिक एड्स शामिल किए गए हैं. पीछे की तरफ टेललाइट और इंडिकेटर्स को Himalayan 450 से लिया गया है, लेकिन फिनिश और डिजाइन ज्यादा प्रीमियम दिखते हैं. TFT स्क्रीन के जरिए राइडर नेविगेशन, ट्रिप डेटा, कॉल और म्यूजिक कंट्रोल जैसे फीचर्स का इस्तेमाल कर सकता है.

Royal Enfield Himalayan 750 इंजन और परफॉर्मेंस

नई Himalayan 750 में एक नया विकसित 750cc पैरेलल-ट्विन इंजन दिया जाएगा. ये इंजन रॉयल एनफील्ड के 650cc ट्विन-सिलेंडर प्लेटफॉर्म का एक अपडेटेड और ज्यादा टॉर्क वाला वर्जन होगा. ये इंजन 50 hp से ज्यादा पावर और 55 Nm से ज्यादा टॉर्क जनरेट करेगा. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच दिया गया है, जिससे गियर शिफ्टिंग स्मूथ और फास्ट होगी. ब्रेकिंग सिस्टम में बायब्रे कैलिपर्स के साथ ट्विन फ्रंट डिस्क और फुली एडजस्टेबल USD फोर्क्स दिए गए हैं. रियर सस्पेंशन में प्रीलोड-एडजस्टेबल मोनोशॉक मिलेगा.

किससे होगा मुकाबला?

Royal Enfield Himalayan 750 का सीधा मुकाबला KTM 790 Adventure, Honda CB500X, BMW F 450 GS, और Kawasaki KLE 500 जैसी प्रीमियम एडवेंचर बाइक्स से होगा. इन सभी बाइक्स के मुकाबले Himalayan 750 का सबसे बड़ा फायदा-इसकी किफायती कीमत, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, और रॉयल एनफील्ड की मजबूत सर्विस नेटवर्क होगा.

