हिंदी न्यूज़ऑटोस्पोर्टी लुक और दमदार इंजन के साथ पेश हुई नई Hyundai Venue N Line, जानें फीचर्स

स्पोर्टी लुक और दमदार इंजन के साथ पेश हुई नई Hyundai Venue N Line, जानें फीचर्स

नई Hyundai Venue N Line भारत में पेश हो चुकी है. ये SUV स्पोर्टी डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर और 120 PS टर्बो इंजन के साथ आई है. आइए इसके फीचर्स, वेरिएंट, कलर और परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 31 Oct 2025 05:08 PM (IST)
Preferred Sources

Hyundai Motor India ने भारतीय बाजार में अपनी नई Venue N Line 2025 को पेश कर दिया है. ये SUV खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है, जो ड्राइविंग में स्पीड, स्टाइल और प्रीमियम फील का कॉम्बिनेशन चाहते हैं. नए वर्जन में कंपनी ने डिजाइन, टेक्नोलॉजी और इंजन – तीनों ही पहलुओं पर बड़ा अपग्रेड किया है, जिससे ये SUV पहले से कहीं ज्यादा एडवांस बन गई है.

डिजाइन

  • नई Venue N Line को परफॉर्मेंस-इंस्पायर्ड डिजाइन लैंग्वेज में तैयार किया गया है. SUV के फ्रंट में डार्क क्रोम रेडिएटर ग्रिल, LED सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, और रेड ब्रेक कैलिपर्स SUV को एक स्टाइलिश लुक देते हैं. इसके अलावा, इसमें R17 डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, ट्विन-टिप एग्जॉस्ट सिस्टम, और N Line एक्सक्लूसिव विंग स्पॉइलर जैसे एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो इसके डिजाइन को और अट्रैक्टिव बनाते हैं. कलर्स के मामले में Venue N Line पांच मोनो-टोन और तीन ड्यूल-टोन कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है.

प्रीमियम ब्लैक केबिन और हाईटेक फीचर्स

  • Venue N Line का इंटीरियर भी उतना ही डायनामिक है जितना इसका एक्सटीरियर. इसमें ब्लैक इंटीरियर थीम दी गई है जिसमें रेड एक्सेंट्स और N Line ब्रांडिंग का इस्तेमाल किया गया है. टेक्नोलॉजी के मामले में नई Venue N Line बेहद एडवांस है. इसमें 12.3-इंच ccNC नेविगेशन टचस्क्रीन सिस्टम, Bose प्रीमियम साउंड सिस्टम, एंबिएंट लाइटिंग, स्मार्ट एरोमा डिफ्यूजर, वायरलेस चार्जिंग, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस 

  • नई Venue N Line में कंपनी का भरोसेमंद लेकिन परफॉर्मेंस-ट्यून किया गया Kappa 1.0-लीटर टर्बो GDi पेट्रोल इंजन दिया गया है. ये इंजन 120 PS की पावर और 172 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जिससे ये SUV शहर और हाईवे दोनों पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है. ट्रांसमिशन के लिए इसमें दो विकल्प-6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DCT (Dual-Clutch Transmission) मिलते हैं. ड्राइविंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इसमें ड्राइव मोड सिलेक्टर (Normal, Eco, Sport) और ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स (Snow, Mud, Sand) भी दिए गए हैं. पैडल शिफ्टर्स इसे एक असली स्पोर्ट्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस देते हैं.

सेफ्टी

  • Hyundai ने Venue N Line को सुरक्षा के लिहाज से भी पूरी तरह अपग्रेड किया है. SUV में अब 6 एयरबैग्स, सुराउंड व्यू मॉनिटर, और ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर (BVM) जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके साथ ही इसमें TPMS (Tyre Pressure Monitoring System), हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC), और ESC (Electronic Stability Control) जैसे फीचर्स शामिल हैं. इन सभी एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम्स के कारण Venue N Line अपने सेगमेंट की सबसे सेफ और टेक्नोलॉजी-लोडेड SUV बन गई है.

कलर, वेरिएंट और कीमत

  • नई Hyundai Venue N Line 2025 को दो वेरिएंट्स-N6 (MT/DCT) और N10 (DCT) में लॉन्च किया गया है. दोनों ही वेरिएंट्स में अलग-अलग कलर कॉम्बिनेशन मिलते हैं, जिससे ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार स्पोर्टी लुक चुन सकते हैं. हालांकि Hyundai ने अभी इसकी आधिकारिक कीमत की घोषणा नहीं की है, लेकिन ऑटो एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि Venue N Line की कीमत 12 लाख से 14.5 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच रहेगी. कंपनी जल्द ही इसे भारत के सभी प्रमुख शहरों के डीलरशिप नेटवर्क पर उपलब्ध कराएगी.

Published at : 31 Oct 2025 05:08 PM (IST)
Venue N Line INDIA Hyundai Venue N Line 2025 Hyundai SUV India
