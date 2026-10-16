Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमेरठ: अमित कश्यप मामले में सजा का ऐलान, पत्नी और उसके प्रेमी को फांसी की सजा

मेरठ: अमित कश्यप मामले में सजा का ऐलान, पत्नी और उसके प्रेमी को फांसी की सजा

मेरठ में अमित कश्यप की हत्या के मामले में पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई गई. रविता ने कबूला था कि उसने अमित के हाथ-मुंह पकड़े थे, जबकि अमरदीप ने गला दबाया था.

Written By : सुधीर चौहान, मेरठ |  Updated at : 16 Oct 2026 03:38 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश स्थित मेरठ के चर्चित सांप कांड में अदालत ने अमित कश्यप की हत्या के मामले में दोषी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई है. दोनों को अमित कश्यप की हत्या के मामले में 7 अक्टूबर को दोषी करार दिया गया था.  अप्रैल 2025 में अमित की मौत को सांप के काटने से हुई मौत बताया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम में दम घुटने की बात सामने आई. 

पुलिस जांच में पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप पर हत्या की साजिश रचने के आरोप सामने आए थे. करीब 17 महीने चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अब अदालत ने दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है. 

मेरठ में अपर जिला जज-12 की अदालत में रविता और अमरदीप की सजा पर सुनवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए. दोनों को अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. मृतक अमित की मां मुनेश और भाई भी अदालत पहुंचे. सजा पर बहस के दौरान अभियोजन पक्ष के वकीलों ने दोनों दोषियों के लिए फांसी की मांग की. उनका कहना था कि यह मामला मुस्कान और साहिल हत्याकांड की तरह है, जिसमें पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी.

जज ने पूछा- क्या सजा पर कुछ कहना है?

बहस पूरी होने के बाद अपर जिला जज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रविता और अमरदीप से पूछा कि वे मृत्युदंड या आजीवन कारावास में से किसी सजा के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं या नहीं. हालांकि, दोनों ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. इसके बाद अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई.

अमित की मां मुनेश ने इससे पहले दावा किया था कि रविता की योजना हत्या के बाद इसे सांप के काटने से हुई मौत दिखाकर बच निकलने की थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया.

रविता के मोबाइल की कॉल डिटेल से भी अमरदीप के साथ उसके संबंधों और साजिश से जुड़ी कड़ियां सामने आई थीं.

रविता ने क्या कहा था?

इस मामले में रविता ने अदालत के समक्ष पति अमित की हत्या की वजह बताते हुए अपना जुर्म कबूल किया था. रविता ने बताया था कि उसने सोते हुए अमित के हाथ और मुंह पकड़े थे, जबकि उसके प्रेमी अमरदीप ने अमित का गला दबाया था.

रविता के मुताबिक, सांप का इंतजाम भी अमरदीप ने ही किया था. हत्या के बाद मामले को सांप के काटने से हुई मौत दिखाने के लिए बिस्तर पर घोड़ा पछाड़ सांप छोड़ दिया गया था. हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की बात सामने आने के बाद हत्या का खुलासा हुआ. 

About the author सुधीर चौहान, मेरठ

सुधीर चौहान वेस्ट यूपी में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं. 23 साल का अनुभव है. मेरठ की क्राइम, राजनीति और सामाजिक खबरों पर नजर रखते हैं.
Read More
Published at : 16 Oct 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Court News Meerut News CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजमगढ़ के विकास यादव कौन जिनका 1 नहीं 10 वोट? अखिलेश ने सबसे कराई मुलाकात
आजमगढ़ के विकास यादव कौन जिनका 1 नहीं 10 वोट? अखिलेश ने सबसे कराई मुलाकात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कारसेवकों पर गोली चलवाने वाले को दिया पद्म' राजनाथ ने मुलायम सिंह यादव पर टाला सवाल
'कारसेवकों पर गोली चलवाने वाले को दिया पद्म' राजनाथ ने मुलायम सिंह यादव पर टाला सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SIR के बाद यूपी में SSR पर भड़की कांग्रेस, कहा- 'अगर गलती की ही नहीं थी तो...'
SIR के बाद यूपी में SSR पर भड़की कांग्रेस, कहा- 'अगर गलती की ही नहीं थी तो...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ये लोग...' नेहा बोरा के बांग्लादेश वाले बयान पर CM योगी ने किया पलटवार
'ये लोग...' नेहा बोरा के बांग्लादेश वाले बयान पर CM योगी ने किया पलटवार
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan के Bedroom में थी रहस्यमयी मौजूदगी? Koffee With Karan 9 में किया खुलासा!
Bigg Boss 20: Qazi Touqeer ने Sachin Tendulkar को कहा ‘Little Master’, सोशल मीडिया पर विवाद!
Gauahar Khan ने Qazi Touqeer के व्यवहार पर उठाए सवाल, Salman Khan से की Weekend Ka Vaar की मांग!
Yami Gautam ने किए Ayodhya में रामलला के दर्शन, Ramayana में Sita बनने की उठी मांग!
लखनऊ में मौत की पटकथा...नेपाल में 'गुप्त लीला' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रशांत भूषण, नेहा बोरा...रिजीम चेंज वाले बयान राजनाथ सिंह का पलटवार, क्या है पूरा विवाद?
प्रशांत भूषण, नेहा बोरा...रिजीम चेंज वाले बयान राजनाथ सिंह का पलटवार, क्या है पूरा विवाद?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SIR के बाद यूपी में SSR पर भड़की कांग्रेस, कहा- 'अगर गलती की ही नहीं थी तो...'
SIR के बाद यूपी में SSR पर भड़की कांग्रेस, कहा- 'अगर गलती की ही नहीं थी तो...'
इंडिया
अभिजीत दीपके के CP में तिरंगा मार्च पर सुप्रीम कोर्ट बोला, 'हमें उम्मीद है कि...'
अभिजीत दीपके के CP में तिरंगा मार्च पर सुप्रीम कोर्ट बोला, 'हमें उम्मीद है कि...'
ओटीटी
South OTT Release: 'डीसी' से 'द ट्रेटर्स' तक, फ्राइडे को OTT पर साउथ की 7 फिल्मों-सीरीज की धूम, वीकेंड पर करें एंजॉय
फ्राइडे को OTT पर आईं साउथ की 7 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें एंजॉय
क्रिकेट
BCCI के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं जसप्रीत बुमराह, 3 कारणों से समझें
BCCI के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं जसप्रीत बुमराह, 3 कारणों से समझें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा जॉइन कई लेहला का...', सच होगा रवि किशन का तंज? अखिलेश से मिले BJP पार्षद
'सपा जॉइन कई लेहला का...', सच होगा रवि किशन का तंज? अखिलेश से मिले BJP पार्षद
इंडिया
महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर दिवाली से पहले सरकार लेगी फैसला, बुलाएगी संसदीय सत्र
महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर दिवाली से पहले सरकार लेगी फैसला, बुलाएगी संसदीय सत्र
ट्रेंडिंग
गांव पहुंचा जर्मन डिप्लोमेट, किसान ने उठवाया गोबर; देखें वीडियो
गांव पहुंचा जर्मन डिप्लोमेट, किसान ने उठवाया गोबर; देखें वीडियो
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget