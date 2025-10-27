रोहित शर्मा की Tesla Model Y की क्या है कीमत? फीचर्स और सेफ्टी जानकर रह जाएंगे हैरान

भारतीय क्रिकेट टीम के हिटमैन रोहित शर्मा ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे मुकाबले में शतक जड़कर सबको चौंका दिया है. क्रिकेट के अलावा रोहित शर्मा लग्जरी कारों के शौकीन भी हैं. हाल ही में क्रिकेटर ने अपने कलेक्शन में Tesla Model Y शामिल की है. यह कार लग्जरी और एडवांस टेक्नोलॉजी का शानदार पैकेज है, जो इसे बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों से अलग बनाती है. आइए इस गाड़ी के फीचर्स और कीमत पर नजर डालते हैं.

Tesla Model Y की भारत में शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 59.89 लाख रखी गई है, जबकि इसका Long Range वेरिएंट 67.89 लाख रुपये तक जाता है. रोहित शर्मा ने Tesla Model Y RWD Standard Range वेरिएंट खरीदी है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 67.89 लाख रुपये है. रोहित शर्मा का गैराज पहले से ही सुपरकारों से भरा हुआ है. रोहित के पास Lamborghini Urus SE, Range Rover HSE Long Wheelbase, Mercedes-Benz S-Class और GLS 400d, BMW M5, Skoda Octavia और Toyota Fortuner जैसी कई शानदार कारें हैं.

कैसे हैं Tesla Model Y के फीचर्स?

Tesla Model Y को Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) की तरफ से Top Safety Pick+ रेटिंग मिली है. इसमें ADAS (Advanced Driver Assistance System), ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन डिपार्चर अवॉइडेंस, और 360° कैमरा सिस्टम जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई है. इसके अलावा कार में ABS with EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसी सुरक्षा सुविधाएं मौजूद हैं, जो हर ड्राइव को और सेफ बनाती हैं.

Tesla Model Y की रेंज

Tesla Model Y दो वेरिएंट्स -Standard Range (60 kWh) और Long Range (75 kWh) में उपलब्ध हैं. कंपनी का दावा है कि Standard Range वर्जन की रेंज 500 किमी तक है, जबकि Long Range मॉडल एक बार चार्ज में 622 किमी तक जा सकता है. रियल वर्ल्ड कंडीशन्स में इसकी रेंज 400 से 550 किमी के बीच रहती है. चार्जिंग के मामले में यह SUV बेहद फास्ट है. होम चार्जर से इसे 8-10 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है, जबकि Tesla Supercharger से मात्र 15 मिनट में 238–267 किमी तक की रेंज चार्ज हो जाती है.

यह भी पढ़ें:-

फुल टैंक पर चलती है 1200 KM, क्या 2 लाख की डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Toyota Hyryder? जानें राइवल्स