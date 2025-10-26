टोयोटा की ओर से मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में Toyota Hyruder SUV को ऑफर किया जाता है. अगर आप इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप 2 लाख की डाउन पेमेंट के बाद इस गाड़ी क घर ला सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस गाड़ी के लिए आपको हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी?

टोयोटा की ओर से अर्बन क्रूजर हायराइडर के बेस वेरिएंट के तौर पर E को पेश किया जाता है. इस गाड़ी के बेस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 10.95 लाख रुपये है. इस गाड़ी को अगर आप दिल्ली में खरीदते हैं तो करीब 1.10 लाख रुपये RTO शुल्क और 53 हजार रुपये इंश्योरेंस के देने होंगे. इसके अलावा अन्य चार्जेस मिलाकर Toyota hyryder की ऑन-रोड कीमत 12.68 लाख रुपये के आस-पास हो जाती है.

अगर आप इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को खरीदते हैं तो दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट के बाद आपको करीब 10.68 लाख रुपये बैंक लोन लेना होगा. अगर आपको बैंक की ओर से 9 फीसदी ब्याज दर से सात साल के लिए 10.68 लाख रुपये दिए जाते हैं तो हर महीने 17 हजार 188 रुपये देने होंगे.

कितना माइलेज देती है Toyota Hyryder?

Toyota Urban Cruiser Hyryder का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन 27.97 kmpl तक का क्लेम्ड माइलेज और माइल्ड हाइब्रिड वर्जन 20+ किलोमीटर प्रति लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर करता है. इसके साथ ही सीएनजी वेरिएंट 26.6 किलोमीटर/किलोग्राम माइलेज देने में सक्षम है. फुल टैंक कराने पर यह गाड़ी 1200 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है.

फीचर्स की बात करें तो टोयोटा हायराइडर में कई शानदार और टेक्नोलॉजी से भरपूर अपडेट्स दिए गए हैं. इसमें अब 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती हैं, जिससे गर्मी या लंबी ड्राइव में कंफर्ट बना रहता है.

टोयोटा हायराइडर के फीचर्स

Toyota की इस SUV में रियर डोर सनशेड्स, एंबियंट लाइटिंग और टाइप-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट जैसे मॉडर्न फीचर्स भी शामिल किए गए हैं, जिससे इंटीरियर ज्यादा यूजर-फ्रेंडली बन गया है. Toyota Hyryder का बाजार में सीधा मुकाबला Hyundai Creta, Honda Elevate, Maruti Grand Vitara, Maruti Victoris, Skoda Kushaq और Scorpio N जैसी एसयूवी के साथ होता है.

