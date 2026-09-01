सड़क किनारे कार खड़ी करके सोना पड़ेगा भारी? जानें Parking Rules

भारत में हर दिन ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ती है और हजारों गाड़ियां का चालान कटता है. लेकिन इसके बाद भी लोग चालान और पुलिस से नहीं डरते हैं. अक्सर देखा जाता है कि, कई लोग गाड़ी को सड़क किनारे खड़ी करके कार में ही सो जाते हैं. पर यह करना ठीक है या नहीं आज हम आपको इस खबर में बताएंगे. बिना सोचे-समझे या बिना नियमों को जाने सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करके सोना या गलत पार्किंग करना आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ सकता है. ट्रैफिक पुलिस और हाईवे अथॉरिटी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अब गलत पार्किंग को लेकर काफी सख्ती बरत रही हैं.

बता दें कि, भारतीय मोटर वाहन अधिनियम नियमों के अनुसार सार्वजनिक सड़कों या हाईवे के किनारों पर किसी भी वाहन को गलत तरीके से खड़ा करना एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है. गाड़ी में सोने के दौरान अगर वाहन किसी संवेदनशील इलाके या नो पार्किंग जोन में खड़ा पाया जाता है तो चालान कटने के साथ-साथ गाड़ी को टो भी किया जा सकता है. इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से भी रात के समय सड़क के किनारे कार खड़ी करना बेहद खतरनाक माना जाता है.

क्या कहता है ट्रैफिक नियम?

जानकारी के लिए आपको बता दें कि, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 122 के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ऐसे वाहन खड़ा करना सख्त मना है. जिससे दूसरों को असुविधा या खतरा हो. यदि आप नो पार्किंग जोन, एक्सप्रेसवे के शोल्डर या फुटपाथ के आसपास गाड़ी खड़ी करके सोते पकड़े जाते हैं.

तो आप पर 500 से लेकर 2,000 रुपये तक का ट्रैफिक चालान ठोका जा सकता है. इसके अलावा अगर ट्रैफिक पुलिस आपकी कार को टो करके ले जाती है तो आपको 300 से 800 रुपये तक का अतिरिक्त टोइंग शुल्क भी भरना पड़ सकता है.





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होता है बड़ा खतरा

सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करके सोने से केवल कानूनी चालान का ही डर नहीं रहता बल्कि जान-माल का भी भारी नुकसान हो सकता है. हाईवे पर तेज रफ्तार में आ रहे वाहनों द्वारा पीछे से टक्कर मारने की संभावना हमेशा बनी रहती है.

जबकि इसके अलावा भीषण गर्मी या ठंड के मौसम में कई लोग कार के शीशे पूरी तरह बंद करके एसी चलाकर सो जाते हैं. बंद गाड़ी में लगातार एसी चलने से खतरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस केबिन के अंदर जमा हो सकती है जो इंसान के लिए बहुत ही कम समय में जानलेवा साबित होती है.

आराम करने के सही तरीके

बता दें कि, अगर आप लंबे सफर में बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रहे हैं और सोना बहुत जरूरी है तो सड़क के किनारे रुकने के बजाय हमेशा किसी सुरक्षित जगह का चयन करें. इसके लिए आप हाईवे पर बने वेसाइड एमेनिटीज, पेट्रोल पंप परिसर, टोल प्लाजा के पास बने पार्किंग एरिया या किसी अच्छे होटल/ढाबे की पार्किंग का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इन जगहों पर पर्याप्त रोशनी और सुरक्षा रहती है. यदि इमरजेंसी में सड़क किनारे रुकना ही पड़े तो पार्किंग लाइट चालू रखें और गाड़ी को सड़क की मुख्य पट्टी से काफी दूर सुरक्षित जगह पर लगाएं.





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ध्यान रखें ये खास बातें

वहीं, रात में गाड़ी चलाते समय अपनी और दूसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना सबसे ज्यादा जरूरी है. कभी भी फुटपाथ, पुल के ऊपर, अंधे मोड़ या चौराहे के ठीक पास अपनी गाड़ी खड़ी न करें. इसके अलावा किसी भी निजी संपत्ति या गेट के ठीक सामने गाड़ी पार्क करना नियमों के खिलाफ है.

ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई से बचने और अपनी यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए हमेशा सही जगह पर ही वाहन पार्क करें. थोड़ा सा ध्यान और सही पार्किंग का चयन आपको भारी जुर्माना भरने और किसी भी अनहोनी दुर्घटना से पूरी तरह सुरक्षित रख सकता है.

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