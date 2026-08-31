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हिंदी न्यूज़ऑटोटेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई नई टर्बो CNG Triber, जानें खासियत

टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई नई टर्बो CNG Triber, जानें खासियत

मौजूदा Renault Triber में 1.0-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है. नए मॉडल में कंपनी इसी इंजन का टर्बोचार्ज्ड वर्जन इस्तेमाल कर सकती है. आइए गाड़ी की खासियत जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 31 Aug 2026 08:28 AM (IST)
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भारतीय बाजार में कम कीमत वाली 7-सीटर कारों की मांग लगातार बनी हुई है. इस सेगमेंट में Renault Triber अपनी किफायती कीमत, ज्यादा कैपेसिटी और डिजाइन की वजह से पहले से ही एक पॉपुलर ऑप्शन है. अब कंपनी इसे और ज्यादा आकर्षक बनाने की तैयारी कर रही है. टेस्टिंग के दौरान Renault Triber के एक नए मॉडल को देखा गया है, जिससे संकेत मिलते हैं कि कंपनी इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन और CNG का ऑप्शन जोड़ सकती है.

Renault Triber के नए वर्जन को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. टेस्टिंग कार को पूरी तरह कवर किया गया था, इसलिए इसके डिजाइन में होने वाले बदलावों की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. हालांकि, टेस्टिंग से यह साफ संकेत मिलता है कि कंपनी Triber के पावरट्रेन में बदलाव करने की तैयारी कर रही है.

नई Triber में मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा दमदार इंजन दिया जा सकता है. इसके अलावा CNG वर्जन पर भी काम किए जाने की संभावना है. कंपनी का फोकस ऐसे ग्राहकों पर हो सकता है, जो 7-सीटर कार में ज्यादा पावर के साथ-साथ कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं.

1.0-लीटर Turbo पेट्रोल इंजन की उम्मीद

  • मौजूदा Renault Triber में 1.0-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है. नए मॉडल में कंपनी इसी इंजन का टर्बोचार्ज्ड वर्जन इस्तेमाल कर सकती है. टर्बो इंजन का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि छोटे इंजन से भी ज्यादा पावर और टॉर्क हासिल किया जा सकता है.

टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई नई टर्बो CNG Triber, जानें खासियत

  • इस इंजन को Renault की दूसरी कारों में इस्तेमाल होने वाले 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन से जोड़ा जा सकता है. हालांकि, Triber में इसका पावर आउटपुट कितना होगा और कंपनी इसमें किस तरह की ट्यूनिंग करेगी, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

CNG का भी मिल सकता है ऑप्शन

  • नई Triber की सबसे बड़ी खासियत इसका CNG वर्जन हो सकता है. भारत में CNG कारों की मांग लगातार बढ़ रही है, क्योंकि पेट्रोल की तुलना में CNG पर कार चलाने की लागत कम पड़ सकती है. ऐसे में 7-सीटर Triber में फैक्ट्री-फिटेड CNG विकल्प मिलने से यह परिवार के उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है, जो ज्यादा माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं.

टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई नई टर्बो CNG Triber, जानें खासियत

  • हालांकि, CNG किट के साथ सबसे बड़ी चुनौती बूट स्पेस की होती है. 7-सीटर कार में पहले से ही सामान रखने की जगह सीमित होती है, इसलिए Renault को CNG सिलेंडर की प्लेसमेंट पर खास ध्यान देना होगा. कंपनी इसमें ऐसा सेटअप दे सकती है, जिससे तीसरी रो की उपयोगिता और बूट स्पेस पर कम से कम असर पड़े.

Turbo और CNG का कॉम्बिनेशन कितना खास?

  • अगर Renault Triber में टर्बो पेट्रोल और CNG दोनों विकल्प मिलते हैं, तो यह अपने सेगमेंट में काफी अलग मॉडल बन सकती है. टर्बो पेट्रोल इंजन बेहतर परफॉर्मेंस देने में मदद करेगा, जबकि CNG वर्जन कम रनिंग कॉस्ट के लिए उपयोगी हो सकता है.
  • टेस्टिंग के दौरान कार पूरी तरह से कवर होने की वजह से डिजाइन में होने वाले बदलावों की जानकारी फिलहाल सीमित है. फिर भी नई Triber में कंपनी कुछ कॉस्मेटिक अपडेट कर सकती है. इसमें नए डिजाइन के बंपर, अलॉय व्हील्स, लाइटिंग सेटअप और कुछ नए कलर विकल्प शामिल हो सकते हैं.
  • इंटीरियर में भी कंपनी नए फीचर्स जोड़ सकती है. नई इंफोटेनमेंट स्क्रीन, बेहतर कनेक्टिविटी, अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कुछ अतिरिक्त सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद की जा सकती है. हालांकि, इनमें से किसी भी फीचर की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

मौजूदा Triber की खासियत

  • Renault Triber की सबसे बड़ी खासियत इसका 7-सीटर लेआउट है. इसकी तीसरी रो को जरूरत के अनुसार इस्तेमाल किया जा सकता है और सीटों को फोल्ड करके सामान रखने की जगह भी बढ़ाई जा सकती है. यही वजह है कि कम बजट में ज्यादा लोगों के लिए कार खरीदने वाले परिवारों के बीच Triber को पसंद किया जाता है. मौजूदा मॉडल में 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो रोजाना शहर में इस्तेमाल के लिए पर्याप्त प्रदर्शन देता है. लेकिन अगर इसमें टर्बो इंजन आता है तो हाईवे और ज्यादा लोड के साथ ड्राइविंग के दौरान परफॉर्मेंस बेहतर होने की उम्मीद है.
  • नई Turbo और CNG Triber की कीमत मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा हो सकती है. हालांकि, Renault अगर इसे बजट सेगमेंट में ही रखती है तो यह Maruti .Suzuki Ertiga और दूसरी किफायती 7-सीटर कारों के सामने एक दिलचस्प विकल्प बन सकती है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 31 Aug 2026 08:28 AM (IST)
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