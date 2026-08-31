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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में मानसून फिर सक्रिय, आज 50 जिलों में बारिश का अलर्ट

यूपी में मानसून फिर सक्रिय, आज 50 जिलों में बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में बारिश की सिलसिला जारी है. प्रदेश में आज से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसके चलते आज प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश होने का अलर्ट दिया गया है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 31 Aug 2026 07:02 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में रह-रहकर मानसून सक्रिय बना हुआ है. जिसकी वजह से बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक़ आज 31 अगस्त सोमवार से प्रदेश के एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते आज प्रयागराज-वाराणसी समेत प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी आज बारिश का दौर जारी रहेगा.

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में आज पश्चिमी और पूर्वांचल संभाग के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश का बौछारें होने की संभावना हैं. वहीं पूर्वांचल के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. आज प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश और 50 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है. इन जिलों में वज्रपात को लेकर भी अलर्ट दिया गया है. 

इन जिलों बहुत भारी बारिश की चेतावनी

यूपी में आज प्रयागराज, चित्रकूट, मीरजापुर, चंदौली और सोनभद्र में लगभग सभी स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात के साथ लगभग सभी स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है. इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट है. वहीं वाराणसी, प्रतापगढ़, कौशांबी, जौनपुर, संत रविदास नगर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली और रामपुर में भी लगभग सभी जगहों पर भारी बारिश का यलो अलर्ट है. 

मौसम विभाग ने जारी किया यलो अलर्ट

राजधानी लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, कानपुर, हमीरपुर, महोबा, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और गाज़ीपुर में भी आज अनेक स्थानों पर बारिश होगी. गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर में कुछ स्थानों पर बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान हैं. 

रामपुर, बदायूं, सँभल, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर और सहारनपुर में एक या दो जगहों पर हल्की-फुल्की बूंदाबांदी होने के असार है. नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, आगरा व  आसपास के जिलों में आज मौसम शुष्क रह सकता है. हालांकि इन जिलों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई हैं, ऐसे में आज यहां मौसम सुहाना रहेगा. 

मौसम विभाग लखनऊ केंद्र की माने तो यूपी में आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है. इस दौरान पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं तो पूर्वांचल के ज़्यादातर हिस्सों में तेज बारिश होगी. कहीं-कहीं वज्रपात और भारी बारिश की चेतावनी हैं. 5 सितंबर तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है. बारिश के चलते अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री तक की गिरावट आएगी.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 31 Aug 2026 07:02 AM (IST)
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