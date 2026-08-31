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ट्रेन में अचानक बजा फायर अलार्म, यात्रियों में मची खलबली

इस पूरे ड्रामे के पीछे की असल वजह जान आप भी हैरान रह जाएंगे. दरअसल, ट्रेन के इलेक्ट्रिक सप्लाई एरिया या जंक्शन बॉक्स में एक चूहा घुस गया था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 31 Aug 2026 06:52 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों ट्रेन के अंदर का एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. बारिश के मौसम में अचानक ट्रेन के इमरजेंसी अलार्म और फायर सायरन बजने से यात्रियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अलार्म सुनते ही यात्री दहशत में आ गए. लोग अपनी सीटों से उतरकर डिब्बे से बाहर भागने की जद्दोजहद करने लगे. इसी बीच सो रही एक लड़की को दो यात्रियों ने हड़बड़ी में उठाया और चिल्लाने लगे कि 'चलो-चलो, ट्रेन में आग लग गई है'. इस घटना ने कुछ देर के लिए ट्रेन के अंदर भारी डर का माहौल पैदा कर दिया.

एक चूहे की वजह से बजा फायर अलार्म

इस पूरे ड्रामे के पीछे की असल वजह जान आप भी हैरान रह जाएंगे. दरअसल, ट्रेन के इलेक्ट्रिक सप्लाई एरिया या जंक्शन बॉक्स में एक चूहा घुस गया था. तारों की वजह से वहां अचानक स्पार्किंग हुई और वह चूहा वहीं मर गया. स्पार्किंग और चूहे के जलने के कारण हल्का धुआं निकला, जिसके तुरंत बाद ऑटोमेटिक सिस्टम की वजह से ट्रेन के सभी फायर अलार्म एक साथ एक्टिवेट हो गए. सायरन की आवाज सुनते ही पूरे डिब्बे में आग लगने की अफवाह फैल गई और लोग घबरा गए.

एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, खबर केवल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और उसके दावों के आधार पर लिखी गई है.

 
 
 
 
 
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इमरजेंसी ब्रेक से रोकी गई ट्रेन, सब सुरक्षित

सायरन बजते ही सुरक्षा कारणों से ट्रेन को तुरंत रोक दिया गया. रेलवे की टेक्निकल टीम और स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर तुरंत जांच की. जांच में पाया गया कि डिब्बे में कहीं भी कोई आग नहीं लगी थी, बल्कि मामला सिर्फ चूहे के कारण हुए शॉर्ट सर्किट का था. रेलवे अधिकारियों ने स्थिति को संभाला और यात्रियों को शांत कराया. जैसा की वीडियो में दावा किया जा रहा है. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और सभी पूरी तरह सुरक्षित हैं.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ अफरा-तफरी का वीडियो

घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर जमकर वायरल हो रहा है. लोग वीडियो देखकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि एक छोटे से चूहे ने पूरी ट्रेन के यात्रियों की सांसें अटका दीं. हालांकि, यात्रियों की सतर्कता और रेलवे प्रशासन के तुरंत एक्शन की वजह से स्थिति पर समय रहते काबू पा लिया गया. वीडियो को tavishverse नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 31 Aug 2026 06:52 AM (IST)
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