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हिंदी न्यूज़ऑटोक्यों लगाने चक्कर जब घर बैठे आसानी से भर सकते हैं चालान? जानें तरीका

क्यों लगाने चक्कर जब घर बैठे आसानी से भर सकते हैं चालान? जानें तरीका

ऑनलाइन चालान भरते समय सबसे जरूरी बात है कि केवल आधिकारिक e-Challan पोर्टल का इस्तेमाल करें. सरकारी पोर्टल ने फर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप को लेकर चेतावनी दी है. आइए प्रोसेस के बारे में जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 30 Aug 2026 02:18 PM (IST)
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आज के समय में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होने पर चालान कटना आम बात है. कई बार वाहन चालक को मौके पर रोका भी नहीं जाता और सड़क पर लगे कैमरों या डिजिटल ट्रैफिक सिस्टम के जरिए चालान दर्ज हो जाता है. ऐसे में वाहन मालिक को बाद में अपने वाहन के नाम पर चालान की जानकारी मिल सकती है.

अच्छी बात यह है कि अब चालान भरने के लिए ट्रैफिक या परिवहन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती. सरकारी e-Challan सिस्टम के जरिए घर बैठे चालान चेक किया जा सकता है और ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन से उसका भुगतान भी किया जा सकता है.

क्या होता है ई-चालान?

  • ई-चालान ट्रैफिक नियम तोड़ने पर डिजिटल तरीके से जारी किया जाने वाला चालान है. उदाहरण के लिए तेज रफ्तार, सिग्नल तोड़ने या किसी दूसरे नियम के उल्लंघन को कैमरे या ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के जरिए रिकॉर्ड किया जा सकता है. इसके बाद वाहन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस जैसी जानकारी के आधार पर चालान डिजिटल सिस्टम में दर्ज किया जाता है. कई मामलों में वाहन मालिक को मोबाइल पर भी इसकी सूचना मिल सकती है.
  • चालान चेक करने के लिए सरकारी e-Challan पोर्टल पर जाना होता है. वहां Challan Number, Vehicle Number या Driving Licence Number में से मौजूदा विकल्प के जरिए चालान खोजा जा सकता है. जानकारी और कैप्चा दर्ज करने के बाद सिस्टम संबंधित चालान की डिटेल दिखाता है. इसमें चालान नंबर, तारीख, रकम और स्टेटस जैसी जानकारी देखी जा सकती है.

क्यों लगाने चक्कर जब घर बैठे आसानी से भर सकते हैं चालान? जानें तरीका

घर बैठे ऐसे करें चालान का भुगतान

  • चालान की डिटेल सामने आने के बाद जिस चालान का भुगतान करना है, उसके सामने Pay Now विकल्प चुना जा सकता है. इसके बाद पोर्टल पर मौजूद पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करके जुर्माना जमा किया जा सकता है. पमेंट के बाद ट्रांजेक्शन और पेमेंट स्टेटस की जांच भी की जा सकती है.
  • चालान का भुगतान करने के बाद उसकी पेमेंट डिटेल या रसीद संभालकर रखना बेहतर है. आधिकारिक e-Challan सिस्टम में भुगतान की स्थिति को वेरिफाई करने की सुविधा भी मौजूद है. इससे यह पता लगाया जा सकता है कि पेमेंट सफल हुआ है या नहीं. अगर किसी तकनीकी समस्या के कारण पेमेंट स्टेटस स्पष्ट न हो, तो दोबारा भुगतान करने से पहले ट्रांजेक्शन की स्थिति जरूर जांच लें.

फर्जी वेबसाइट से रहें सावधान

  • ऑनलाइन चालान भरते समय सबसे जरूरी बात है कि केवल आधिकारिक e-Challan पोर्टल का इस्तेमाल करें. सरकारी पोर्टल ने फर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप को लेकर चेतावनी दी है. किसी अनजान कॉल, मैसेज या लिंक के जरिए OTP, पासवर्ड, पेमेंट डिटेल या दूसरी संवेदनशील जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए. आधिकारिक पोर्टल के मुताबिक, e-Challan सेवा ऐसी जानकारी कॉल, ईमेल या मैसेज के जरिए नहीं मांगती.


क्यों लगाने चक्कर जब घर बैठे आसानी से भर सकते हैं चालान? जानें तरीका

  • डिजिटल चालान सिस्टम का फायदा यह है कि वाहन मालिक एक ही जगह से अपने पेंडिंग चालान की जानकारी देख सकता है और उपलब्ध होने पर ऑनलाइन भुगतान कर सकता है. इससे कार्यालय जाने का समय और अतिरिक्त भागदौड़ बचती है. साथ ही, चालान में किस नियम का उल्लंघन हुआ और कितनी रकम देनी है, इसकी जानकारी भी ऑनलाइन देखी जा सकती है. इस तरह डिजिटल व्यवस्था ने चालान चेक करने और भुगतान करने की प्रक्रिया को पहले के मुकाबले काफी आसान बनाया है.

चालान भरने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

  • चालान का भुगतान करने से पहले वाहन नंबर और चालान की डिटेल ध्यान से जांच लें. अगर एक से ज्यादा चालान दिखाई दे रहे हैं, तो हर चालान की तारीख, रकम और स्टेटस को देखकर ही पेमेंट करें. खास तौर पर किसी SMS या WhatsApp मैसेज में आए संदिग्ध लिंक पर क्लिक करके भुगतान करने के बजाय सीधे सरकारी e-Challan पोर्टल खोलना ज्यादा सेफ है. कुछ चालान Virtual Court को भेजे जा सकते हैं; ऐसी स्थिति में एक ही चालान का भुगतान दो अलग जगहों पर नहीं करना चाहिए.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 30 Aug 2026 02:18 PM (IST)
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