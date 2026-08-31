इकलौती बेटी की शादी में नहीं पहुंचे मां-बाप, ऑनलाइन निभाई रस्में, भावुक कर देगी कहानी

तेलंगाना के सूर्यपेट जिले के हुजूरनगर मंडल में शुक्रवार को एक भावुक नजारा देखने को मिला. वीजा की दिक्कतों के चलते परिजन अमेरिका नहीं जा पाए और माता-पिता जयराजू और ज्योति ने अपनी इकलौती बेटी हिमाबिंदु की शादी घर से ही लाइव देखी. आखिरी समय में वीजा की दिक्कतों के कारण उनका प्लान फेल हो गया और वे अमेरिका नहीं जा पाए.

अमेरिका में शादी के दौरान जब उनकी बेटी मंगलसूत्र पहन रही थी तो उन्होंने टीवी स्क्रीन पर ही 'अक्षितालु' (पवित्र हल्दी-चावल) बरसाने की रस्म निभाई. इस दृश्य ने उनके घर पर जमा पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भावुक कर दिया. इनमें से कई लोग शादी में शामिल होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

वीजा न मिलने के कारण अमेरिकी यात्रा रद्द

अमेरिका में काम करने वाली हिमाबिंदु को वहीं रहने वाले NTR जिले के रोहित कुमार से प्यार हो गया. दोनों परिवारों की सहमति से इस जोड़े ने शुक्रवार रात अमेरिका में एक भव्य समारोह में शादी की. हालांकि जयराजू और ज्योति की US वीजा पाने की कोशिशों में अचानक रुकावटें आ गईं, जिससे वे बहुत दुखी हुए. जब उन्हें एहसास हुआ कि वे अपनी बेटी के इस खास दिन पर शारीरिक रूप से मौजूद नहीं रह पाएंगे.

एकमात्र विकल्प के तौर पर टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए उन्होंने लाइव वीडियो स्ट्रीम के जरिए समारोह में शामिल होने का फैसला किया, ताकि हज़ारों मील दूर होने के बावजूद वे पवित्र रस्मों से न चूकें. शादी के बाद परिजनों ने अपने गांव में रिश्तेदारों, दोस्तों और ग्रामीणों के लिए एक भव्य रिसेप्शन पार्टी रखी और बेटी की अनुपस्थिति में भी उसके विवाह का जश्न मनाया.

कपल कब आएगा इंडिया

यह कार्यक्रम गांव में चर्चा का विषय बन गया और कई लोगों ने इस बात की तारीफ की कि कैसे माता-पिता ने अपनी निराशा को एक सामुदायिक उत्सव में बदल दिया. स्क्रीन पर माता-पिता के 'अक्षितालु' बरसाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. हिमाबिंदु और रोहित कुमार अभी अमेरिका में हैं और जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इस साल के आखिर में भारत में अपने परिवारों से मिलने आ सकते हैं.

यह तेलंगाना में NRI शादियों के बदलते स्वरूप को दर्शाता है. फिलहाल नवविवाहित जोड़े ने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी है, जबकि जयाराजू और ज्योति को शुभचिंतकों के फ़ोन और मैसेज मिल रहे हैं। उन्हें इस बात से तसल्ली है कि वीज़ा की दिक्कत के बावजूद, टेक्नोलॉजी की वजह से वे अपनी बेटी के सबसे यादगार पल का हिस्सा बन पाए।

ये भी पढ़ें

'मदद करना भारत की परंपरा', नेपाल की तबाही के बीच टोरंटो में बोले मोहन भागवत