Renault Duster से लेकर Nissan Tekton तक, क्रेटा को टक्कर देने आ रहीं ये नई कारें, जानें फीचर्स

मिड साइज SUV सेगमेंट में जल्द Renault Duster, Skoda Kushaq और Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट लॉन्च होंगी. ये गाड़ियां Hyundai Creta को कड़ी टक्कर देंगी. आइए इनके फीचर्स और इंजन डिटेल पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 27 Feb 2026 10:30 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में मिड साइज SUV की मांग तेजी से बढ़ रही है. इस सेगमेंट में Hyundai Creta लंबे समय से मजबूत पकड़ बनाए हुए है. अब Renault, Nissan, Skoda और Volkswagen जैसी कंपनियां नई गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी में हैं. इन नई SUVs में बेहतर डिजाइन, मॉडर्न फीचर्स और दमदार इंजन मिल सकते हैं. ऐसे में आने वाले महीनों में SUV बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिलेगी. आइए इन अपकमिंग कारों के फीचर्स पर नजर डालते हैं.

नई Renault Duster देगी सीधी टक्कर

नई जनरेशन Renault Duster 17 मार्च से बिक्री के लिए उपलब्ध होगी और इसकी डिलीवरी अप्रैल 2026 से शुरू हो सकती है. ये मॉडल पहले से ज्यादा आकर्षक और मजबूत डिजाइन के साथ आएगा. अंदर का केबिन भी ज्यादा प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से भरपूर होगा. इंजन विकल्प में 1.0 लीटर और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेंगे. ये लगभग 100 पीएस और 163 पीएस की पावर दे सकते हैं. हालांकि इसमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम नहीं मिलेगा. फिर भी इसकी पावर और नए फीचर्स इसे Creta के सामने मजबूत दावेदार बनाते हैं.

Skoda Kushaq फेसलिफ्ट में नए अपडेट

Skoda Kushaq का 2026 फेसलिफ्ट मार्च में लॉन्च हो सकता है. इसमें बेहतर स्टाइलिंग और ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर मिलेगा. खास बात यह है कि इसमें नया 8 स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जाएगा, जो 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आएगा. इसके अलावा 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प पहले की तरह उपलब्ध रहेगा. बेहतर फीचर्स और नई टेक्नोलॉजी इसे Creta का मजबूत विकल्प बना सकती है.

Nissan Tekton भी होगी एंट्री

Nissan Tekton असल में नई Duster पर आधारित SUV है, लेकिन इसका डिजाइन अलग होगा. इसमें कनेक्टेड एलईडी डीआरएल, एलईडी हेडलाइट और कनेक्टेड टेललाइट जैसे फीचर मिलेंगे. बोनट और टेलगेट पर Tekton की खास ब्रांडिंग देखने को मिलेगी. हालांकि इसकी लॉन्च तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि यह जून 2026 तक बाजार में आ सकती है. फीचर्स और प्लेटफॉर्म Duster जैसे ही होंगे.

Volkswagen Taigun फेसलिफ्ट भी तैयार

Volkswagen Taigun 2026 फेसलिफ्ट में हल्के डिजाइन बदलाव और कुछ नए फीचर मिल सकते हैं. इसके डिजाइन में ID.4 इलेक्ट्रिक SUV से ली जा सकती है. नई Taigun में डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और रियर सीट में मसाज फंक्शन मिलने की संभावना है. माना जा रहा है कि इंजन विकल्प पहले जैसे ही रहेंगे.

Published at : 27 Feb 2026 10:29 AM (IST)
Embed widget