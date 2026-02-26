क्रेटा-सेल्टोस की बढ़ेगी टेंशन, नए अवतार में आ रही Volkswagen Taigun, जानें फीचर्स

सोशल मीडिया पर Volkswagen Taigun के टेस्ट मॉडल की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों से साफ है कि कंपनी अपने इस पॉपुलर SUV मॉडल को नए अवतार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, नई Taigun फेसलिफ्ट को मार्च 2026 में भारतीय बाजार में उतारा जा सकता है. SUV सेगमेंट में Hyundai Creta और Kia Seltos पहले से मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं. ऐसे में Volkswagen Taigun का अपडेटेड मॉडल बाजार में मुकाबला और कड़ा कर सकता है. कंपनी इस फेसलिफ्ट में डिजाइन, फीचर्स और टेक्नोलॉजी में बड़े बदलाव कर सकती है.

पैनोरमिक सनरूफ से बढ़ेगा प्रीमियम फील

नई Taigun की सबसे बड़ी खासियत पैनोरमिक सनरूफ हो सकती है. इस सेगमेंट में यह फीचर ग्राहकों के बीच काफी पसंद किया जाता है. उम्मीद है कि टॉप वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ दी जाएगी, जबकि बेस मॉडल में सिंगल पैनल सनरूफ जारी रह सकती है. स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट में जो नए फीचर्स दिए गए हैं, उन्हें देखते हुए माना जा रहा है कि Taigun में भी रियर मसाज सीट जैसे प्रीमियम फीचर्स मिल सकते हैं.

मिलेगा नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स

इंजन ऑप्शन में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है. मौजूदा 1.0 लीटर TSI और 1.5 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन जारी रह सकते हैं. हालांकि 1.0 लीटर इंजन के साथ नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जा सकता है. यह नया ट्रांसमिशन ड्राइविंग को और स्मूथ बना सकता है. साथ ही बेस वेरिएंट से ही ऑटोमैटिक ऑप्शन मिलने की संभावना है, जिससे ज्यादा ग्राहकों को सुविधा मिल सकती है.

नया डिजाइन और फुल LED लाइटिंग

Taigun फेसलिफ्ट के फ्रंट और रियर डिजाइन में बदलाव किया जाएगा. इसमें फुल LED हेडलाइट्स और नए डिजाइन के टेललाइट्स मिल सकते हैं. मौजूदा मॉडल में LED हेडलाइट और हैलोजन फॉग लैंप का सेटअप है, जिसे इस बार पूरी तरह LED से बदला जा सकता है. टेस्ट मॉडल की तस्वीरों से संकेत मिलता है कि इसका फ्रंट लुक Tiguan R-Line और Tayron R-Line जैसा हो सकता है. इंडिकेटर्स में भी बदलाव देखने को मिल सकता है.

सेफ्टी में होगा बड़ा अपडेट

रिपोर्ट्स के अनुसार नई Taigun में 25 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए जा सकते हैं. लॉन्च के समय इसे 5-स्टार ग्लोबल NCAP क्रैश सेफ्टी रेटिंग मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक सनरूफ, नए ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और कई एडवांस फीचर्स इसे और मजबूत बना सकते हैं.

ये भी पढ़ें: भारत में इस दिन लॉन्च होगी नई रेनॉ डस्टर, पहली बार मिलेगी 7 साल की वारंटी, जानें फीचर्स