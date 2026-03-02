Duster से लेकर Kushaq तक, मार्च 2026 में आ रहीं ये SUVs, क्रेटा को देगी सीधी टक्कर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मार्च 2026 में नई Renault Duster, Skoda Kushaq फेसलिफ्ट और Toyota Urban Cruiser Ebella EV जैसी बेहतरीन कारें लॉन्च होने वाली है. आइए इन SUVs के इंजन, फीचर्स और रेंज की डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 02 Mar 2026 04:58 PM (IST)
मार्च 2026 भारतीय ऑटो बाजार के लिए बेहद खास होने वाला है. इस महीने तीन नई मिडसाइज एसयूवी लॉन्च होने जा रही हैं, जो सीधे Hyundai Creta को टक्कर देंगी. इनमें नई जनरेशन की Renault Duster, Skoda Kushaq फेसलिफ्ट और Toyota Urban Cruiser Abela शामिल हैं. इन गाड़ियों के आने से SUV सेगमेंट में मुकाबला और भी तेज हो जाएगा.

नई Renault Duster 2026

नई Renault Duster की प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसकी बिक्री 17 मार्च 2026 से शुरू होगी. ग्राहकों को इसकी डिलीवरी अप्रैल 2026 से मिल सकती है. इस नई डस्टर में दो टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेंगे. पहला 1.0 लीटर इंजन है जो 100 बीएचपी की ताकत देगा. दूसरा 1.3 लीटर इंजन है जो 163 बीएचपी की पावर के साथ सेगमेंट का सबसे दमदार इंजन माना जा रहा है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा. कंपनी साल 2026 के अंत तक इसका 1.8 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड वर्जन भी लॉन्च कर सकती है. नया डिजाइन, मजबूत बॉडी और दमदार इंजन इसे एक बार फिर ग्राहकों की पसंद बना सकता है.

Skoda Kushaq फेसलिफ्ट

Skoda Kushaq फेसलिफ्ट की कीमतों की घोषणा जल्द हो सकती है. इस अपडेटेड मॉडल में हल्के डिजाइन बदलाव के साथ कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं. खास बात यह है कि इसमें पहली बार मसाज वाली रियर सीटें दी जा सकती हैं, जो इस सेगमेंट में नई सुविधा होगी. इंजन की बात करें तो इसमें 1.0 लीटर TSI पेट्रोल इंजन मिलेगा. इस बार इसे 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ भी पेश किया जाएगा, साथ ही 6-स्पीड मैनुअल का विकल्प भी रहेगा. यह SUV उन ग्राहकों को पसंद आ सकती है जो स्टाइल और आराम दोनों चाहते हैं.

Toyota Urban Cruiser Ebella EV

Toyota Urban Cruiser Ebella एक इलेक्ट्रिक SUV होगी, जो तीन ट्रिम E1, E2 और E3 में आएगी. इसमें दो बैटरी विकल्प मिलेंगे, 49kWh और 61kWh. छोटा बैटरी पैक लगभग 440 किलोमीटर की रेंज देगा, जबकि बड़ा बैटरी पैक एक बार चार्ज करने पर 543 किलोमीटर तक चल सकता है. यह SUV पांच सिंगल कलर और चार ड्यूल टोन कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी. लंबी रेंज और इलेक्ट्रिक पावर के कारण यह Creta EV जैसी गाड़ियों को सीधी टक्कर दे सकती है.

Published at : 02 Mar 2026 04:56 PM (IST)
Renault Duster 2026 Skoda Kushaq Facelift Upcoming SUVs March 2026 Toyota Urban Cruiser Abela EV
