हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोनए अवतार में जल्द आ रही Tata Tiago EV, अब मिलेगी ज्यादा रेंज, जानें कब तक होगी लॉन्च?

नए अवतार में जल्द आ रही Tata Tiago EV, अब मिलेगी ज्यादा रेंज, जानें कब तक होगी लॉन्च?

Tata Upcoming EV: टाटा मोटर्स जल्द नई Tata Tiago EV को भारत में लॉन्च कर सकती है. हाल ही में इसे टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. आइए इसके नए डिजाइन, रेंज और संभावित फीचर्स की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 06 Mar 2026 08:11 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. Tata Motors अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक हैचबैक Tata Tiago EV को नए और बेहतर रूप में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. हाल ही में इस कार के अपडेटेड मॉडल को टेस्टिंग के दौरान कवर के साथ देखा गया है. माना जा रहा है कि यह नया मॉडल 2026 की दूसरी छमाही में भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकता है. इस बार कंपनी कार के डिजाइन को ज्यादा मॉडर्न बनाने और रेंज बढ़ाने पर खास ध्यान दे रही है.

नए डिजाइन के साथ ज्यादा मॉडर्न लुक

नई Tata Tiago EV के डिजाइन में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. सामने की तरफ कार में पहले से ज्यादा पतली और शार्प हेडलाइट्स दी जा सकती हैं, जिससे इसका लुक ज्यादा मॉडर्न लगेगा. सबसे बड़ा बदलाव LED DRLs में देखने को मिल सकता है. अभी DRLs बंपर में दिए जाते हैं, लेकिन नए मॉडल में इन्हें हेडलाइट के अंदर ही लगाया जा सकता है. इसके अलावा फ्रंट ग्रिल और बंपर के डिजाइन में भी बदलाव किया जा सकता है. इससे कार का फ्रंट लुक ज्यादा स्टाइलिश और अट्रैक्टिव दिखाई देगा. कंपनी का मकसद है कि यह कार देखने में ज्यादा प्रीमियम लगे और युवाओं को अट्रैक्ट करे.

साइड और रियर डिजाइन में भी बदलाव

नई Tiago EV के साइड और पीछे के हिस्से में भी कुछ नए अपडेट देखने को मिल सकते हैं. टेस्टिंग के दौरान जो मॉडल देखा गया है, उसमें नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिखाई दिए हैं. इन व्हील्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कार की रेंज बेहतर हो सके. पीछे की तरफ कनेक्टेड टेल-लैंप मिलने की संभावना है, जो आजकल कई नई कारों में दिए जा रहे हैं. इसके अलावा टेलगेट और रियर बंपर के डिजाइन में भी बदलाव किया जा सकता है. इससे कार रात के समय ज्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी दिखाई देगी.

ज्यादा रेंज वाली नई बैटरी टेक्नोलॉजी

नई Tata Tiago EV में कंपनी 6-इन-1 इलेक्ट्रिक ड्राइव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकती है. यह सिस्टम कार के वजन को कम करने और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में मदद करता है. अभी बाजार में मौजूद Tiago EV में 19.2kWh और 24kWh बैटरी पैक का विकल्प मिलता है, लेकिन नए मॉडल में कंपनी बड़ी या ज्यादा पावरफुल बैटरी दे सकती है. इससे कार की रेंज पहले से ज्यादा हो सकती है, यानी एक बार चार्ज करने पर कार ज्यादा दूरी तय कर सकेगी.

यह भी पढ़ें:- गांव और शहर दोनों जगह चलाने के लिए बेस्ट है Mahindra Scorpio N, जानिए कितनी है कीमत? 

Published at : 06 Mar 2026 08:10 AM (IST)
Tags :
Tata Tiago EV Range Tata Tiago EV 2026 New Tata Tiago EV Tata Tiago EV Update
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
नए अवतार में जल्द आ रही Tata Tiago EV, अब मिलेगी ज्यादा रेंज, जानें कब तक होगी लॉन्च?
नए अवतार में जल्द आ रही Tata Tiago EV, अब मिलेगी ज्यादा रेंज, जानें कब तक होगी लॉन्च?
ऑटो
99% लोग नहीं जानते कार के एसी की यह सीक्रेट सेटिंग, तुरंत बढ़ जाती है कूलिंग
99% लोग नहीं जानते कार के एसी की यह सीक्रेट सेटिंग, तुरंत बढ़ जाती है कूलिंग
ऑटो
Citroen Basalt Vs Kia Syros: इंजन और फीचर्स के मामले में कौन सी SUV है बेहतर? यहां जानें अंतर
Citroen Basalt Vs Kia Syros: इंजन और फीचर्स के मामले में कौन सी SUV है बेहतर? यहां जानें अंतर
ऑटो
Renault Bridger: जिम्नी और थार की टेंशन बढ़ाने जल्द आ सकती है ये मिनी डस्टर, जानें क्या होगा खास
Renault Bridger: जिम्नी और थार की टेंशन बढ़ाने जल्द आ सकती है ये मिनी डस्टर, जानें क्या होगा खास
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन हैं जियांग ज़ुएक़िन? पहले ही कर दी थी अमेरिका-ईरान युद्ध की भविष्यवाणी, बताया जा रहा चीन का नास्त्रेदमस
कौन हैं जियांग ज़ुएक़िन? पहले ही कर दी थी अमेरिका-ईरान युद्ध की भविष्यवाणी, बताया जा रहा चीन का नास्त्रेदमस
पंजाब
Gurdaspur News: हथियार दिखाकर जौहरी के परिवार को बनाया बंधक, 3 करोड़ रुपये लूटे
पंजाब के गुरदासपुर में जौहरी के परिवार को बंधक बनाया, 3 करोड़ रुपये लूटे
क्रिकेट
Jasprit Bumrah: जसप्रीत बुमराह की वो 12 गेंदें, जिसने टीम इंडिया की जीत पर लगाई मुहर, आखिरी स्पेल बना टर्निंग प्वाइंट
जसप्रीत बुमराह की वो 12 गेंदें, जिसने टीम इंडिया की जीत पर लगाई मुहर, आखिरी स्पेल बना टर्निंग प्वाइंट
इंडिया
चीन ही नहीं, भारत को भी मिलेगी राहत... ईरान के ऐलान ने अमेरिका-यूरोप की बढ़ाई टेंशन, अब क्या करेंगे ट्रंप?
चीन ही नहीं, भारत को भी मिलेगी राहत! ईरान के ऐलान ने US-यूरोप की बढ़ाई टेंशन, क्या करेंगे ट्रंप?
धर्म
विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन में राम चरण के नंगे पैर और काले कपड़ों ने खींचा ध्यान, जानिए इससे जुड़ा आध्यात्मिक कारण?
विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन में राम चरण के नंगे पैर और काले कपड़ों ने खींचा ध्यान, जानिए इससे जुड़ा आध्यात्मिक कारण?
इंडिया
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
जनरल नॉलेज
Car Door Slamming Rule: इस देश में जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद करना गैर कानूनी, पकड़े जाने पर मिलती है कड़ी सजा
इस देश में जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद करना गैर कानूनी, पकड़े जाने पर मिलती है कड़ी सजा
हेल्थ
30 साल हो गई उम्र तो जरूर कराएं ये टेस्ट, विमेंस डे पर खुद को दें ये तोहफा
30 साल हो गई उम्र तो जरूर कराएं ये टेस्ट, विमेंस डे पर खुद को दें ये तोहफा
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget