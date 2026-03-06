नए अवतार में जल्द आ रही Tata Tiago EV, अब मिलेगी ज्यादा रेंज, जानें कब तक होगी लॉन्च?

अगर आप नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. Tata Motors अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक हैचबैक Tata Tiago EV को नए और बेहतर रूप में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. हाल ही में इस कार के अपडेटेड मॉडल को टेस्टिंग के दौरान कवर के साथ देखा गया है. माना जा रहा है कि यह नया मॉडल 2026 की दूसरी छमाही में भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकता है. इस बार कंपनी कार के डिजाइन को ज्यादा मॉडर्न बनाने और रेंज बढ़ाने पर खास ध्यान दे रही है.

नए डिजाइन के साथ ज्यादा मॉडर्न लुक

नई Tata Tiago EV के डिजाइन में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. सामने की तरफ कार में पहले से ज्यादा पतली और शार्प हेडलाइट्स दी जा सकती हैं, जिससे इसका लुक ज्यादा मॉडर्न लगेगा. सबसे बड़ा बदलाव LED DRLs में देखने को मिल सकता है. अभी DRLs बंपर में दिए जाते हैं, लेकिन नए मॉडल में इन्हें हेडलाइट के अंदर ही लगाया जा सकता है. इसके अलावा फ्रंट ग्रिल और बंपर के डिजाइन में भी बदलाव किया जा सकता है. इससे कार का फ्रंट लुक ज्यादा स्टाइलिश और अट्रैक्टिव दिखाई देगा. कंपनी का मकसद है कि यह कार देखने में ज्यादा प्रीमियम लगे और युवाओं को अट्रैक्ट करे.

साइड और रियर डिजाइन में भी बदलाव

नई Tiago EV के साइड और पीछे के हिस्से में भी कुछ नए अपडेट देखने को मिल सकते हैं. टेस्टिंग के दौरान जो मॉडल देखा गया है, उसमें नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिखाई दिए हैं. इन व्हील्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कार की रेंज बेहतर हो सके. पीछे की तरफ कनेक्टेड टेल-लैंप मिलने की संभावना है, जो आजकल कई नई कारों में दिए जा रहे हैं. इसके अलावा टेलगेट और रियर बंपर के डिजाइन में भी बदलाव किया जा सकता है. इससे कार रात के समय ज्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी दिखाई देगी.

ज्यादा रेंज वाली नई बैटरी टेक्नोलॉजी

नई Tata Tiago EV में कंपनी 6-इन-1 इलेक्ट्रिक ड्राइव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकती है. यह सिस्टम कार के वजन को कम करने और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में मदद करता है. अभी बाजार में मौजूद Tiago EV में 19.2kWh और 24kWh बैटरी पैक का विकल्प मिलता है, लेकिन नए मॉडल में कंपनी बड़ी या ज्यादा पावरफुल बैटरी दे सकती है. इससे कार की रेंज पहले से ज्यादा हो सकती है, यानी एक बार चार्ज करने पर कार ज्यादा दूरी तय कर सकेगी.

