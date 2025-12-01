मारुति की टेंशन बढ़ाने आ रही है Renault-Nissan की नई SUVs, जानें कब होगी लॉन्च

भारत में मिड-साइज SUV का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यहां पहले से ही करीब 13 मॉडल बिक रहे हैं. Tata Motors ने अपनी नई Sierra लॉन्च कर दी है, जबकि Maruti Suzuki ने Grand Vitara के बाद VictoriS भी पेश कर दिया है. अब इसी बीच Renault और Nissan भी इस सेगमेंट में अपने नए मॉडल लाने की तैयारी में हैं. दोनों कंपनियां 2026 में दो नई दमदार SUVs लॉन्च करेंगी. इनके आने से पहले से मौजूद ब्रांडों, खासकर Maruti Suzuki, पर दबाव बढ़ सकता है.

नई जनरेशन Renault Duster 2026 में करेगी एंट्री

Renault ने पुष्टि की है कि नई जनरेशन Duster 26 जनवरी 2026 को भारत में डेब्यू करेगी. 3rd जनरेशन Duster का डिजाइन ग्लोबल मॉडल जैसा ही होगा, हालांकि भारतीय सड़कों के हिसाब से कुछ लोकल बदलाव किए जा सकते हैं. यह SUV CMF-B प्लेटफॉर्म पर बनेगी और लगभग 4,360 mm लंबाई और 2,673 mm व्हीलबेस के साथ आएगी. भारत में पुरानी Duster की पॉपुलेरिटी का बड़ा कारण इसका डीजल इंजन था, लेकिन नई Duster में डीजल ऑप्शन नहीं मिलेगा. इसके बजाय कंपनी पेट्रोल पावरट्रेन पर ही फोकस करेगी.

1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन

अंतरराष्ट्रीय मॉडल में नया 1.2L माइल्ड-हाइब्रिड इंजन है, लेकिन भारत में नई Duster के लिए 1.3-लीटर HR13 टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो 154 bhp पावर और 250 Nm टॉर्क जनरेट करेगा. ये इंजन 6-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों के साथ उपलब्ध होगा. Renault भारत के लिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन पर भी विचार कर रही है, जिसे बाद में लॉन्च किया जा सकता है.

Nissan Tekton

Nissan भी भारत में एक नई मिड-साइज SUV लॉन्च करेगी, जिसका नाम Tekton होगा. यह Renault Duster के समान CMF-B प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और डिजाइन में ज्यादा प्रीमियम दिखेगी. निसान ने इसकी कुछ झलक दिखाई है, जिसमें यह SUV ब्रांड की ग्लोबल फ्लैगशिप पेट्रोल SUVs से इंस्पायर्ड दिखती है. Nissan Tekton भी Duster वाला ही 1.3L टर्बो पेट्रोल इंजन यूज करेगी और इसे 2026 की पहली छमाही में लॉन्च किया जाएगा.

फीचर्स दोनों में लगभग समान

रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों SUVs में फीचर्स का सेट लगभग एक जैसा होगा-जैसे बड़ा टचस्क्रीन, ADAS, 360 कैमरा, डिजिटल क्लस्टर, कनेक्टेड कार फीचर्स, पैनोरमिक सनरूफ और 6 एयरबैग.

मिड-साइज SUV सेगमेंट में बढ़ेगी गर्मी