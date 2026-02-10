अब Range Rover की कारें होंगी सस्ती! भारत में खुली Tata Motors-JLR की नई फैक्ट्री

भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए 9 फरवरी 2026 का दिन बेहद खास है. टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और उसकी लग्जरी ब्रांड Jaguar Land Rover ने तमिलनाडु के रानीपेट जिले में अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का उद्घाटन किया है. इस मौके पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन मौजूद रहे और उन्होंने प्लांट से पहली Range Rover Evoque को रोल-आउट किया. इस फैक्ट्री के शुरू होने से भारत में लग्जरी कारों के लोकल प्रोडक्शन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा.

Tata Motors–JLR फैक्ट्री की क्या है खासियत?

यह नई Tata Motors–JLR फैक्ट्री SIPCOT इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में करीब 470 एकड़ में फैली हुई है. इस प्रोजेक्ट में कुल ₹9,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में ₹900 करोड़ लगाए गए हैं. शुरुआत में यहां हर साल करीब 20,000 लग्जरी गाड़ियां बनाई जाएंगी, लेकिन भविष्य में इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़कर 2.5 लाख वाहनों तक पहुंच सकती है. खास बात यह है कि इस प्लांट में पेट्रोल-डीजल इंजन वाली कारों के साथ-साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी तैयार की जाएंगी.

पहली कार के तौर पर निकली Range Rover Evoque

इस फैक्ट्री से सबसे पहले Range Rover Evoque को रोल-आउट किया गया है. यह JLR की एक पॉपुलर लग्जरी SUV है, जो अपने स्टाइलिश डिजाइन और शानदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती है. Evoque का कूपे जैसा लुक इसे बाकी SUVs से अलग बनाता है. बाहर से कॉम्पैक्ट दिखने वाली यह कार अंदर से काफी स्पेशियस और प्रीमियम फील देती है.

इंजन, फीचर्स और कीमत

Range Rover Evoque में 2.0 लीटर का पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन मिलता है. पेट्रोल वर्जन करीब 247 bhp की पावर देता है, जबकि डीजल माइल्ड हाइब्रिड वर्जन दमदार टॉर्क के लिए जाना जाता है. इसमें 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है. फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ, मेरिडियन साउंड सिस्टम, ADAS, 3D कैमरा और लग्जरी इंटीरियर मिलता है. भारत में इसकी कीमत लगभग 64 लाख से शुरू होती है. Tata Motors–JLR की यह नई फैक्ट्री भारत में लग्जरी कार सेगमेंट को नई दिशा दे सकती है. लोकल प्रोडक्शन से भविष्य में Range Rover जैसी कारें और ज्यादा किफायती हो सकती हैं.

