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हिंदी न्यूज़ऑटोVIP जैसी चाहिए सवारी? ये 3 लग्जरी MPV सेफ्टी और कम्फर्ट के मामले में हैं सबसे आगे

VIP जैसी चाहिए सवारी? ये 3 लग्जरी MPV सेफ्टी और कम्फर्ट के मामले में हैं सबसे आगे

Luxury MPV India: अगर आपको VIP जैसी आरामदायक सवारी चाहिए, तो Toyota Vellfire, Kia Carnival और Lexus LM जैसी लग्जरी MPV बेहतरीन विकल्प हैं. इनमें शानदार कम्फर्ट और आधुनिक सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 07 Jun 2026 03:28 PM (IST)
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Luxury MPV India: भारतीय ऑटो बाजार में SUV की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, लेकिन जब बात सबसे ज्यादा आराम, जगह और प्रीमियम अनुभव की आती है तो लग्जरी MPV का मुकाबला करना आसान नहीं होता. बड़ी फैमिली, बिजनेस ट्रैवल और VIP मूवमेंट के लिए ऐसी गाड़ियों को काफी पसंद किया जाता है. इन वाहनों में यात्रियों को सिर्फ बैठने की जगह ही नहीं, बल्कि शानदार आराम और कई आधुनिक सुविधाएं भी मिलती हैं. 

यही वजह है कि कई कारोबारी, सेलिब्रिटी और बड़े परिवार लग्जरी MPV को प्राथमिकता देते हैं. भारत में इस समय कुछ ऐसी प्रीमियम MPV मौजूद हैं जो सेफ्टी, कम्फर्ट और तकनीक के मामले में सबसे आगे मानी जाती हैं. अगर आपका बजट बड़ा है और आप हर सफर को खास बनाना चाहते हैं, तो ये गाड़ियां आपकी पसंद बन सकती हैं. आइए जानते हैं उन तीन लग्जरी MPV के बारे में जिनकी बाजार में सबसे ज्यादा चर्चा है.

Toyota Vellfire और Kia Carnival ने बनाई खास पहचान

Toyota Vellfire को भारत की सबसे शानदार लग्जरी MPV में गिना जाता है. इसमें दूसरी रो की प्रीमियम सीटें, रिक्लाइन फीचर, वेंटिलेशन और कई आरामदायक सुविधाएं मिलती हैं. लंबी यात्रा के दौरान इसका केबिन किसी बिजनेस क्लास अनुभव जैसा महसूस होता है. इसके साथ कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं. दूसरी तरफ Kia Carnival भी भारतीय ग्राहकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुई है. 

यह MPV बड़ी फैमिली के लिए शानदार विकल्प मानी जाती है. इसमें पर्याप्त जगह, प्रीमियम इंटीरियर और आधुनिक तकनीक मिलती है. Carnival में कई एयरबैग, ड्राइवर सहायता फीचर्स और आरामदायक सीटिंग व्यवस्था दी गई है. यही वजह है कि यह उन लोगों को पसंद आती है जो लग्जरी और उपयोगिता दोनों चाहते हैं. दोनों MPV अपने-अपने सेगमेंट में मजबूत पहचान बना चुकी हैं.

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Lexus LM देती है सबसे प्रीमियम अनुभव

अगर बात सबसे ज्यादा लग्जरी की हो तो Lexus LM का नाम सबसे ऊपर आता है. यह MPV खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए बनाई गई है जो सफर के दौरान सर्वोच्च आराम चाहते हैं. इसके केबिन में प्राइवेट लाउंज जैसा अनुभव मिलता है. बड़ी और आरामदायक सीटें, प्रीमियम मटेरियल और कई आधुनिक सुविधाएं इसे बेहद खास बनाती हैं. सेफ्टी के मामले में भी Lexus LM किसी से पीछे नहीं है. 

इसमें कई एडवांस ड्राइवर सहायता फीचर्स और आधुनिक सुरक्षा तकनीक दी गई हैं. हालांकि इसकी कीमत काफी ज्यादा है, लेकिन जो ग्राहक सबसे प्रीमियम अनुभव चाहते हैं उनके लिए यह एक शानदार विकल्प मानी जाती है. कुल मिलाकर Toyota Vellfire, Kia Carnival और Lexus LM ऐसी MPV हैं जो आराम, सुरक्षा और शानदार फीचर्स के मामले में भारतीय बाजार की सबसे बेहतरीन गाड़ियों में शामिल हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 07 Jun 2026 03:28 PM (IST)
Tags :
Kia Carnival Premium MPV TOYOTA VELLFIRE Luxury MPV Family Luxury Car
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