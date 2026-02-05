एक्सप्लोरर
Hyundai Creta 3rd Gen: दमदार लुक और हाई-टेक फीचर्स के साथ आ रही नई क्रेटा, जानें कब तक होगी लॉन्च
Hyundai नई 3rd जनरेशन Creta पर काम कर रही है, जिसमें मस्कुलर बॉक्सी डिजाइन, नया प्लेटफॉर्म, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और एडवांस फीचर्स मिलने की उम्मीद है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
Hyundai अपनी सबसे पॉपुलर SUV Creta की 3rd जनरेशन पर काम कर रही है, जो मौजूदा मॉडल से पूरी तरह अलग और ज्यादा एडवांस होगी. यह सिर्फ एक फेसलिफ्ट नहीं बल्कि Creta का पूरा रीबूट माना जा रहा है. नई Creta को एक नए प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा, जो Kia Seltos के लेटेस्ट प्लेटफॉर्म जैसा होगा. इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा ज्यादा स्पेस, बेहतर सेफ्टी और नई पावरट्रेन टेक्नोलॉजी के रूप में देखने को मिलेगा.
ज्यादा बॉक्सी और मस्कुलर होगा डिजाइन
- नई 3rd जनरेशन Hyundai Creta को बिल्कुल नई डिजाइन लैंग्वेज मिलेगी. इसका लुक मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा बॉक्सी, स्क्वेयर और मस्कुलर होगा. SUV को ज्यादा ऊंचा और टफ स्टांस दिया जाएगा, जिससे यह रोड पर और ज्यादा दमदार नजर आएगी. Hyundai अब अपनी नई SUVs में बॉक्सी डिजाइन को प्रायोरिटी दे रही है, जैसा कि नई Nexo SUV में देखने को मिलता है. नई Creta की लंबाई और व्हीलबेस भी बढ़ाया जाएगा, जिससे केबिन में ज्यादा लेगरूम और बूट स्पेस मिलेगा.
नया प्लेटफॉर्म और बेहतर सेफ्टी
- नई Creta Hyundai के नए K3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जो ज्यादा फ्लेक्सिबल पैकेजिंग और बेहतर क्रैश सेफ्टी देगा. इस प्लेटफॉर्म की मदद से SUV में हाइब्रिड पावरट्रेन को शामिल करना आसान होगा. इसके साथ ही, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम और नई सेफ्टी टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल सकती है.
इंटीरियर में मिलेगा फ्यूचरिस्टिक टच
- नई Hyundai Creta का इंटीरियर भी पूरी तरह नया होगा. इसमें कम से कम तीन स्क्रीन मिलने की उम्मीद है, जिनमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और अलग कंट्रोल डिस्प्ले शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा डुअल पावर्ड सीट्स, नई डिजाइन की सीटें और अपडेटेड इंफोटेनमेंट सॉफ्टवेयर भी दिया जाएगा.
हाइब्रिड पावरट्रेन और लॉन्च टाइमलाइन
- Hyundai नई Creta को हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ लॉन्च कर सकती है. इसके अलावा पेट्रोल और डीज़ल इंजन ऑप्शन भी मौजूद रहेंगे, जिनमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई Hyundai Creta को 2027 के आखिर तक भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है. नई 3rd जनरेशन Hyundai Creta ज्यादा मस्कुलर डिजाइन, नई टेक्नोलॉजी और हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ SUV सेगमेंट में बड़ा बदलाव ला सकती है. यह आने वाले समय में Hyundai की सबसे अहम SUVs में से एक होगी.
