Honda Recalls 810000 Vehicles: इन दिनों ऑटोमोबाइल मार्केट में कई कम्पनियों को अपनी गाड़ियों को रिकॉल करने पड़ी है. जबकि अब खबर आ रही है कि दिग्गज कंपनी होंडा को अपनी कई गाड़ियों को रिकॉल करना पड़ा है. बता दें कि होंडा ने अमेरिका में अपनी 8,10,592 कारों को रिकॉल करने की बड़ी घोषणा की है. इस रिकॉल के दायरे में होंडा अकॉर्ड, सिविक और CR-V के चुनिंदा मॉडल शामिल हैं.

जानकारी दें दे कि कंपनी ने यह कदम इन गाड़ियों में लगे ताकाता एयरबैग इन्फ्लेटर्स के फटने के संभावित खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर उठाया है. चलिए जानते हैं कि कौन-कौन से मॉडल इस रिकॉल से प्रभावित हैं और कंपनी ग्राहकों के लिए क्या व्यवस्था कर रही है.

कौन-कौन से मॉडल हुए रिकॉल?

बता दें कि कंपनी ने जिन गाड़ियों को रिकॉल किया है वह सभी मुख्य रूप से पुराने मॉडल हैं. जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक गाड़ियों की लिस्ट में 2013 होंडा अकॉर्ड, 2012-2013 होंडा सिविक, 2012-2013 होंडा CR-V, 2013 एक्यूरा ILX और 2013 एक्यूरा RDX शामिल हैं.

जबकि यह रिकॉल अमेरिका के उन 14 गर्म और अधिक नमी वाले राज्यों व क्षेत्रों में बेचे गए या रजिस्टर्ड वाहनों पर लागू होता है. जहां तापमान में बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं.

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क्या है तकनीकी खराबी?

जानकारी दें दे कि होंडा के लंबे तकनीकी विश्लेषण में यह बात सामने आई है कि इन क्षेत्रों में इस्तेमाल हुए कुछ एयरबैग इन्फ्लेटर्स के अंदर मौजूद गैस बनाने वाले पदार्थ की गुणवत्ता समय के साथ खराब हो सकती है.

हालांकि इन इन्फ्लेटर्स में नमी सोखने वाला पदार्थ मौजूद है. लेकिन फिर भी दुर्घटना के समय एयरबैग खुलते वक्त इन्फ्लेटर के फटने की आशंका बनी रहती है. जिससे कार में बैठे लोगों को चोट लगने का खतरा हो सकता है.

बदले जाएंगे एयरबैग इन्फ्लेटर

जबकि होंडा ने साफ किया है कि फिलहाल इस समस्या के कारण किसी भी हादसे, चोट या इन्फ्लेटर फटने की कोई घटना सामने नहीं आई है और यह रिकॉल पूरी तरह एहतियात के तौर पर किया जा रहा है.

वहीं कंपनी दिसंबर 2026 से प्रभावित वाहन मालिकों को आधिकारिक सूचना भेजना शुरू करेगी और अधिकृत डीलरशिप पर इन एयरबैग इन्फ्लेटर्स को पूरी तरह बदला जाएगा.

टोयोटा ने भी रिकॉल की हैं करीब 7.9 लाख गाड़ियां

गौरतलब है कि इसी तरह के ताकाता एयरबैग इन्फ्लेटर से जुड़े संभावित खतरे को देखते हुए टोयोटा (Toyota) ने भी वैश्विक स्तर पर करीब 7.9 लाख वाहनों (जिसमें अमेरिका के लगभग 3.14 लाख वाहन शामिल हैं) को रिकॉल किया है. इस तरह होंडा और टोयोटा के इन ताजा रिकॉल से कुल मिलाकर दुनियाभर में करीब 16 लाख वाहन प्रभावित हुए हैं.

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