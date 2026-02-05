हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोVolkswagen Tayron R Line की प्री-बुकिंग शुरू, जानें कब तक होगी भारत में लॉन्च

Volkswagen Tayron R Line की प्री-बुकिंग शुरू, जानें कब तक होगी भारत में लॉन्च

Volkswagen Tayron R Line की भारत में प्री-बुकिंग शुरू हो गई है. दमदार इंजन, लग्जरी फीचर्स और शानदार सेफ्टी के साथ यह SUV Toyota Fortuner को कड़ी टक्कर देगी.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 05 Feb 2026 05:12 PM (IST)
Preferred Sources

Volkswagen भारत में अपनी SUV रेंज को और मजबूत करने की तैयारी में है. कंपनी जल्द ही अपनी नई फुल-साइज SUV Volkswagen Tayron R Line को भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है. लॉन्च से पहले इस SUV की प्री-बुकिंग आधिकारिक रूप से शुरू कर दी गई है. ग्राहक इसे ऑनलाइन या नजदीकी Volkswagen डीलरशिप पर जाकर 51,000 की टोकन अमाउंट देकर बुक कर सकते हैं. प्री-बुकिंग शुरू होने के साथ ही इस SUV को लेकर ग्राहकों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

फरवरी में हो सकता है लॉन्च

  • Volkswagen ने फिलहाल लॉन्च की सटीक तारीख का खुलासा नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक Tayron R Line को फरवरी में ही भारत में लॉन्च किया जा सकता है. प्री-बुकिंग की शुरुआत से साफ है कि कंपनी इसे जल्द ही शोरूम में उतारने वाली है. लॉन्च के बाद यह SUV सीधे फुल-साइज SUV सेगमेंट में एंट्री करेगी.

लग्जरी और टेक्नोलॉजी से भरपूर फीचर्स

  • Volkswagen Tayron R Line को प्रीमियम और लग्जरी फीचर्स के साथ पेश किया जाएगा. इसमें 15 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा. फ्रंट सीट्स में अर्गोएक्टिव प्लस टेक्नोलॉजी के साथ लेदर सीट्स, मसाज फंक्शन और एक्टिव वेंटिलेशन की सुविधा दी जाएगी. SUV में 850 लीटर का बड़ा बूट स्पेस, पैनोरमिक सनरूफ, फुल LED लाइटिंग और एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे. सेफ्टी के मामले में यह SUV काफी मजबूत है और इसे Euro NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी है.

दमदार इंजन और शानदार परफॉर्मेंस

  • Volkswagen Tayron R Line में 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो 204 PS की पावर और 320 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलेगा. कंपनी का दावा है कि यह SUV सिर्फ 7.3 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड 224 किमी/घंटा तक होगी.

इन SUVs से होगा सीधा मुकाबला

  • भारतीय बाजार में लॉन्च होने के बाद Volkswagen Tayron R Line का सीधा मुकाबला Toyota Fortuner, Skoda Kodiaq और MG Majestor जैसी पॉपुलर फुल-साइज SUVs से होगा. अपने प्रीमियम फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस के दम पर यह Fortuner को कड़ी टक्कर दे सकती है. अगर आप एक लग्जरी, पावरफुल और सेफ फुल-साइज SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो Volkswagen Tayron R Line आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है.

यह भी पढ़ें:- अब Renault मार्केट में उतारने जा रही Mini Duster, जानिए पहले मॉडल से कितनी होगी अलग? 

Published at : 05 Feb 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
Volkswagen SUV Volkswagen Tayron R-Line Fortuner Rival SUV Volkswagen Tayron India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
बिहार
Bihar Teacher Vacancy: नीतीश सरकार ने खत्म किया TRE-4 का इंतजार! बिहार में 44 हजार शिक्षकों की होगी बंपर बहाली
नीतीश सरकार ने खत्म किया TRE-4 का इंतजार! बिहार में 44 हजार शिक्षकों की होगी बंपर बहाली
विश्व
'या अल्लाह नहीं बख्शेंगे, एक-एक को...', बलूचिस्तान के पीड़ितों से मिलकर चिल्लाया मुनीर, भारत के सिर फोड़ा नाकामयाबी का ठीकरा
'या अल्लाह नहीं बख्शेंगे, एक-एक को...', बलूचिस्तान के पीड़ितों से मिलकर चिल्लाया मुनीर, भारत के सिर फोड़ा नाकामयाबी का ठीकरा
टेलीविजन
Tv TRP Week 4: 'अनुपमा' ने दी 'नागिन 7' को मात, लेकिन 'क्योंकि' को मिला नंबर 1 का ताज, जानें टीआरपी में बाकी शोज कैसा रहा हाल
TRP Report: 'अनुपमा' ने दी 'नागिन 7' को मात, लेकिन 'क्योंकि' को मिला नंबर 1 का ताज
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: प्यार कबूल या प्लान्ड चुप्पी? दिशा–तलविंदर अफेयर पर बढ़ा रहस्य
Gold Price Correction के बाद Big Rally? JP Morgan का Bold Claim | Paisa Live
Ghaziabad Girl Sucide News : जिन 3 बच्चियों ने की आत्महत्या उसके पीछे कोरियन कनेक्शन आया सामने
Rajya Sabha में आज AAP सासंद ने उठाया Delhi में गायब हो रहे बच्चों का मामला । People Missing Case
Bhopal Protest: फिल्म 'घूसखोर पंडित' का ट्रेलर आते ही देश भर में विरोध शुरू | Ghooskhor Pandit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
बिहार
Bihar Teacher Vacancy: नीतीश सरकार ने खत्म किया TRE-4 का इंतजार! बिहार में 44 हजार शिक्षकों की होगी बंपर बहाली
नीतीश सरकार ने खत्म किया TRE-4 का इंतजार! बिहार में 44 हजार शिक्षकों की होगी बंपर बहाली
विश्व
'या अल्लाह नहीं बख्शेंगे, एक-एक को...', बलूचिस्तान के पीड़ितों से मिलकर चिल्लाया मुनीर, भारत के सिर फोड़ा नाकामयाबी का ठीकरा
'या अल्लाह नहीं बख्शेंगे, एक-एक को...', बलूचिस्तान के पीड़ितों से मिलकर चिल्लाया मुनीर, भारत के सिर फोड़ा नाकामयाबी का ठीकरा
टेलीविजन
Tv TRP Week 4: 'अनुपमा' ने दी 'नागिन 7' को मात, लेकिन 'क्योंकि' को मिला नंबर 1 का ताज, जानें टीआरपी में बाकी शोज कैसा रहा हाल
TRP Report: 'अनुपमा' ने दी 'नागिन 7' को मात, लेकिन 'क्योंकि' को मिला नंबर 1 का ताज
आईपीएल 2026
आज दिल्ली-बेंगलुरू के बीच WPL 2026 का फाइनल, देखें अब तक किसने कितनी बार जीता टाइटल, ये रही पूरी लिस्ट
आज दिल्ली-बेंगलुरू के बीच WPL 2026 का फाइनल, देखें अब तक किसने कितनी बार जीता टाइटल, ये रही पूरी लिस्ट
हेल्थ
Breakfast For High Blood Pressure: सुबह के नाश्ते में शामिल करें ये 10 देसी चीजें, कंट्रोल में रहेगा ब्लड प्रेशर और हार्ट भी रहेगा हेल्दी
सुबह के नाश्ते में शामिल करें ये 10 देसी चीजें, कंट्रोल में रहेगा ब्लड प्रेशर और हार्ट भी रहेगा हेल्दी
ट्रेंडिंग
700 मीटर दूर कूड़ा फेंकने के लिए दीदी ने बुक कर दी पोर्टर, वीडियो देख माथा पकड़ लेंगे आप
700 मीटर दूर कूड़ा फेंकने के लिए दीदी ने बुक कर दी पोर्टर, वीडियो देख माथा पकड़ लेंगे आप
यूटिलिटी
विदेश से अब भारत ला सकते हैं इतना सोना, बदल गया है नियम
विदेश से अब भारत ला सकते हैं इतना सोना, बदल गया है नियम
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget