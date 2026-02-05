Volkswagen Tayron R Line की प्री-बुकिंग शुरू, जानें कब तक होगी भारत में लॉन्च

Volkswagen भारत में अपनी SUV रेंज को और मजबूत करने की तैयारी में है. कंपनी जल्द ही अपनी नई फुल-साइज SUV Volkswagen Tayron R Line को भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है. लॉन्च से पहले इस SUV की प्री-बुकिंग आधिकारिक रूप से शुरू कर दी गई है. ग्राहक इसे ऑनलाइन या नजदीकी Volkswagen डीलरशिप पर जाकर 51,000 की टोकन अमाउंट देकर बुक कर सकते हैं. प्री-बुकिंग शुरू होने के साथ ही इस SUV को लेकर ग्राहकों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

फरवरी में हो सकता है लॉन्च

Volkswagen ने फिलहाल लॉन्च की सटीक तारीख का खुलासा नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक Tayron R Line को फरवरी में ही भारत में लॉन्च किया जा सकता है. प्री-बुकिंग की शुरुआत से साफ है कि कंपनी इसे जल्द ही शोरूम में उतारने वाली है. लॉन्च के बाद यह SUV सीधे फुल-साइज SUV सेगमेंट में एंट्री करेगी.

लग्जरी और टेक्नोलॉजी से भरपूर फीचर्स

Volkswagen Tayron R Line को प्रीमियम और लग्जरी फीचर्स के साथ पेश किया जाएगा. इसमें 15 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा. फ्रंट सीट्स में अर्गोएक्टिव प्लस टेक्नोलॉजी के साथ लेदर सीट्स, मसाज फंक्शन और एक्टिव वेंटिलेशन की सुविधा दी जाएगी. SUV में 850 लीटर का बड़ा बूट स्पेस, पैनोरमिक सनरूफ, फुल LED लाइटिंग और एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे. सेफ्टी के मामले में यह SUV काफी मजबूत है और इसे Euro NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी है.

दमदार इंजन और शानदार परफॉर्मेंस

Volkswagen Tayron R Line में 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो 204 PS की पावर और 320 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलेगा. कंपनी का दावा है कि यह SUV सिर्फ 7.3 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड 224 किमी/घंटा तक होगी.

इन SUVs से होगा सीधा मुकाबला