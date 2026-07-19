Kia Syros EV या ICE? दोनों दिखने में एक जैसी, लेकिन फर्क जानकर रह जाएंगे हैरान

Kia Syros EV vs ICE Difference: हाल ही में दक्षिण कोरिया की कार निर्माता कंपनी अपनी नई एसयूवी सिरोस को लेकर खूब चर्चा बटोर रही है. बड़ी बात यह है कि कंपनी इस गाड़ी को पारंपरिक पेट्रोल-डीजल और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक दोनों अवतार में पेश कर रही है.

जब आप इसे देखेंगे तो पहली नजर में देखने पर ये दोनों गाड़ियां एकदम सेम लगती हैं और इनका अनोखा बॉक्स जैसी डिजाइन हर किसी का ध्यान खींचता है. लेकिन जब आप इनके अंदरूनी फीचर्स और तकनीक को गहराई से समझेंगे तो इनके बीच के अंतर आपको हैरान कर देंगे. चलिए जानते हैं कि इन दोनों गाड़ियों में क्या बड़ा फर्क है.

बाहर से एक जैसा है लुक

आपको बता दें कि, सामने से देखने पर दोनों गाड़ियां बिल्कुल एक जैसी लगती हैं लेकिन थोड़ा गौर करने पर आपको फर्क समझ आ जाएगा. सिरोस ईवी में आगे की तरफ रजिस्ट्रेशन प्लेट के ठीक ऊपर दिया गया एयर डैम पारंपरिक मॉडल की तुलना में काफी पतला है. क्योंकि इलेक्ट्रिक कार को इंजन कूलिंग की जरूरत नहीं होती.

इसके अलावा सबसे बड़ा अंतर यह है कि ईवी में फ्रंट लेफ्ट व्हील आर्च के ऊपर एक चार्जिंग पोर्ट दिया गया है. जहां पेट्रोल-डीजल वेरिएंट में पारंपरिक अलॉय व्हील्स मिलते हैं. वहीं ईवी वेरिएंट में माइलेज और परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए खास एरो-डायनेमिक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं.

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स्टीयरिंग व्हील में भी है फर्क

इसके अलावा गाड़ी के दरवाजे खोलकर जैसे ही आप अंदर बैठेंगे तो इंटीरियर में आपको कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. सिरोस के पेट्रोल-डीजल वेरिएंट में जहां 2-स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील दिया गया है. वहीं इसके इलेक्ट्रिक वर्जन में आपको बेहद स्पोर्टी 3-स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील मिलता है जैसा कंपनी सेल्टोस में देती है.

जबकि इसके अलावा ईवी वेरिएंट में गियर बदलने के लिए स्टीयरिंग के पास कॉलम-माउंटेड शिफ्टर दिया गया है. जिसकी वजह से दोनों सीटों के बीच का सेंटर कंसोल पूरी तरह खाली हो जाता है. वहां आपको दो छिपे हुए कप होल्डर्स और एक वायरलेस चार्जर मिलता है लेकिन आईसीई मॉडल में पारंपरिक गियर लीवर दिया गया है.

इंजन की पावर में है अंतर

बता दें कि, दोनों गाड़ियों की असली कहानी उनके पावर और परफॉर्मेंस में छिपी है. सिरोस ईवी में आपको 42kWh और 51.4kWh के दो बड़े बैटरी पैक मिलते हैं. जो सिंगल चार्ज में 443 किमी से लेकर 526 किमी तक की धांसू रेंज देने का दावा करते हैं.

वहीं पेट्रोल वर्जन में 1.0 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है. कीमत की बात करें तो जहां पेट्रोल वेरिएंट की शुरुआती कीमत लगभग 8.42 लाख रुपये से शुरू होती है. वहीं बैटरी पैक के चलते सिरोस ईवी थोड़ी महंगी होगी और इसकी संभावित कीमत 13 लाख से 18 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है.

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