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हिंदी न्यूज़ऑटोPetrol और Electric भी? Skoda Octavia में आया नया Hybrid ट्विस्ट

Petrol और Electric भी? Skoda Octavia में आया नया Hybrid ट्विस्ट

Skoda Octavia को नया full-hybrid powertrain मिला है, जो बिना plug-in charging के short distances तक electric mode में चल सकता है. जानें क्या है खास.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 06 Oct 2026 01:26 PM (IST)
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Skoda Octavia ने अपने powertrain lineup में बड़ा बदलाव किया है. कंपनी ने विदेशों में पहली बार Octavia को full-hybrid powertrain के साथ पेश किया है. खास बात यह है कि यह सिर्फ mild-hybrid सिस्टम नहीं है, बल्कि कार कुछ दूरी तक केवल electric power पर भी चल सकती है. नई व्यवस्था में 1.5-लीटर TSI petrol engine के साथ दो electric motors और 1.6kWh battery दी गई है. 

इस सिस्टम की खासियत यह है कि इसे बाहर से charging की जरूरत नहीं पड़ती. Battery braking के दौरान energy recovery और जरूरत पड़ने पर petrol engine से खुद charge होती रहती है. यानी ड्राइवर को अलग से charging point खोजने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन कम दूरी और कम load की स्थिति में कार electric motor के सहारे चल सकती है. यह Octavia को traditional petrol और plug-in hybrid के बीच एक अलग विकल्प बनाता है.

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दो Power Output का मिलेगा विकल्प

नई Octavia full hybrid को दो power output में पेश किया गया है. पहला version 100kW यानी करीब 136hp और दूसरा 125kW यानी करीब 170hp का है. दोनों में 1.5 TSI petrol engine का इस्तेमाल किया गया है, जबकि electric motors का काम propulsion और energy recovery को संभालना है. इसमें नया single-speed automatic transmission दिया गया है और power आगे के पहियों तक पहुंचती है. कंपनी के अनुसार hybrid system series और parallel दोनों तरीके से काम कर सकता है और अलग-अलग driving conditions के हिसाब से petrol तथा electric power का इस्तेमाल अपने आप तय करता है. इसकी battery को 40 से 90 प्रतिशत के बीच charge level पर automatically maintain किया जाता है. कार की electronically limited top speed 180 km/h है.

 

बिना Plug-in Charging के चलेगी Electric Mode में

इस hybrid system की सबसे दिलचस्प बात इसका charging तरीका है. यह plug-in hybrid नहीं है, इसलिए इसे wall charger से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती. जब कार brake करती है तो kinetic energy को recover करके battery में store किया जाता है. जरूरत पड़ने पर petrol engine भी battery को recharge कर सकता है. इसके बाद electric motor कार को अकेले भी चला सकती है. Skoda का कहना है कि system अलग-अलग drive modes के बीच अपने आप switch करता है, जिससे driver को बार-बार कुछ manually बदलने की जरूरत नहीं होती. नई hybrid Octavia hatchback और estate दोनों body styles में Selection और Sportline trims के साथ उपलब्ध होगी. इसके orders अक्टूबर 2026 से शुरू हो रहे हैं, जबकि शुरुआती customer deliveries दिसंबर 2026 के लिए तय हैं.

भारत आएगी या नहीं?

यहां सबसे जरूरी बात भारतीय buyers के लिए है. Skoda ने अभी भारत में इस full-hybrid Octavia को लॉन्च करने की पुष्टि नहीं की है. कंपनी ने फिलहाल इसे overseas markets के लिए पेश किया है. हालांकि, Skoda ने पहले ही Octavia के hybrid और plug-in hybrid versions पर काम करने की पुष्टि की थी, इसलिए future में भारतीय बाजार में electrified Octavia की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता. लेकिन अभी इसकी India launch date, कीमत या India-spec specifications पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. इसलिए फिलहाल इसे भारत में आने वाली कार के तौर पर नहीं, बल्कि विदेशों में पेश किए गए नए Octavia powertrain के तौर पर देखना सही होगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 06 Oct 2026 01:26 PM (IST)
Tags :
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