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हिंदी न्यूज़ऑटोHonda का Adventure वाला दांव, 2 नई Bikes ने मचाई खलबली

Honda का Adventure वाला दांव, 2 नई Bikes ने मचाई खलबली

Honda ने भारत में XR300L और XR300 Rally लॉन्च की हैं. जानिए इनकी कीमत, इंजन, off-road hardware और दोनों बाइक्स में क्या है खास

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 06 Oct 2026 11:21 AM (IST)
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Honda Motorcycle & Scooter India ने भारतीय बाजार में adventure और dual-sport segment को मजबूत करने के लिए दो नई मोटरसाइकिलें लॉन्च की हैं. कंपनी ने Honda XR300L और XR300 Rally को 5 अक्टूबर 2026 को भारत में उतारा है. इनकी एक्स-शोरूम कीमत क्रमशः ₹1.83 लाख और ₹2.08 लाख रखी गई है. दोनों मोटरसाइकिलों को भारत में ही बनाया जा रहा है और इनकी बिक्री Honda BigWing dealerships के जरिए होगी. दोनों मॉडल जुलाई में Honda द्वारा दिखाए गए 10 नए two-wheelers के बड़े product offensive का हिस्सा हैं. 

खास बात यह है कि XR300L को ज्यादा versatile dual-sport बाइक के तौर पर रखा गया है, जबकि XR300 Rally को ज्यादा adventure और off-road focused बनाया गया है. यानी Honda ने एक ही platform से दो अलग तरह के riders को target करने की कोशिश की है.

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293.5cc इंजन के साथ मिलेगा दमदार हार्डवेयर

Honda XR300L और XR300 Rally दोनों में 293.5cc air- और oil-cooled single-cylinder engine दिया गया है. अंतरराष्ट्रीय specification के आधार पर यह इंजन करीब 24.3 hp और 26.5 Nm का output देता है, हालांकि Honda ने अभी अपनी India website पर दोनों बाइक्स के पूरे India-spec performance figures अपडेट नहीं किए हैं. दोनों बाइक्स में long-travel suspension और Pro-Link rear monoshock जैसे hardware मिलते हैं, जो खराब रास्तों और हल्के off-road इस्तेमाल में मदद करते हैं. इसके अलावा switchable dual-channel ABS और Honda Selectable Torque Control भी दिए गए हैं. XR300L का design ज्यादा practical dual-sport character वाला है, जबकि Rally version में rally-inspired styling और ज्यादा adventure-oriented setup मिलता है.

XR300 Rally क्यों है ज्यादा खास?

XR300 Rally को उन riders के लिए तैयार किया गया है जो सड़क के साथ-साथ लंबे touring routes और ज्यादा challenging terrain पर भी बाइक चलाना चाहते हैं. इसमें XR300L के मुकाबले ज्यादा rally-inspired bodywork और बड़ा windscreen मिलता है. Honda RoadSync smartphone connectivity भी इसका हिस्सा है. वहीं XR300L comparatively simpler और versatile package है, जिससे daily riding और occasional trails दोनों किए जा सकते हैं. दोनों बाइक्स का वजन और riding dynamics इनके adventure-focused nature के हिसाब से रखे गए हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि Honda ने इन दोनों मॉडल्स को भारतीय बाजार के लिए locally manufacture किया है, जिससे कंपनी को इस segment में ज्यादा competitive pricing रखने में मदद मिल सकती है.

KTM और दूसरी Adventure Bikes को मिलेगी टक्कर?

Honda का यह कदम ऐसे समय आया है जब भारत में adventure और dual-sport motorcycles की मांग धीरे-धीरे बढ़ रही है. XR300L और XR300 Rally की कीमत इन्हें premium entry-level adventure space में रखती है. हालांकि, इन्हें सीधे हर KTM या दूसरी बड़ी adventure motorcycle का rival कहना सही नहीं होगा, क्योंकि engine capacity और positioning अलग-अलग हो सकती है. Honda की असली कोशिश यहां ऐसे buyers को आकर्षित करने की है जिन्हें relatively affordable motorcycle में daily usability के साथ off-road capability चाहिए. ₹1.83 लाख की XR300L और ₹2.08 लाख की XR300 Rally के साथ Honda ने इस segment में दो अलग विकल्प जरूर तैयार कर दिए हैं. अब इनकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारतीय buyers इनके performance, service experience और long-term ownership को कितना पसंद करते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 06 Oct 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
Honda XR300L XR300 Rally
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