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हिंदी न्यूज़ऑटोबारिश में कार Wiper कर रहा है कट-कट? नई Blade खरीदने से पहले अपनाएं ये आसान उपाय

बारिश में कार Wiper कर रहा है कट-कट? नई Blade खरीदने से पहले अपनाएं ये आसान उपाय

Fix Car Wiper Noise: बारिश में कार का वाइपर आवाज कर रहा है? नई ब्लेड खरीदने की जरूरत नहीं, बस अपनाएं ये घरेलू आसान ट्रिक्स और वाइपर को बनाएं नए जैसा स्मूथ.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 09 Jul 2026 12:57 PM (IST)
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Fix Car Wiper Noise: भारत में मानसून दस्तक दे चुका है और हर तरफ भारी बारिश हो रही है. जिसके चलते अब कार चालकों को इस मौसम में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है. बता दें कि, हम भले ही कार में वाइपर को दूसरे मौसमों में इस्तेमाल नहीं करते हैं. लेकिन बारिश में कार चलाते समय सबसे बड़ा सहारा वाइपर ही होता है. लेकिन ऐसा देखा जाता है कि, बहुत दिनों बाद जब वाइपर का इस्तेमाल होता है तो उसमें से अजीब से कट-कट की आवाज आती है. 

जिसके बाद लोग सोचते हैं कि, उनके कार का वाइपर खराब हो गया है और नया लगवाना पड़ेगा. हालांकि, आज हम आपको कुछ बेहद आसान और घरेलू जुगाड़ बताएंगे जिससे आपकी यह समस्या तुरंत खत्म हो सकती है.

शीशे और ब्लेड पर जमी गंदगी को साफ करें

बता दें कि, आपकी कार वाइपर से आवाज आने की सबसे बड़ी वजह कोई खराबी नहीं होती है बल्कि उस पर जमी गंदगी होती है. धूप और धूल के कारण वाइपर की रबर पर एक बारीक लेयर जम जाती है. सबसे पहले इस गंदगी को साफ करने के लिए एक मुलायम कपड़ा लें उसे थोड़े से शैंपू वाले पानी या ग्लास क्लीनर में भिगोएं और वाइपर ब्लेड की रबर को हल्के हाथ से पोंछें. 

इसके बाद आप देखेंगे कि कपड़े पर काली गंदगी दिखने लगेगी. इसके साथ ही कार की विंडशील्ड को भी अच्छे से साफ करें क्योंकि शीशे पर जमा कीचड़ भी वाइपर को स्मूथ चलने से रोकता है.

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अपनाएं यह जादुई हैक

आपको बता दें कि, अगर नॉर्मल पानी या शैंपू से साफ करने के बाद भी बात न बने तो समझ लीजिए कि रबर थोड़ी सख्त हो चुकी है. इसे दोबारा सॉफ्ट बनाने के लिए आपकी रसोई में रखा सफेद सिरका सबसे बेस्ट है. एक कॉटन की बॉल या साफ कपड़े पर थोड़ा सा सिरका लगाएं और उसे वाइपर ब्लेड की रबर पर अच्छी तरह रगड़ें. 

क्योंकि, सिरके में मौजूद तत्व रबर के कड़ेपन को दूर करते हैं और उस पर जमी हर तरह की जिद्दी चिकनाई को तुरंत काट देते हैं. इसके बाद वाइपर को साफ पानी से धो लें और आप खुद देखेंगे की वाइपर से कट-कट की आवाज गायब हो जाएगी.

रबर को नया बनाएगा यह चीज 

कार जब लंबे समय तक धूप में खड़ी रहती है तो इससे वाइपर की रबर सूखकर बेजान हो जाती है. जिससे वो शीशे पर रगड़ खाने लगती है और कट-कट की आवाज आती है. इसका एक बहुत ही बेहतरीन इलाज है पेट्रोलियम जेली या वैसलीन. 

वाइपर को अच्छे से साफ करने के बाद उसकी रबर पर बहुत हल्की सी पेट्रोलियम जेली उंगली की मदद से लगा दें और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. यह जेली रबर को गहराई से मॉइस्चराइज करेगी और उसे वापस लचीला बना देगी. बस ध्यान रहे कि जेली बहुत ज्यादा न लगाएं वरना शीशे पर धुंधलापन आ सकता है. इन आसान ट्रिक से आप अपने वाइपर को नए जैसा बना सकते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 09 Jul 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
Fix Car Wiper Noise Clean Wiper Blades Hack Wiper Juddering In Rain Car Wiper
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