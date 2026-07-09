बारिश में कार Wiper कर रहा है कट-कट? नई Blade खरीदने से पहले अपनाएं ये आसान उपाय

Fix Car Wiper Noise: भारत में मानसून दस्तक दे चुका है और हर तरफ भारी बारिश हो रही है. जिसके चलते अब कार चालकों को इस मौसम में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है. बता दें कि, हम भले ही कार में वाइपर को दूसरे मौसमों में इस्तेमाल नहीं करते हैं. लेकिन बारिश में कार चलाते समय सबसे बड़ा सहारा वाइपर ही होता है. लेकिन ऐसा देखा जाता है कि, बहुत दिनों बाद जब वाइपर का इस्तेमाल होता है तो उसमें से अजीब से कट-कट की आवाज आती है.

जिसके बाद लोग सोचते हैं कि, उनके कार का वाइपर खराब हो गया है और नया लगवाना पड़ेगा. हालांकि, आज हम आपको कुछ बेहद आसान और घरेलू जुगाड़ बताएंगे जिससे आपकी यह समस्या तुरंत खत्म हो सकती है.

शीशे और ब्लेड पर जमी गंदगी को साफ करें

बता दें कि, आपकी कार वाइपर से आवाज आने की सबसे बड़ी वजह कोई खराबी नहीं होती है बल्कि उस पर जमी गंदगी होती है. धूप और धूल के कारण वाइपर की रबर पर एक बारीक लेयर जम जाती है. सबसे पहले इस गंदगी को साफ करने के लिए एक मुलायम कपड़ा लें उसे थोड़े से शैंपू वाले पानी या ग्लास क्लीनर में भिगोएं और वाइपर ब्लेड की रबर को हल्के हाथ से पोंछें.

इसके बाद आप देखेंगे कि कपड़े पर काली गंदगी दिखने लगेगी. इसके साथ ही कार की विंडशील्ड को भी अच्छे से साफ करें क्योंकि शीशे पर जमा कीचड़ भी वाइपर को स्मूथ चलने से रोकता है.

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अपनाएं यह जादुई हैक

आपको बता दें कि, अगर नॉर्मल पानी या शैंपू से साफ करने के बाद भी बात न बने तो समझ लीजिए कि रबर थोड़ी सख्त हो चुकी है. इसे दोबारा सॉफ्ट बनाने के लिए आपकी रसोई में रखा सफेद सिरका सबसे बेस्ट है. एक कॉटन की बॉल या साफ कपड़े पर थोड़ा सा सिरका लगाएं और उसे वाइपर ब्लेड की रबर पर अच्छी तरह रगड़ें.

क्योंकि, सिरके में मौजूद तत्व रबर के कड़ेपन को दूर करते हैं और उस पर जमी हर तरह की जिद्दी चिकनाई को तुरंत काट देते हैं. इसके बाद वाइपर को साफ पानी से धो लें और आप खुद देखेंगे की वाइपर से कट-कट की आवाज गायब हो जाएगी.

रबर को नया बनाएगा यह चीज

कार जब लंबे समय तक धूप में खड़ी रहती है तो इससे वाइपर की रबर सूखकर बेजान हो जाती है. जिससे वो शीशे पर रगड़ खाने लगती है और कट-कट की आवाज आती है. इसका एक बहुत ही बेहतरीन इलाज है पेट्रोलियम जेली या वैसलीन.

वाइपर को अच्छे से साफ करने के बाद उसकी रबर पर बहुत हल्की सी पेट्रोलियम जेली उंगली की मदद से लगा दें और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. यह जेली रबर को गहराई से मॉइस्चराइज करेगी और उसे वापस लचीला बना देगी. बस ध्यान रहे कि जेली बहुत ज्यादा न लगाएं वरना शीशे पर धुंधलापन आ सकता है. इन आसान ट्रिक से आप अपने वाइपर को नए जैसा बना सकते हैं.

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