Best Mileage Car: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में जब भी कोई ग्राहक नई गाड़ी खरीदने की सोचता है, तो उसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही होता है कि "गाड़ी माइलेज कितना देती है?" पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच हर कोई एक ऐसी कार चाहता है जो बजट में फिट बैठे और जेब पर भारी न पड़े.

ग्राहकों की इसी जरूरत को देखते हुए कार निर्माता कंपनियों ने बाजार में कई शानदार विकल्प पेश किए हैं. आइए जानते हैं देश की उन टॉप-5 कारों के बारे में जो माइलेज में सबसे आगे हैं और कीमत में भी सबसे सस्ती हैं.

Maruti Suzuki Alto K10

यह भारत की सबसे सस्ती हैचबैक कारों में से एक है, जो अपने शानदार माइलेज के लिए जानी जाती है. पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट में यह कार लगभग 24.39 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है. वहीं इसके CNG वेरिएंट में यह माइलेज बढ़कर 33.85 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक पहुंच जाता है. भारतीय बाजार में इस धाकड़ कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत मात्र 3.70 लाख रुपये है. पहली बार कार खरीदने वालों के लिए यह एक बेहतरीन और बजट-फ्रेंडली विकल्प साबित होती है.

Maruti Suzuki S-Presso

अपने खास एसयूवी जैसे लुक और ऊंचे स्टांस के कारण यह लोगों को काफी आकर्षित करती है. माइलेज की बात करें तो इसका पेट्रोल वर्जन लगभग 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आसानी से दे देता है. शहरी ट्रैफिक के बीच रोजाना सफर करने वाले लोगों के लिए यह गाड़ी बेहद आरामदायक और किफायती है. इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 3.50 लाख से 3.70 लाख रुपये के बीच रहती है, जो इसे आम आदमी की पहुंच में बनाए रखती है.

Maruti Suzuki Celerio

अगर आप पेट्रोल वेरिएंट में देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार की तलाश कर रहे हैं, तो मारुति सुजुकी सेलेरियो सबसे आगे खड़ी नजर आती है. इसके पेट्रोल वेरिएंट का ARAI प्रमाणित माइलेज 26.68 किलोमीटर प्रति लीटर तक जाता है, जबकि CNG मोड पर यह कार 34.43 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देती है. बेहतरीन के-सीरीज इंजन के साथ आने वाली इस हैचबैक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.70 लाख रुपये है.

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Tata Tiago

इस गाड़ी को ग्लोबल एनसीएपी से शानदार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, जिससे यह अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कारों में गिनी जाती है. सेफ्टी के साथ-साथ यह माइलेज में भी पीछे नहीं है. इसका पेट्रोल वर्जन लगभग 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है, जबकि इसके सीएनजी वेरिएंट का माइलेज लगभग 26.49 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक रहता है. इस सुरक्षित और दमदार हैचबैक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.57 लाख रुपये से शुरू होती है.

Maruti Suzuki Wagon R

इसके 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन वेरिएंट में लगभग 24.35 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलता है. वहीं, जो लोग रनिंग कॉस्ट को और भी कम करना चाहते हैं, उनके लिए इसका सीएनजी वेरिएंट उपलब्ध है जो करीब 33.47 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का दमदार माइलेज डिलीवर करता है. इस सदाबहार फैमिली कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 4.99 लाख रुपये है.

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