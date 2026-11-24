XECH V-Gun Ultra 2: जब भी कोई कार खरीदता है तो वह हमेशा चाहता है कि उसकी गाड़ी बेहद ही साफ दिखे. जिसके चलते लोग कुछ-कुछ दिनों में बाहर से गाड़ी की जबरदस्त सफाई करवा देते हैं. लेकिन गाड़ी को बाहर से जमकाना जितना आसान है उतना आसान अंदर से रखना नहीं है. क्योंकि केबिन के अंदर सीटों के बीच फंसी धूल, फ्लोर मैट की मिट्टी और एसी वेंट्स की सफाई करना बेहद मुश्किल होता है.

वहीं हर बार गाड़ी को वॉशिंग सेंटर ले जाना संभव नहीं होता. लेकिन इस समय मार्केट में कई ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं जो की आपकी गाड़ी को आसानी से अंदर से साफ कर सकते हैं. इस खबर में आज हम भी एक ऐसे ही प्रोडक्ट के बारें में जानेंगे. जो की गाड़ी को अंदर से साफ रखने में आपकी बेहद मदद करेगा.

हल्का कॉम्पैक्ट डिजाइन और Type-C चार्जिंग

आपको बता दें कि हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहें हैं वह XECH V-Gun Ultra 2 है. इस प्रोडक्ट का वजन महज 268 ग्राम है. जिससे लंबे समय तक सफाई करने पर भी हाथ में थकान महसूस नहीं होती.

जबकि इसका साइज इतना कॉम्पैक्ट है कि आप इसे आसानी से कार के ग्लव बॉक्स या डोर पॉकेट में रख सकते हैं. इन-बिल्ट बैटरी होने के कारण इसे इस्तेमाल करते समय 12V सॉकेट से तार जोड़ने की झंझट नहीं रहती और इसे किसी भी सामान्य USB टाइप-C चार्जर से चार्ज किया जा सकता है.

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6-इन-1 मल्टी-टूल फीचर्स

जानकारी दें दे कि इस डिवाइस में 150W की BLDC मोटर लगी है जो 16,000Pa तक की सक्शन पावर देती है. हल्की धूल साफ करने के लिए इसमें नॉर्मल मोड और मोटी परत या सीटों के कोनों की गंदगी खींचने के लिए टर्बो मोड मिलता है.

जबकि इसके साथ क्रेविस नोजल और ब्रश सहित कई अटैचमेंट आते हैं. जिनसे कार के डैशबोर्ड, मैट और घर के सोफे या कीबोर्ड की सफाई की जा सकती है. खास बात यह है कि इसके हैंडल में इमरजेंसी विंडो ब्रेकर और सीट बेल्ट कटर भी दिया गया है जो किसी आपात स्थिति में बेहद उपयोगी साबित हो सकता है.

क्या हैं खूबियां और कमियां?

बता दें कि एक बार फुल चार्ज होने पर यह डिवाइस पूरी कार के केबिन की बेसिक सफाई आसानी से कर देता है और इसका वॉशेबल HEPA फिल्टर साफ करना भी बेहद सरल है. हालांकि यह प्रोफेशनल हैवी-ड्यूटी वैक्यूम क्लीनर की जगह नहीं ले सकता. क्योंकि बहुत पुरानी या जिद्दी गंदगी पर इसकी पावर कम लगती है और इसका डस्टबिन छोटा होने के कारण सफाई के दौरान इसे बीच-बीच में खाली करना पड़ता है.

जबकि इसके अलावा इसका एयर ब्लोअर और इन्फ्लेटर फीचर केवल एयर पिलो, पूल फ्लोट या छोटे खिलौनों में हवा भरने के ही काम आता है. फिर भी, 2,000 रुपये के बजट में कार की नियमित सफाई और इमरजेंसी सुरक्षा के लिहाज से यह एक बेहद उपयोगी ऑल-राउंडर गैजेट है.

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