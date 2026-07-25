Honda ने पेश की शानदार माइलेज वाली हाइब्रिड SUV, प्रीमियम फीचर्स के साथ दमदार सेफ्टी

अगर आप प्रीमियम SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो दमदार परफॉर्मेंस और एडवांस फीचर्स के साथ आए तो Honda ने नई ZR-V e:HEV को लॉन्च कर दिया है. यह SUV भारत में Honda की सबसे प्रीमियम लॉन्चिंग है और इसे जापान से पूरी तरह तैयार (CBU) यूनिट के तौर पर आयात किया जा रहा है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 48 लाख रुपये रखी गई है.

नई Honda ZR-V को कंपनी ने केवल एक फुली-लोडेड वेरिएंट में लॉन्च किया है. इसका डिजाइन काफी प्रीमियम और स्पोर्टी है. कार के फ्रंट में बड़ी ग्रिल, फुल LED हेडलाइट्स, LED DRLs और 18-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसे सड़क पर अलग पहचान देते हैं.पीछे की तरफ LED टेललाइट्स और स्पोर्टी बंपर इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं.कुल मिलाकर यह SUV उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जो लग्जरी के साथ अलग स्टाइल चाहते हैं.

गाड़ी का इंटीरियर और खासियत

इंटीरियर की बात करें तो Honda ZR-V का केबिन काफी प्रीमियम और हाई-टेक है.इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, पावर्ड फ्रंट सीटें, लेदर अपहोल्स्ट्री और प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं.इसके अलावा केबिन में इस्तेमाल किए गए मटेरियल की क्वालिटी भी इसे लग्जरी फील देती है.

इस SUV की सबसे बड़ी खासियत इसका 2.0-लीटर e:HEV स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है.यह इंजन इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर बेहतर परफॉर्मेंस देने के साथ ईंधन की भी बचत करता है.

कितना माइलेज देती है यह कार?

Honda ZR-V 22.8 किलोमीटर प्रति लीटर का दावा किया गया माइलेज देती है, जो इस कीमत और सेगमेंट की SUV के हिसाब से काफी अच्छा माना जा रहा है. इंजन के साथ e-CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है, जिससे ड्राइविंग स्मूद और आरामदायक हो जाती है.

सेफ्टी के मामले में भी Honda ने कोई समझौता नहीं किया है. नई ZR-V में Honda Sensing Level-2 ADAS तकनीक दी गई है, जिसमें अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वार्निंग और कई अन्य ड्राइवर असिस्ट फीचर्स शामिल हैं.

इसके अलावा SUV में 8 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल स्टार्ट असिस्ट और कई अन्य सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं, जो यात्रियों की सुरक्षा को और बेहतर बनाते हैं. भारतीय बाजार में Honda ZR-V का मुकाबला Volkswagen Tiguan R-Line, Skoda Kodiaq और Nissan X-Trail जैसी प्रीमियम SUVs से होगा.

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